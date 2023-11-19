«Вспомните свое детство»: как стильно носить шарф на голове и чем заменить шапку - совет модного эксперта

Несмотря на то, что ноябрь в Новосибирске радует погодой, ходить без головного убора все же не стоит, особенно в разбушевавшийся сезон вирусов. Часто с наступлением похолодания перед женщинами встает вопрос — чем заменить шапку, ведь многим она просто не идет и к тому же портит прическу.
Мы попросили совет у топ-стилиста новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгении Разинкиной, чем заменить шапку — эксперт предложила несколько вариантов на замену и показала, как красиво и стильно наматывать шарф на голову.
— Не знаю, как вы, а я совершенно не люблю носить шапки, но люблю челку и люблю, когда мне тепло. Современные тенденции диктуют интересные замены. Например, капор — вспомните свое детство, я его носила, — говорит стилист Евгения Разинкина.
В качестве еще одной альтернативы стилист предлагает косынку — для холодной погоды лучше выбирать изделие с большим процентом шерсти.
Третий вариант — шарф, который также можно носить и как капор, и как шапку, и даже как шапку — посмотрите нашу видео инструкцию.
На прошлой неделе мы прошлись по магазинам массмаркета в поисках достойного пуховика на сибирскую зиму — обзор вешалок магазинов с ценами.