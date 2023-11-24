«Мои титулы и короны точно не куплены». Как доктор наук стала королевой красоты

— И всё же вы очень жесткий педагог. Говорят, что студенты очень трепетно относятся к вашим занятиям.



— Я строгий наставник. Конкурсы красоты, как я уже сказала, не мешают моей основной работе. И я убеждена — даже тройку надо заслужить. Даже маленькую тройку. (Улыбается.)



— Чем вас так привлекают конкурсы? Эмоциями на сцене?



— Я была вице-мисс Чита — 1992, потом была мисс Сибирь — 1995. Тогда конкурсы проходили не так, как сейчас. Формат совсем иной — было более 200 участниц, мероприятие длилось три дня. Постепенно отсеивались слабые. Всё было вживую, по-настоящему. И главное — уделялось внимание интеллектуальной составляющей. Сейчас нет вопросов на интеллект женщины, это несерьезно. А если вопросы и задают, то ответы на них организаторы заранее отправляют. А раньше вопросы могли и из зала задать, был экспромт.