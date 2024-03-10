Королевы люкса. Что носят и сколько на это тратят самые яркие женщины в российской политике

Екатерина Стенякина, депутат Госдумы от Ростовской области

Ростов-папа может собой гордиться, мамочка у него что надо. С сентября 2021-го Екатерина Стенякина сидит в Госдуме. Работает в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Активно ведет телеграм-канал, где хвастается не только своей политической деятельностью, но и щеголяет в разных и очень дорогих нарядах.

Вот, например, Екатерина и член Комитета по строительству и ЖКХ Виталий Кушнарев беседуют перед началом очередного заседания в Госдуме. Ростовская депутат подготовилась основательно к обсуждению проблем страны: надела жакет от Dior.