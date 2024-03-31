«Больше рок-н-ролла и агрессии». Владислав Лисовец — о модных трендах этой весны

«Важно, чтобы люди не обращали внимания на цвет, лучше — на форму» Источник: Владислав Лисовец / T.me











Мода быстротечна, угнаться за ней сложно, но возможно. Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал корреспонденту MSK1.RU о том, что будет модно этой весной, какую одежду стоит убрать из шкафа, а какую оставить.



— Выбрасывать сейчас точно ничего не стоит. Есть вещи, которые просто нужно отложить — это спортивную одежду и спортивную обувь. Вообще, всё, что связано со спортом, полностью вышло из моды и для повседневной жизни уже не подходит. Разве что сходить прогуляться с собакой или в тренажерный зал. Пришло время переодеться во что-то элегантное. Крой становится более силуэтным, — сказал Владислав Лисовец.



Пришло время переодеться во что-то элегантное Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Джинса + кожа»

По словам Лисовца, сегодня номер один — джинса. Она очень актуальна, абсолютный тренд. В моде джинсы: расклешенные, прямые, широкие в пол, с завышенной и с заниженной талией, а также — корсеты, куртки, рубашки, юбки — мини и макси. Вариантов очень много.

— Важно, как вы джинсу преподнесете, — заметил эксперт моды. — Следующий тренд — кожа. Она есть на всех показах: глянцевая, чуть лаковая. И совсем необязательно, чтобы была натуральная. Это может быть и эко-кожа. Носим из кожи — куртки, плащи, юбки, брюки, платья, майки. И еще очень важны кожаные аксессуары.

«Больше рок-н-ролла и агрессии. В коже человек выглядит более дерзко. Мода перестала быть мягкой и комфортной» Владислав Лисовец, эксперт моды

Нужно создавать контраст: к блузке с бантом и рюшами подойдут юбка в стиле рок-н-ролл и ботильоны на высоком каблуке. Агрессивный низ будет смягчать легкий, даже немного кукольный верх образа. На таком контрасте сегодня мода и держится.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Должна быть сексуальность»

При всём при этом эксперт моды заметил, что должно быть очень много сексуальности — открытых платьев, но только не с кедами, как было в тренде несколько последних сезонов, а с ботильонами или с сапогами, и на высоком каблуке.



— И должно быть широкое голенище, за счет этого ноги выглядят тяжелыми. В сочетании с такой обувью платье будет более нежным, — сказал Владислав Лисовец. — Платья могут быть абсолютно разные: и мини, и макси, и приталенные, но только, чтобы они не выглядели слишком по-сельски. Допустимо, чтобы образ стал более грубым. Для этого можно взять какие-то хищные очки. Тогда вы уйдете от сахарного образа.



В моде также платье-резинка и еще с вырезами на талии, на спине и в других местах, но только это не должен быть вариант танцовщицы из ночного клуба, а образ экстравагантно-дерзкий, с какими-то металлическими украшениями. И тоже в основном мини.



«Если платье делает из вас деревенскую женщину, то лучше к нему добавить кожаный пиджак либо кожаную куртку чуть больше по размеру» Владислав Лисовец, эксперт моды

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«В моде косынки»

Эксперт моды отметил также, что этой весной в тренде косынки в русском стиле. Но чтобы не превратиться в бабульку, носить головной убор нужно либо с кожаным или лаковым плащом, дополнив образ трендовыми очками. Тогда это будет выглядеть опять же дерзко.



— Косынки нужно повязывать под подбородком или вокруг шеи и делать сзади узелок, как делают наши женщины, когда ходят в храм, — сказал Владислав Лисовец. — Косынку можно носить, например, с косухой и с казаками. Мы чуть-чуть добавляем остроты, чтобы девушки не выглядели смиренными. Допустимы и шляпы. Не могу сказать, что это тренд, но для настроения в стиле ковбоя надеть можно. Что касается бейсболок, они уже стали классикой. Другое дело — нужно отходить от бейсболок-капюшонов, от толстовок с капюшонами и от капюшонов, вытащенных поверх пальто, как мы носили последние 6−7 лет. Сейчас это очень старый и заезженный образ.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Что касается цвета, Владислав Лисовец заметил, что довольно часто люди обращают внимание на цветовую гамму, при этом пренебрегают формой и кроем одежды, и тогда получается не очень интересно. Нужно, чтобы было наоборот.



— Обычно блондинки предпочитают цвета яркие: розовый, голубой, желтый... Но сейчас и в следующем сезоне очень моден бордовый, — сказал Лисовец. — Это касается и кожаных курток, и плащей, и свитеров, и юбок, и костюмов. Но данный цвет считается взрослым. Поэтому, его не сильно любят. А, вообще, надо подбирать цвет, который вам просто ближе. Если же холодно, то можно всегда надеть цветные колготки. Их никто не отменял. Причем сегодня они могут отличаться по цвету от вашего образа. Как и обувь, как и очки и так далее.

И еще в тренде этой весной — одежда из прозрачных и полупрозрачных тканей и модно всё блестящее, которое можно сочетать опять же с джинсой и шерстяными вещами.



«Носим блестящую одежду не для того, чтобы кричать о своих проблемах, отсутствии мужа, секса и чего-то еще, а чтобы просто выглядеть модно» Владислав Лисовец, эксперт моды

Таким образом, блестящее и стразы перестают быть парадным вариантом. Носим такие вещи в повседневной жизни. В общем, сейчас абсолютный тренд — то, что носили в двухтысячные, — добавил Владислав Лисовец. — Что же касается украшений, в моде всё крупное и экстравагантные очки — начиная от очков-масок, которые используют велосипедисты, которые вы носите с обычным клетчатым пальто. Получается, что оптика чуть-чуть не вяжется с вашей очень красивой сумкой, но не с рюкзаком, а именно с сумкой. Нужно добавлять в образ какого-то хулиганства.