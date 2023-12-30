«Не подружки, а сестренки»: делаем макияж на Новый год — учимся рисовать ровные стрелки

Убираем тюбик, получаем стрелку, растушевываем и выравниваем чистой кистью. Яркость и длина стрелки — на ваше усмотрение. То же самое повторяем с другой стороны. Если у вас нависшее веко, поднимаем стрелку слегка вверх. При желании по контуру стрелки можно пройтись лайнером или карандашом.



— Чтобы сделать стрелки еще более красивыми, нужно зафиксировать ресницы тушью. Чтобы не испачкать кожу вокруг глаза, я рекомендую пальцем приподнять веко и прокрасить корни ресниц. Да, палец будет в туши, но зато пространство вокруг останется чистым. Для выразительности взгляда прокрашиваем еще раз, для «лисьего» эффекта делаем акцент на внешние уголки ресниц, — подсказывает стилист.

