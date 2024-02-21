«Потрогай мою лысину, какая она красивая». История русской модели, которая уехала в Гонконг, а потом заболела раком

Высокая, красивая, смешливая и ироничная — это всё девушка по имени Карина. С 13 лет она работала моделью, полгода прожила в Китае, ее приглашали в Милан на показ коллекции Prada. Но сейчас карьера на паузе — у Карины обнаружили лимфому Ходжкина. Вместо фотосессий и подиума она занимается волонтерством, оканчивает школу и кайфует от своей лысой головы. Историю Карины рассказывает наша омская коллега из NGS55.RU Ирина Чернышева.
«Придется ходить в хиджабе и быть чьей-то женой»
Несколько лет назад 13-летняя Карина шла с младшей сестрой за беляшами в подземном переходе в Омске. Уже когда сестры доедали выпечку, Карина заметила, что к ним идут парень с девушкой, обоим лет по 25. Девочка испугалась и, взяв младшую сестру за руку, поспешила уйти из перехода. Незнакомая пара догнала их, и после долгих уговоров Карина дала им телефон своей мамы и взяла визитку. Женщина, услышав, что дочку зовут в модели, уговорила девочку, и они пришли в агентство. Так началась карьера Карины.
— Вот мне бабушка и дедушка, друзья семьи, знакомые и мама в том числе говорили, что надо было меня в модельное отдать, раз такая высокая. А я думала: «У меня ни рожи, ни кожи, куда мне?» Все девочки маленькие, аккуратненькие, на одном уровне, одного роста. Я просто возвышаюсь над всеми таким столбом, бледным и тощим. Хотя со временем я, во-первых, привыкла к своему росту, во-вторых, я поняла, что это удобно, потому что я могу доставать вещи, которые другие люди не могут достать, — смеется Карина.
У нее потрясающее чувство юмора. Мы сидим в кофейне, и я, что редко во время интервью, задаю мало вопросов. Карина очень классно рассказывает про свою жизнь, упоминает диагноз, не меняясь в лице, а посмеиваясь над болезнью. До 15 лет она работала в Омске. Ходила на съемки для портфолио или была моделью для начинающих фотографов. А потом ей предложили поехать в Китай. Мама идею поддержала, бабушка с дедушкой тоже. А вот остальные родственники пришли в ужас. Ведь это не просто поездка туда-обратно, нужно было жить там несколько месяцев. Сам переезд тоже был с несколькими пересадками — Омск, Москва, Дубай, Бангкок, Гонконг. Опасения взрослых не оправдались:
— Несколько моих теть настаивали, что меня в Дубае украдут шейхи и мне придется ходить в хиджабе и быть чьей-то женой. Забавный факт: когда я 20 часов ждала свой рейс в Дубае, ко мне не подошел ни один шейх, не забрал, не увез меня на «Ламборгини».
В мире бушевал коронавирус, и Карину сразу посадили на карантин. В эти дни она отметила свое 16-летие — в маленькой комнате, где из развлечений был только телевизор с китайскими мультиками. В агентстве предупреждали, что первые недели она может вообще не работать, но и это не оправдалось. В первый день после карантина случился кастинг, на второй день — кастинг, на третий — снова работа. И так несколько месяцев. В основном Карина работала фотомоделью, но случился и подиум на Гонконгской неделе моды. Девушка удивляется, как ее взяли, потому что за пару дней до этого она подвернула ногу и на отборе ходила «как подстреленная собака». На подвернутую ногу никто будто не обратил внимания, и Карина отработала несколько шоу.
Контракт закончился через три месяца, девушке предложили продлить его еще на два, и она согласилась, а потом вернулась домой в Омск — ее ждала школа.
Это была осень 2021 года. Карина начала замечать, что с ней что-то происходит. Сначала появилось обильное потоотделение, особенно по ночам. Потом она начала набирать вес. У девушки изначально были идеальные параметры: бедра — 89 сантиметров, талия — 60, но значения стали меняться в негативную для модели сторону. Карина занималась йогой, стретчингом, фитнесом, ходила в спортзал, пробовала интервальное голодание, диеты, но ничего не помогало, да еще появились отеки. В феврале ее выписали на весеннюю Неделю моды для коллекции Prada. Параметры Карины перед вылетом никто не измерял, и она отправилась в Милан. Там ждало разочарование.
