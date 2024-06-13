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Стиль и красота Максим Аверин раскритиковал мужчин после 40: «Какие-то сандалии с носками, бесформенные свитера»

Максим Аверин раскритиковал мужчин после 40: «Какие-то сандалии с носками, бесформенные свитера»

Актер считает, что в определенном возрасте они откровенно плюют на свой внешний вид

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По мнению Максима Аверина, мужчины среднего возраста, мягко говоря, неэлегантны

Актер Максим Аверин, прославившийся после сериалов «Глухарь» (18+) и «Склифосовский» (12+), прошелся по внешнему виду мужчин среднего возраста. В интервью нашим коллегам из «СтарХита» он пожаловался на то, что его всегда огорчало, как мужчины после 40 лет начинают себя позиционировать.

— Какие-то сандалии с носками, бесформенные свитера. Вообще этот средний возраст — он какой-то недолюбленный дизайнерами, — объяснил Аверин. — Понятно, есть брюки зауженные, есть широкие. Но иногда вижу, что человек, например, надел зауженные, а ему не стоило этого делать.

Вообще в идеале женщина должна думать о своем мужчине, как он выглядит.

Артист посетовал на то, что красота обычно свойственна женщинам, но мужчины рядом с ними должны соответствовать своим спутницам.

Казалось бы, какое отношение имеет актер к моде и какое ему вообще дело до того, как выглядят мужчины. Но именно их внешний вид подтолкнул Аверина к созданию собственного бренда одежды. Хотя за трендами, как признался актер, он особо не следит.

— Самый главный стиль — это ты сам. Твое настроение, то, как ты себя ощущаешь, как видишь в сегодняшнем дне, — говорит Аверин. — Когда я что-то выбираю для себя, это совсем необязательно должен быть какой-то невероятно дорогой бренд, это должно в первую очередь продолжать меня.

Мужчины после 40 здесь? Как у вас со стилем?

Сандалии с носками и бесформенные свитера — это и есть стиль
Всегда слежу за собой
Какая разница — главное, чтобы удобно было
А у меня женщина не умеет одеваться, и я ей соответствую
Я женщина и согласна с Авериным
Я женщина и сама одеваю своего мужа

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Максим Аверин Стиль Одежда Мужчины Актер Склифосовский
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