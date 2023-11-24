На улице встретишь — не узнаешь: как выглядят победительницы конкурсов красоты в обычной жизни

— Она не только подарила мне жизнь, но и отдала мне всю свою любовь и привязанность. Вы не представляете, насколько я благодарна Богу за то, что дал мне мать, полную жизни, полную любви, боевую мать, работающую мать, женщину, которая стоит гораздо больше, чем самый дорогой бриллиант во Вселенной, — пишет Шейннис в одной из своих публикаций. — Я знаю, что у нас были неудачи, я знаю, что мы ссорились, но мы и проживали прекрасные моменты. Я знаю, что я очень непослушная девочка, но я также знаю, как ты меня любишь. Я знаю, что свожу тебя с ума своими безумными поступками, но ты всё равно меня поддерживаешь. Ты всегда была рядом со мной, и самое меньшее, что я могу сделать, это спеть тебе серенаду ранним утром. Я благодарю тебя за каждую вечеринку, которую ты устроила, за каждое объятие и за то, что ты привела меня в этот мир.