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«Мои титулы и короны точно не куплены». Как доктор наук стала королевой красоты

Она — обладательница пяти корон

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Светлана Каплина рушит стереотипы

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Светлана Каплина завоевала пять корон на конкурсах красоты самого разного уровня. Статус профессора и большая загруженность в университете не помешали ей выступить на «Миссис Вселенная» и привезти оттуда очередную, пятую корону. И это — в 48 лет! Как живет самая умная королева Вселенной, от чего хочет уберечь мужчин и о чем мечтает сегодня, Светлана рассказала нашим коллегам из CHITA.RU.

Как начиналась любовь к языковым дисциплинам?

— Иностранный язык — мечта моей мамы. Она всегда хотела свободно говорить на другом языке. Поэтому меня и отдали в специализированную школу. Кстати, не надо думать, что я просто исполняла мамино желание. Мне самой нравился английский, просто всё совпало. Вообще, у меня было много увлечений — языки, плавание, балет, бальные танцы.

После школы был факультет иностранных языков в Чите?

Да, конечно, наш иняз. Подготовка здесь была мощнейшая, отличные педагоги. Правда, аспирантуру я уже закончила в Чебоксарах. Однако всё равно моим научным руководителем был педагог из Читы — основатель лицея ЗабГУ, профессор Михаил Швецов. Он и заложил любовь к науке. После этого защитила диссертацию в Чебоксарах и потом уже принялась за докторскую.

Вы уже много лет своим примером разрушаете стереотип о том, что умная женщина не может быть красивой.

Получается, что да. Вообще вся моя история про конкурсы красоты началась очень давно — в школьном возрасте. Мой папа постоянно баловал нас с мамой — любил, когда мы хорошо одеты. Вы представляете, он мог продать коллекцию редких марок только для того, чтобы купить жене шубу, а мне — яркий пуховик! А ведь тогда в стране была большая напряженка с красивой одеждой. Он впервые и натолкнул меня на участие сначала в конкурсе «Коса — девичья краса», потом «Мисс Чита». Следующий конкурс был на первом курсе вуза — «Мисс Сибири, Урала и Дальнего Востока». И тогда кое-что произошло.

Звучит интригующе…

Когда после участия в «Мисс Сибири» я пришла на экзамен, то одна из преподавательниц сказала мне: «Нужно выбирать — либо ходить по подиуму, либо заниматься наукой» и влепила мне 4, хотя я отлично ответила на все вопросы. Я ответила ей, что точно смогу всё совмещать. В итоге я закончила университет с красным дипломом, защитила докторскую. Эта четверка у меня вообще была единственная. Незаслуженная и единственная. (Смеется.) Мне хотелось сломать стереотип.

На «Мисс Сибирь»

На «Мисс Сибирь»

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И всё же вы очень жесткий педагог. Говорят, что студенты очень трепетно относятся к вашим занятиям.

Я строгий наставник. Конкурсы красоты, как я уже сказала, не мешают моей основной работе. И я убеждена — даже тройку надо заслужить. Даже маленькую тройку. (Улыбается.)

Чем вас так привлекают конкурсы? Эмоциями на сцене?

Я была вице-мисс Чита — 1992, потом была мисс Сибирь — 1995. Тогда конкурсы проходили не так, как сейчас. Формат совсем иной — было более 200 участниц, мероприятие длилось три дня. Постепенно отсеивались слабые. Всё было вживую, по-настоящему. И главное — уделялось внимание интеллектуальной составляющей. Сейчас нет вопросов на интеллект женщины, это несерьезно. А если вопросы и задают, то ответы на них организаторы заранее отправляют. А раньше вопросы могли и из зала задать, был экспромт.

Светлана с родителями на одном из первых своих конкурсов

Светлана с родителями на одном из первых своих конкурсов

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Совсем недавно был и конкурс «Миссис Чита».

На «Миссис» я шла за тем, чтобы люди обратили внимание на женщин категории «классик» — старше 40 лет. Это прекрасный возраст, когда ты уже реализовалась в профессии, родила детей. Именно благодаря мне в конкурсе «Миссис Чита — 2024» будет так много участниц старше 40. Кстати, пойдет участвовать моя коллега из университета. Она меня называет феей-крестной, помогаю ей готовиться.