— У меня бедра уже были 96, и вес продолжал подниматься. Я день побыла в Милане, на следующий день пришла в агентство, и они меня депортировали обратно в Россию, — вспоминает Карина.
Дома девушка начала цеплять простуды, один раз ее сбила с ног ангина, но она списывала это на сезонность. А потом у нее на шее появились шишки.
«Подарок» на совершеннолетие
— У меня увеличились лимфоузлы на шее, и в ноябре 2022 года я пошла к педиатру. В моей поликлинике красили стены, и пришлось идти в другую. Записалась на прием, пришла к педиатру, он запускает меня в кабинет. Я захожу, сажусь, он говорит: «Какие жалобы?» Я: «Какие-то шишки на шее». Он: «Ну у меня тоже шишки в шее, я же не жалуюсь». Я говорю: «Спасибо за помощь».
Дальше был квест по платным клиникам и разным специалистам. Сама Карина предположила, что у нее проблема с щитовидной железой, а врачи и вовсе не могли понять, что происходит. В мае ей назначили полное обследование, и после этого Карину были готовы положить в детское эндокринологическое отделение. В перечне обследований был онколог. Школьница с мамой поехали в Клинический онкологический диспансер. Врач осмотрел ее, и уже через два дня Карину там же положили в больницу. Ей проводили обследования и сделали биопсию — вырезали одну из трех шишек, которая достигла трех сантиметров. 18-летие девушка встретила в стенах больницы:
— На мое совершеннолетие мне сказали: «Поздравляем тебя с днем рождения. У тебя рак». Официальный диагноз звучит как «лимфома Ходжкина». Через неделю или около того я легла уже во взрослое отделение. В детском были очень хорошие врачи, они всё, что могли, мне выписали, все направления дали. Во взрослом отделении я была самая молодая на этаже. Просто бабушки, дедушки и я.
К такому диагнозу Карина была готова. О раке она знала не понаслышке. После онкологии умер ее дедушка, а у мамы была лимфоаденопатия (сейчас она в ремиссии). По словам девушки, она приняла свой диагноз как данность. Ей начали проводить курсы химиотерапии. После первой химии мама Карины увезла дочку на Алтай на две недели.
— Я там прыгала, бегала по горам. Сил особо после химии не было, особенно первые дни там. Но я понимала, что если я лягу, то я уже не встану. Мы вернулись, и на следующий день у меня была уже следующая химия.
Помимо слабости, еще один распространенный побочный эффект дал о себе знать — длинные роскошные волосы школьницы стали редеть. Тогда она исполнила свою мечту, обрезала их вовсе и покрасила в малиновый цвет.
— Я всегда хотела сменить цвет волос, потому что в модельном агентстве долгое время нельзя было ни стрижку поменять, ни волосы покрасить. А тут такая возможность, я прям обрадовалась. Потом пришлось бриться. Пришла в салон, парикмахер берёт бритву и не на висках, а посредине сбривает. И у меня остаются вот эти два бледно-малиновых островка и лысая полоска. Это было очень смешно. Я весь процесс, пока меня стригли, сидела и пыталась не хихикать. Мне было весело.
Сейчас у Карины ровный ежик, потому что перерыв в химиотерапии и волосы отросли. Но даже когда девушка была лысой, от парика отказывалась категорически. Ей нравилось отражение в зеркале, мама тоже одобряла. А вот старшее поколение настаивало на том, чтобы скрыть «дефект».
— Бабушка первое время предлагала: «Давай съездим, я тебе куплю хороший парик, какой хочешь». Я говорю: «Бабуль, потрогай мою лысину, какая она гладкая и красивая. Неужели тебе не нравится?» Дед даже подбривал станком, когда у меня волосы отрастали, но выпадали. Младшие [брат и сестра] со мной в парикмахерскую ходят посмотреть, как меня бреют. У меня столько историй благодаря моей прическе. Ничто не выводит людей из себя сильнее, чем факт, что я бритая, — говорит Карина.
Истории, как оказалось, не радужные. Девушка стала объектом для внимания нетрезвых прохожих, которым лучше знать, как должна выглядеть леди. На их издевки школьница реагирует равнодушно. Правда, разок, по ее словам, позабавилась.
