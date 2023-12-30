«Не подружки, а сестренки»: делаем макияж на Новый год — учимся рисовать ровные стрелки

До Нового года осталась пара дней. Наверняка вы проводите их в суматохе — детские утренники, горящие дедлайны, подготовка к празднику. В суматохе предпраздничных дней не забудьте уделить время себе — подумайте над образом и макияжем заранее. Мы решили упростить вам задачу, попросив стилиста показать несколько лайфхаков при создании новогоднего мейка. Топ-стилист «Школы стиля Марии Липатниковой» Евгения Разинкина рассказала, как быстро нарисовать ровные стрелки и сделать эффектный макияж губ в стиле старого Голливуда.
Симметричные стрелки
— Чтобы стрелки получились не подружками, а сестренками, важно добиться симметрии. Нам понадобятся тени, две кисточки, пластырь или край тюбика — это может быть бальзам для губ или тональный крем, база под макияж. Берем темный оттенок теней, смотрим прямо перед собой, ставим тюбик, ориентируясь на нижнее веко, фиксируем так, чтобы площадь поверхности не двигалась. Слегка поднимаем голову вверх, видим пространство, по которому можно двигаться кистью, рисуя стрелку. Заполняем его, — объясняет Евгения Разинкина. — Я люблю сделать сначала тень, а уже потом ее заполнить. Важно закрасить треугольник.
Убираем тюбик, получаем стрелку, растушевываем и выравниваем чистой кистью. Яркость и длина стрелки — на ваше усмотрение. То же самое повторяем с другой стороны. Если у вас нависшее веко, поднимаем стрелку слегка вверх. При желании по контуру стрелки можно пройтись лайнером или карандашом.
— Чтобы сделать стрелки еще более красивыми, нужно зафиксировать ресницы тушью. Чтобы не испачкать кожу вокруг глаза, я рекомендую пальцем приподнять веко и прокрасить корни ресниц. Да, палец будет в туши, но зато пространство вокруг останется чистым. Для выразительности взгляда прокрашиваем еще раз, для «лисьего» эффекта делаем акцент на внешние уголки ресниц, — подсказывает стилист.
Прокрашивать или не прокрашивать нижние ресницы — на ваше усмотрение. Если не любите, зажмите глаза — часть туши с верхних ресниц уйдет на нижние.
Красивые губы
— Чтобы сделать губы наиболее выразительными, следует придерживаться основных правил. Красный оттенок всегда уменьшает их. Для того чтобы губы смотрелись аппетитнее, рисуем линию не по контуру, а по рельефу. Сначала я провожу небольшую линию под губой, потом над губой и срезаю галочку. Далее округляю: веду нечеткие линии по форме губ. Это не правило, а мое желание: нарисовать форму в стиле
Макияж губ Евгения Разинкина предпочитает формировать на мягкой улыбке — по натянутой линии форма рисуется мягче. Карандашом стилист создает подложку для помады, слегка растушевывая. Для голливудских губ визажист предлагает использовать ярко-красный оттенок помады с шиммером — то есть с глянцевым блеском.
— Важно подобрать такой оттенок помады, который сделает зубы белее — это важно. Красный оттенок можно добавить на щеки и растушевать пальцем или кистью, — подсказывает стилист.
Последний штрих — консилер, который обозначит форму губ: пройдитесь им по краю, им же можно поправить стрелки. Вместо консилера можно использовать тональный крем.
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