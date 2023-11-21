Корона, 4000 $ и часы: какие призы получила модель из России, которая выиграла конкурс «Мисс Азия»

Наши коллеги из UFA1.RU поздравили модель из Башкирии, которая выиграла конкурс красоты «Мисс Азия». Илюза Исяндавлетова не могла поверить, что стала самой красивой девушкой континента.
— Я сейчас не осознаю этого, — говорит девушка. — Это был самый тяжелый конкурс, в котором я участвовала, потому что проходил в другой стране, со своими традициями, менталитетом, историей и культурой. Было внутреннее напряжение, потому что это был мировой масштабный конкурс, один из самых лучших. Для меня это был совершенно новый уровень.
Илюзе 22 года, она — выпускница Башкирского государственного педагогического университета. Ранее она уже завоевала титулы «Мисс Республика — 2021», «Мисс Уфа — 2020», «
Илюза выделила несколько участниц, которые лишь по голосованию жюри уступили ей.
— Все они хороши и красивы. Больше всего сблизилась я с мисс Казахстан и мисс Россией по понятным [языковым] причинам, с мисс Индонезией и со своей соседкой мисс Индией. Еще отметила бы мисс Эмираты и мисс Непал, они были достойными конкурентами, — рассказала «Мисс Азия — 2023».
Девушка отметила, что скучала по дому.
— Индия — очень красивая страна, очень красивая природа, люди гостеприимные, всегда помогут, всегда подскажут. Но во время конкурса я очень сильно скучала по нашей еде, особенно по бешбармаку. В Индии очень острая еда, и народ привыкший к этому, а наш организм — нет, — пояснила Илюза. — Не знаю, как они это едят. Еще мешал языковой барьер, потому что мой английский не так хорош, а их английский язык — с сильным акцентом, и я часто даже не понимала, что они говорят, но находила выходы из ситуации.
По ее словам, организаторы провели конкурс в лучшем виде, а победительницам достались солидные призы и подарки.
— Мы жили в лучших отелях — в городе Коче штата Керала, где проходил финал, а также посетили город Мунар, — рассказала UFA1.RU Илюза. — [За победу] я получила большую настоящую корону и приз суммой 4 тысячи долларов (по текущему курсу примерно 360 тысяч рублей. — Прим. ред.), а также шесть пар оригинальных часов — золотые, серебряные, с кожей, они брендированные, в такой красивой коробочке из кожи.
Пока Илюза всё еще приходит в себя от победы.
— Мои семья и друзья, когда узнали о победе, были безумно рады. Оказалось, что они даже не сомневались, они поддерживали меня на протяжении всего конкурса. Мой молодой человек тоже меня во всём поддерживает, любит меня и заботится. Он любит меня удивлять приятностями и подарками, — рассказала она.
Девушка рассказала, что сейчас учится на телеведущую и мечтает работать на ТВ.
О том, за какой короной она пойдет дальше, модель умалчивает — «хочет сохранить интригу».
— Пока могу сказать, что следующий конкурс будет мировым и масштабным, — заявила Илюза.
Напомним также о мужском конкурсе красоты, который сейчас проходит в Таиланде. В нем участвует фитнес-модель из Уфы Ильгиз Фаррахов.