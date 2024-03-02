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«Мне нравится, что я красотка»: однотипные женские портреты заполонили соцсети — как сибирячки меняют себя до неузнаваемости

Такие приложения очень популярны у дам в возрасте 45+ и молодых мам

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Часть обработанных фото выглядят более-менее удобоваримо и похоже на реальность. Но далеко не все

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В социальных сетях сибирячки публикуют фотографии в шикарных образах и с великолепными видами: например, на фоне Эйфелевой башни, в лимузине и бизнес-классе самолета, в уютных ресторанах и на улочках в центре Европы. На красотках короны и пышные платья, вещи от люксовых брендов, у них идеальные фигуры и макияж. Вот только фотографии эти типовые — приложения подставляют лица собственниц профилей к картинке и генерируют красивую картинку про сказочную жизнь. Некоторые жительницы Новосибирска настолько увлеклись приложением, что заполонили такими иллюстрациями все свои соцсети. Что это за приложения и почему они так популярны у наших женщин — в материале НГС.

Про красивую жизнь

42-летняя жительница Новосибирска Оксана рассказала НГС, что увидела приложение «Новый образ» у знакомой во «ВКонтакте». Сибирячке очень понравилось, что оно делает любую женщину красивой.

— Скажу коротко и ясно: прикольно. Мне нравится, что я красотка, на самом деле, — отметила женщина.

У Оксаны в профиле около 50–60 иллюстраций, сделанных с помощью приложения, и она активно делится ими с друзьями и подписчиками.

Еще одна сибирячка Ольга осталась довольна тем, что с помощью приложения можно разнообразить свой профиль.

— Вообще, приложение интересное. Мне скинул как-то знакомый уже сделанные фотки. Там суть в том, что нужно отправить свою фотографию любую — главное выбрать фото, где более четкое лицо. И там можно подставлять образы во всякой разной одежде прикольной. Я ставила себе то такую, то такую фотографию, каждый день меняла их в профиле и в WhatsApp, — рассказала женщина.

Ольга довольна снимками и любит менять аватарки

Ольга довольна снимками и любит менять аватарки

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Ольга призналась, что приложение понравилось ей и тем, что в нем можно сделать человека разным, но при этом иллюстрации получаются очень реалистичными.

— Нравится, что лицо полностью твое, — заключила женщина.

Наталья тоже увидела фото из приложения у знакомых и друзей в соцсетях, и решила посмотреть, в каком образе и как она будет выглядеть. При этом, отмечает она, окружающие догадываются, что фотографии сделаны в приложении и не реальны.

— Думаю, люди знают, что это жесткий фотошоп (хотя к программе Adobe Photoshop приложение не имеет отношения. — Прим. ред.), но мне просто интересно было увидеть, как я буду выглядеть. Я когда первую фотку обработала, сама себя не узнала, — рассказала Наталья.

Наталье понравилось примерять на себя разные образы, даже если они делают ее неузнаваемой

Наталье понравилось примерять на себя разные образы, даже если они делают ее неузнаваемой

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22-летняя жительница новосибирского села Алина — молодая мама в декрете. Девушка тоже любит украшать свои профили в соцсетях и мессенджерах с помощью приложения. Жизнь в деревне отличается от городской, а быт выматывает, поэтому нередко сибирячка ищет развлечения в Сети.

— Муж на работе все время, дети треплют нервы. Иногда уложу их днем, а сама развлекаюсь в соцсетях. Как-то наткнулась на это приложение, понравились образы и красивый фон. Круто, что появилась возможность украшать свой профиль разными фотокарточками, в разных нарядах. А то у нас тут особо негде блистать — дом–огород, — объясняет свое увлечение Алина.

Приложения открывают широкие возможности по созданию образа, уверены женщины

Приложения открывают широкие возможности по созданию образа, уверены женщины

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Что за приложение



Приложений, которые превращают новосибирских Золушек в прекрасных принцесс, много. Корреспондент НГС решила проверить несколько из них. По интерфейсу и принципу работы они примерно одинаковые.

Одно из них называется «Новый образ» и выглядит как сетевая игра. Внутри открывается меню со стандартными вариантами образа: вот девушка сидит на крутом байке в центре мегаполиса, рядом — шикарная принцесса в ярких мехах и золотых украшениях на фоне пышно убранного зала, третий вариант — в салоне дорогого авто с розовой обивкой и в розовом вечернем наряде в стиле золотого Голливуда.

В каждом из найденных приложений удалось обработать по 2 фотографии — это максимально разрешенное количество бесплатных фото для в день. Видимо, благодаря этому приложения остаются активными и популярными: наши дамы каждый день погружаются в мир пафоса и гламура, создавая все новые яркие иллюстрации.

Некоторые фото выглядят даже реалистично

Некоторые фото выглядят даже реалистично

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При этом в приложении очень много встроенной рекламы: чтобы обработать одно фото, нужно вытерпеть 5–6 «рекламных пауз» по 10–20 секунд и подписаться на 2–3 других приложения «ВКонтакте». Как суровые сибирские женщины выдерживают такие испытания, накопив в своих профилях по 50–100 стилизованных снимков, непонятно.

Остались вопросы и к качеству фото, которые пользователь получает на выходе. Из четырех обработанных фотоснимков два мне понравились с натяжкой — как ни крути, видно, что фото на 100% состоит из апгрейда, хотя выглядит миленько. На фоне Парижа я себя не узнала совсем. А на фото в стиле «это я позирую в дорогом интерьере и в дорогой одежде» напомнила себе жирафа — фигура оказалась ужасно непропорциональной. Я бы точно сто раз подумала, прежде чем кому-либо показывать такое и уж тем более выставлять на всеобщее обозрение. Но ради эксперимента пусть будет тут, в статье.

На снимке слева корреспондент НГС напомнила себе куклу, на снимке справа — жирафа

На снимке слева корреспондент НГС напомнила себе куклу, на снимке справа — жирафа

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Подводя итог, можно сказать так: приложение интересное с точки зрения «залить пару фото, посмеяться и забыть» и в начале нулевых наверное, стало бы настоящей находкой для любительниц соцсетей.

Дешевле похода к визажисту

Психолог Юлия Деревяга уверена, что выставление на обозрение в интернете кардинально отретушированных фотографий, не соответствующих реальному внешнему виду, сигнализирует о неприятии человеком своего внешнего вида.

— Приложение просто облегчает работу и не требует материальных затрат на ретушь. Чаще всего причиной является неудовлетворенность женщины своим социальным и материальным положением, внешним обликом, возрастом. Лимузины на фоне достопримечательностей являются символами материального достатка, а отретушированные фото служат демонстрацией сопричастности к ним и как бы увеличивают вес человека в глазах окружающих, — отметила психолог.

Такие картинки не требуют вложений от женщин — ни денежных, ни в работу над собой

Такие картинки не требуют вложений от женщин — ни денежных, ни в работу над собой

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Юлия добавила, что многие женщины и девушки, которые публикуют в своих соцсетях такие фото, не считают, что они сделаны под копирку.

— Тут имеет место меньшая осведомленность о трендах в Интернете. Подобное приложение ими, скорее всего, воспринимается как, например, образец макияжа и укладки для женщины. Просто гораздо дешевле и проще, чем реальные походы к визажисту, — объясняет психолог.

Прошлым летом Интернет буквально взорвало приложение, по похожему принципу превращающее пользователя в пластиковую куклу из линейки Барби — правда, тренд так же быстро сошел на нет.

Ранее НГС писал о том, кто такая It-girl — такую девушку все ненавидят, и это не жена айтишника.

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