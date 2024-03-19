«Людоед из Уганды звал меня в гости»: альбинос рассказал о жизни с особенной внешностью

Никита родился в селе Зотино на севере Красноярского края. Когда ему было три года, родители развелись и вместе с мамой Никита переехал в Красноярск.



— В семье я такой один. Отец у меня темный, мама и сестра просто блондинки, и появился я. Оказывается, то ли у папы, то ли у мамы были гены альбинизма, вот они передались мне, — рассказывает молодой человек.



С самого детства парень сталкивался с ограничениями из-за особенностей организма. Летом плавать приходилось только в закрытой одежде — вплоть до нескольких рубашек и носков, и ни о каком загаре речь даже не шла: на солнце Никита сгорает моментально.