— Мы с подругой сходили вечером на «Барби» в кино и стояли на остановке. Приезжает какой-то другой автобус, из него вываливается мужчина достаточно нетрезвый. Выходит и начинает в матерной форме объяснять, что мне нельзя так ходить. Я стою и думаю: «Почему бы не повеселиться» — и отвечаю: «У меня рак». На этой фразе люди мгновенно меняются в лице. Не только те, кто подходит с претензией, а, например, знакомые спрашивают о причинах прически. Их ответ прямо в шок приводит. Они этого боятся сильнее, чем я, почему-то. У меня знакомая даже расплакалась, а я ей: «Ты чего плачешь? Ты больная или я?»
Своей бритой головы Карина не стесняется абсолютно. Так же как и шрама на шее. На нашу встречу она пришла в водолазке, и может показаться, что девушка скрывает последствия операции. Но нет, Карина смеется, что часто носит декольте и не парится.
«Если человека жалеть, то ему будет только хуже»
— От незнакомых людей немножко обидно, когда тебя начинают жалеть. Ты этой жалости не просила, а тебе доказывают, что ты инвалид. А у меня нет даже справки об инвалидности. Я себя нормально чувствую, поэтому я без нее обойдусь.
Лечение Карины пока не закончено, но прогресс неплохой. По промежуточным результатам еще есть метаболическая активность в том месте, где вырезали кусок той самой шишки.
— Шансы хорошие. У меня организм все-таки еще молодой, достаточно крепкий. И у меня вторая стадия. Поэтому, я думаю, пролечусь и просто буду на контроле.
Сейчас девушка оканчивает 11-й класс. Обучение немного затянулось — сначала из-за модельной карьеры, а потом из-за болезни. Куда идти дальше, Карина уже решила. До болезни она планировала идти в дизайн, чтобы быть ближе к модельному бизнесу. Но последний год внес свои коррективы, и теперь школьница хочет учиться адаптивной физкультуре, чтобы потом работать с людьми. На это в том числе повлияла ее волонтерская деятельность.
Не первый год Карина с мамой помогают людям. Они состояли в поисково-спасательном отряде «Доброспас», потом стали волонтерить для «Автобуса Милосердия» (это общественно-церковный проект помощи бездомным людям и людям в трудной жизненной ситуации при храме в честь Рождества Христова поселка Крутая Горка). Карина признаётся, что обожает ездить в Крутую Горку, где мама занимается уборкой, а сама девушка проводит время с местными за творчеством. Периодически семья участвует в раздаче горячих обедов.
— Ты сама жалеешь кого-то, будучи волонтером?
— Не могу сказать, что это жалость. Я вижу бездомного, я понимаю, что у него трудная жизненная ситуация, но если человека жалеть, то ему будет только хуже. То есть он либо привыкнет, что вот я такой бедненький, я такой несчастненький, принесите мне вещи, носки, трусы, штаны, принесите мне поесть, устройте мне работу. Много таких ситуаций, когда человека жалеют, приглашают в дом, дают работу, а он продолжает бродяжничать. Я понимаю, что они нуждаются в чем-то, но если человек сам не захочет с этим бороться, то он никогда не выйдет из этой ситуации.
Еще Карина с мамой волонтерят в благотворительном фонде «Обнимая небо». Началось с того, что мама стала ездить по подопечным фонда и делать уколы или перевязки, а Карина была этаким навигатором и помощником. Потом семья стала навещать пациентов в хосписе. Карина радуется, что рак не отнял у нее все силы и она может тягать инвалидные коляски, чтобы вывезти больного человека на прогулку.
— А в чем твоя жизнь изменилась?
— Я привязана к одному месту. Я хочу куда-то уехать: в горы, на Байкал или просто в другой город к знакомым или родственникам, или просто путешествовать — но пока не могу этого сделать.
— А контракт с модельным агентством разорван?
— Нет, контракт до сих пор действует. В агентстве знают, какое у меня заболевание, какая стадия. Время от времени спрашивают, как я себя чувствую. В этом году на «Сибирской этнике» я участвовала как модель. Более того, у меня будто свежий приток воздуха благодаря такой прическе.