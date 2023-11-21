Корона, 4000 $ и часы: какие призы получила модель из России, которая выиграла конкурс «Мисс Азия»

Девушка отметила, что скучала по дому.

— Индия — очень красивая страна, очень красивая природа, люди гостеприимные, всегда помогут, всегда подскажут. Но во время конкурса я очень сильно скучала по нашей еде, особенно по бешбармаку. В Индии очень острая еда, и народ привыкший к этому, а наш организм — нет, — пояснила Илюза. — Не знаю, как они это едят. Еще мешал языковой барьер, потому что мой английский не так хорош, а их английский язык — с сильным акцентом, и я часто даже не понимала, что они говорят, но находила выходы из ситуации.