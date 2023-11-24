На улице встретишь — не узнаешь: как выглядят победительницы конкурсов красоты в обычной жизни

Каждый год на конкурсах красоты появляются новые мисс страны, мира или целой Вселенной. Но зачастую мы забываем, что за драгоценной короной, титулом главной красотки и ослепительными платьями скрываются самые обычные девушки. Мы посмотрели, как выглядят главные красотки России и мира в реальной жизни, и в очередной раз убедились, что самой красивой девушкой может стать каждая.
Полина Попова, «Мисс Россия — 2017»
Полина Попова родилась в Екатеринбурге. С 15 лет девушка начала работать моделью. До конкурса Полина планировала поступить учиться в китайский университет, но корона «Мисс России» изменила планы красавицы. На конкурсе девушка особенно запомнилась тем, что стала первой победительницей-блондинкой за последние 10 лет.
После того как Полина Попова получила статус самой красивой девушки России, модель поборолась за звание «Мисс мира», но в пятерку финалисток не вошла. В интервью после конкурсов девушка рассказывала, что собирается поступить в столичный вуз на журналиста. Полина, у нас есть для тебя завидная вакансия!
Полина Попова редко радует фанатов новыми фотографиями и подробностями из жизни. Известно, что мисс Россия — 2017 вышла замуж и родила сына.
Юлия Полячихина, «Мисс Россия — 2018»
Юлия Полячихина родом из Чебоксар. Будущая «Мисс Россия» с детства ходила перед зеркалом в короне из пластмассы и представляла себя королевой красоты. С 2015 года девушка начала работать моделью и шла к своей мечте, и в 2018 году стала победительницей конкурса «Мисс Россия».
После победы на конкурсе Юлия Полячихина стала возлюбленной миллиардера Рустама Тарико — водочного императора и владельца холдинга «Русский стандарт». Модель подарила олигарху двух детей: сына Лео и дочь Розу.
Алина Санько, «Мисс Россия — 2019»
Алина Санько родилась в Ростовской области. В детстве девушка увлекалась искусством, рисованием и архитектурой. В 2017 году Алина поступила в университет на архитектурный факультет. В 2019 году девушка прошла кастинг на конкурс «Мисс Россия», где ее признали самой красивой девушкой страны.
После победы на конкурсе Алина столкнулась с волной хейта: девушку обвиняли в посредственной внешности и блате на конкурсе. Но красотка спокойно реагировала на критику, желая людям всего хорошего в ответ на негатив.
В 2020-м Алина получила красный диплом, но решила на этом обучение не заканчивать и поступила в МГУ на факультет телевидения. Модель признавалась, что мечтает стать ведущей или актрисой.
Анна Линникова, «Мисс Россия — 2022»
Анна Линникова из Оренбурга начала строить модельную карьеру в 16 лет. Девушка работала по контракту в Китае, Японии, Индонезии и Вьетнаме. Учиться будущая мисс Россия решила в Санкт-Петербурге, изучая связи с общественностью. Когда Анна Линникова получила корону и статус самой красивой девушки России, она училась на втором курсе.
В личной жизни у Анны Линниковой долго не складывалось: в соцсетях девушка обвиняла русских мужчин в лени и использовании женщин.
— Я была одна несколько лет и не хотела отношений именно по этой причине. Русские мужчины (не все, но в большинстве своем) — зажравшиеся персонажи, которые не могут ничего более, чем вешать на женщину все обязанности по дому + она должна работать + воспитывать ребенка, — написала модель. — Я на такую жизнь не согласна. Позор таким мужчинам.
Вселенная услышала мечты модели. Вскоре после конкурса красоты девушка познакомилась с американским журналистом и комиком Джексоном Хинклом. Пара перебралась в США где, судя по всему, всё складывается не так, как мечтала модель. В своем телеграм-канале Анна Линникова признавалась, что чувствует себя плохо и думает, что нуждается в терапии.
— У меня 0 поддержки, моя семья и мои друзья в другой стране. В Америке я никто и звать никак, — написала Анна Линникова. — Да и замуж я что-то рановато решила выйти… мда.
Маргарита Голубева, «Мисс Россия — 2023»
Маргарита Голубева — модель из Санкт-Петербурга. Начала карьеру девушка случайно: в 15 лет она случайно зашла в офис, в котором проходил кастинг в модельное агентство, и в итоге подписала с ним контракт.
В интервью модель признавалась, что получала приглашения на конкурс «Мисс Россия» с 18-летия. Но поскольку в конкурсе можно участвовать лишь один раз, Маргарита решила не спешить и подготовиться. В итоге девушка стала мисс Россия — 2023.
После звания главной красотки России девушка поехала представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная», но не вошла даже в топ-20.
Девушка заключила контракт с дирекцией конкурса «Мисс Россия» и продолжает работать моделью. В интервью Маргарита рассказывала о некоторых подробностях контракта: пока не выберут новую мисс Россия, девушке нельзя выходить замуж и заводить детей.
Каролина Белявская, «Мисс мира — 2022»
Корону самой красивой девушки мира пока носит (до ближайшего конкурса, который состоится в начале 2024 года) Каролина Белявская из Польши.
В 2019 году модель победила на конкурсе «Мисс Польша», а в 2022-м одержала победу на конкурсе «Мисс мира».
Помимо работы моделью, Каролина Белявская преуспевает в учебе — девушка получила награду за лучшую работу бакалавра в области маркетинга, торговли и потребления, публиковала научные статьи в журнале European Research Studies и готовится к получению степени магистра бизнес-исследований.
Шейннис Паласиос, «Мисс Вселенная — 2023»
Титул самой красивой девушки Вселенной принадлежит 23-летней Шейннис Паласиос из Никарагуа, которая взяла этот титул в ноябре 2023 года.
Шейннис Палласиос впервые победила в конкурсе красоты в 16 лет, став мисс Подросток Никарагуа. На этом титуле она решила не останавливаться и в 2021 году сразилась на конкурсе «Мисс мира». Правда, там ее обошла уже знакомая нам Каролина Белявская. А Шейннис вошла лишь в топ-40 девушек.
В отличие от многих других знаменитостей и моделей, Шейннис не стесняется выкладывать свои детские и подростковые фотографии, на которых будущая мисс Вселенная еще носит очки и брекеты.
У себя в соцсетях Шейннис публикует и совсем детские фотографии. В том числе с мамой, которой девушка не устает признаваться в любви.
— Она не только подарила мне жизнь, но и отдала мне всю свою любовь и привязанность. Вы не представляете, насколько я благодарна Богу за то, что дал мне мать, полную жизни, полную любви, боевую мать, работающую мать, женщину, которая стоит гораздо больше, чем самый дорогой бриллиант во Вселенной, — пишет Шейннис в одной из своих публикаций. — Я знаю, что у нас были неудачи, я знаю, что мы ссорились, но мы и проживали прекрасные моменты. Я знаю, что я очень непослушная девочка, но я также знаю, как ты меня любишь. Я знаю, что свожу тебя с ума своими безумными поступками, но ты всё равно меня поддерживаешь. Ты всегда была рядом со мной, и самое меньшее, что я могу сделать, это спеть тебе серенаду ранним утром. Я благодарю тебя за каждую вечеринку, которую ты устроила, за каждое объятие и за то, что ты привела меня в этот мир.