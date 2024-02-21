«Потрогай мою лысину, какая она красивая». История русской модели, которая уехала в Гонконг, а потом заболела раком

Контракт закончился через три месяца, девушке предложили продлить его еще на два, и она согласилась, а потом вернулась домой в Омск — ее ждала школа.



Это была осень 2021 года. Карина начала замечать, что с ней что-то происходит. Сначала появилось обильное потоотделение, особенно по ночам. Потом она начала набирать вес. У девушки изначально были идеальные параметры: бедра — 89 сантиметров, талия — 60, но значения стали меняться в негативную для модели сторону. Карина занималась йогой, стретчингом, фитнесом, ходила в спортзал, пробовала интервальное голодание, диеты, но ничего не помогало, да еще появились отеки. В феврале ее выписали на весеннюю Неделю моды для коллекции Prada. Параметры Карины перед вылетом никто не измерял, и она отправилась в Милан. Там ждало разочарование.