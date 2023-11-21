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Корона, 4000 $ и часы: какие призы получила модель из России, которая выиграла конкурс «Мисс Азия»

Илюза рассказала, как участницы жили в Индии и как проходил финал, а еще — о своем молодом человеке

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Илюза Исяндавлетова получила корону «Мисс Азии»

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Наши коллеги из UFA1.RU поздравили модель из Башкирии, которая выиграла конкурс красоты «Мисс Азия». Илюза Исяндавлетова не могла поверить, что стала самой красивой девушкой континента.

— Я сейчас не осознаю этого, — говорит девушка. — Это был самый тяжелый конкурс, в котором я участвовала, потому что проходил в другой стране, со своими традициями, менталитетом, историей и культурой. Было внутреннее напряжение, потому что это был мировой масштабный конкурс, один из самых лучших. Для меня это был совершенно новый уровень.

Илюзе 22 года, она — выпускница Башкирского государственного педагогического университета. Ранее она уже завоевала титулы «Мисс Республика — 2021», «Мисс Уфа — 2020», «1-я вице-мисс Азия — Сибирь — 2021», Miss Continental Russia — 2021 и другие. Сейчас девушка работает в агентстве Luna Models.

Илюза выделила несколько участниц, которые лишь по голосованию жюри уступили ей.

— Все они хороши и красивы. Больше всего сблизилась я с мисс Казахстан и мисс Россией по понятным [языковым] причинам, с мисс Индонезией и со своей соседкой мисс Индией. Еще отметила бы мисс Эмираты и мисс Непал, они были достойными конкурентами, — рассказала «Мисс Азия — 2023».

Илюза с мисс Россия и мисс Казахстан

Илюза с мисс Россия и мисс Казахстан

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Девушка отметила, что скучала по дому.

— Индия — очень красивая страна, очень красивая природа, люди гостеприимные, всегда помогут, всегда подскажут. Но во время конкурса я очень сильно скучала по нашей еде, особенно по бешбармаку. В Индии очень острая еда, и народ привыкший к этому, а наш организм — нет, — пояснила Илюза. — Не знаю, как они это едят. Еще мешал языковой барьер, потому что мой английский не так хорош, а их английский язык — с сильным акцентом, и я часто даже не понимала, что они говорят, но находила выходы из ситуации.

По ее словам, организаторы провели конкурс в лучшем виде, а победительницам достались солидные призы и подарки.

— Мы жили в лучших отелях — в городе Коче штата Керала, где проходил финал, а также посетили город Мунар, — рассказала UFA1.RU Илюза. — [За победу] я получила большую настоящую корону и приз суммой 4 тысячи долларов (по текущему курсу примерно 360 тысяч рублей. — Прим. ред.), а также шесть пар оригинальных часов — золотые, серебряные, с кожей, они брендированные, в такой красивой коробочке из кожи.

За победу Илюза получила в том числе шесть пар часов

За победу Илюза получила в том числе шесть пар часов

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Пока Илюза всё еще приходит в себя от победы.

— Мои семья и друзья, когда узнали о победе, были безумно рады. Оказалось, что они даже не сомневались, они поддерживали меня на протяжении всего конкурса. Мой молодой человек тоже меня во всём поддерживает, любит меня и заботится. Он любит меня удивлять приятностями и подарками, — рассказала она.

Девушка рассказала, что сейчас учится на телеведущую и мечтает работать на ТВ.

О том, за какой короной она пойдет дальше, модель умалчивает — «хочет сохранить интригу».

— Пока могу сказать, что следующий конкурс будет мировым и масштабным, — заявила Илюза.

Напомним также о мужском конкурсе красоты, который сейчас проходит в Таиланде. В нем участвует фитнес-модель из Уфы Ильгиз Фаррахов.

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