Вы тоже состоялись во всех сферах? Как над собой работаете?

— У меня прекрасная дочь — она врач. Замужем я была один раз, но надеюсь, что женское счастье у меня еще впереди. Свое утро я уже много лет подряд начинаю в спортивном зале, правильно питаюсь. И главное — умываюсь льдом, это очень эффективно

Комментарии под новостями о себе читаете?

Вообще считаю, что комментарии могут быть разными. Когда только хорошие, то это тоже странно. Отрицательные стимулируют посмотреть на себя с другой стороны. Но я стараюсь вообще не читать комментарии.

Всё честно на конкурсах красоты? Корону можно купить?

— Прозрачности нет. Но мои титулы и короны точно не куплены. Я их заслужила трудом и тренировками.

Вы всегда хотели отличаться от большинства?

— Да, я люблю выделяться. В одежде предпочитаю яркие либо светлые цвета. Даже шуба у меня белая. Если женщина одета не по-серому, то у прохожих даже настроение повышается.

Вы со стилистами работаете?

— Перед конкурсами всегда. Это мне очень помогло, и сейчас советами пользуюсь каждый день.

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Недавний конкурс «Миссис Вселенная», который проходил на Филиппинах, принес вам корону в номинации «Интеллект». Для вас это стало достижением?

В детстве я увидела, как победительницу конкурса красоты награждают короной с перышками. С тех пор я помнила ее всегда, это была мечта. Сейчас у меня пять корон, и ни одной с перышками (смеется), но подруга сказала, что такие есть на Wildberries, очень дешевые. Вообще конкурс красоты — это не сказка. Сегодня это бизнес-ступенька на пути к карьере. Поэтому я не королева красоты в привычном формате. Сидеть в соцсетях, покупать бесконечные наряды, фотографировать себя — это не мое. Я преподаватель, работаю с людьми. А номинация «Интеллект Вселенной» — символ образованности, интеллекта, умения нести себя. Я очень рада своей пятой короне.

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Чем вам запомнились Филиппины?

— Было забавно, что мою ленту с надписью Chita все понимали как Китай. Приходилось постоянно объяснять, что это Россия, Забайкалье. В условиях СВО там также запретили идти под флагом своей родины. Было только название города. И еще я заметила, что несколько россиянок выступали под флагом других стран. Кажется, Венгрия.

Запомнилось тем, что я попрактиковалась в языке. Ведь с носителями английского я общалась очень давно, когда ездила на учебу в Испанию. А здесь я просто 24/7 говорила на иностранном. Многие отметили мое произношение, похвалили.

На конкурсе все мы чувствовали себя королевами. С нами была охрана. И это напоминало какой-то сериал — идешь по улице, а тебя охраняют. Захотела в магазин — с тобой туда заходит парочка красивых парней в форме.

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Знаю, что всех поразил ваш социальный ролик. О чем он был?

— Мой видеоролик был посвящен теме мужского абьюза. Но только не того, о котором сейчас все трезвонят. Я говорила о другом, как абьюзершами становятся женщины, мы с вами. У нас в Чите очень много мужчин страдает от психологического насилия со стороны женщин. Почему мужчины не хотят вступать в брак? Потому что их уже однажды женщина придавила. Зайдите на сайт клиники Кандинского (психиатрическая больница. — Прим. ред.) и почитайте. У меня сестра — психиатр. Она подтвердила, что тема актуальная. Женщина обижает мужчин, а потом сама становится жертвой. В роли абьюзерши может быть даже мать. Эта тема очень глубокая и малоизученная.

Вы выступили в защиту мужчин?

— Да, наверное, это всех и удивило. Мне просто очень хочется, чтобы рядом с женщинами были достойные мужчины. Для этого каждая из нас должна понимать, как можно, а как нельзя обращаться с сильным полом.

Какие планы на будущее?

— Это уже не конкурсы красоты. Всё, что мне хотелось узнать про них, уже узнала. Теперь мечтаю о надежном мужском плече, с радостью жду появления внуков. Хочу увидеть много новых, красивых мест — словом, просто быть счастливой.

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