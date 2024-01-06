«Люди сейчас будто обнажены». Стилист — о костюмах на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой и о моде на голые тусовки

Но, как известно, мода циклична. Мы видели тренд на такую откровенную сексуальность на показах Givenchy, Saint Laurent, Ami недавно, в коллекциях 2021–22 года. И в связи с огромной популярностью на подиумах «голых платьев», мир снова увидел творение Жан-Луи, но уже на одном из главных инфлюэнсеров настоящего времени — Ким Кардашьян.



Раньше такие образы казались откровенными, провокационными, необычными. Сейчас же уже несколько сезонов подряд мы видим на подиумах, у инфлюэнсеров и даже в масс-маркете одежду, которую раньше наверняка бы отнесли к разряду нижнего белья.