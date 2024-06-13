Максим Аверин раскритиковал мужчин после 40: «Какие-то сандалии с носками, бесформенные свитера»

По мнению Максима Аверина, мужчины среднего возраста, мягко говоря, неэлегантны Источник: Ксения Зимина / CHITA.RU











Актер Максим Аверин, прославившийся после сериалов «Глухарь» (18+) и «Склифосовский» (12+), прошелся по внешнему виду мужчин среднего возраста. В интервью нашим коллегам из «СтарХита» он пожаловался на то, что его всегда огорчало, как мужчины после 40 лет начинают себя позиционировать.



— Какие-то сандалии с носками, бесформенные свитера. Вообще этот средний возраст — он какой-то недолюбленный дизайнерами, — объяснил Аверин. — Понятно, есть брюки зауженные, есть широкие. Но иногда вижу, что человек, например, надел зауженные, а ему не стоило этого делать.



Вообще в идеале женщина должна думать о своем мужчине, как он выглядит. Максим Аверин, актер

Артист посетовал на то, что красота обычно свойственна женщинам, но мужчины рядом с ними должны соответствовать своим спутницам.

Казалось бы, какое отношение имеет актер к моде и какое ему вообще дело до того, как выглядят мужчины. Но именно их внешний вид подтолкнул Аверина к созданию собственного бренда одежды. Хотя за трендами, как признался актер, он особо не следит.



— Самый главный стиль — это ты сам. Твое настроение, то, как ты себя ощущаешь, как видишь в сегодняшнем дне, — говорит Аверин. — Когда я что-то выбираю для себя, это совсем необязательно должен быть какой-то невероятно дорогой бренд, это должно в первую очередь продолжать меня.

