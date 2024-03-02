«Мне нравится, что я красотка»: однотипные женские портреты заполонили соцсети — как сибирячки меняют себя до неузнаваемости

Про красивую жизнь

42-летняя жительница Новосибирска Оксана рассказала НГС, что увидела приложение «Новый образ» у знакомой во «ВКонтакте». Сибирячке очень понравилось, что оно делает любую женщину красивой.



— Скажу коротко и ясно: прикольно. Мне нравится, что я красотка, на самом деле, — отметила женщина.



У Оксаны в профиле около 50–60 иллюстраций, сделанных с помощью приложения, и она активно делится ими с друзьями и подписчиками.



Еще одна сибирячка Ольга осталась довольна тем, что с помощью приложения можно разнообразить свой профиль.