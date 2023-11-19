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СрочноЧем заменить шапку:советы стилиста
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«Вспомните свое детство»: как стильно носить шарф на голове и чем заменить шапку - совет модного эксперта

Посмотрите нашу видео инструкцию и повторите несколько раз перед зеркалом, уверены, у вас все получится

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Модные советы от стилиста — берем на заметку

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Алена Золотухина

Несмотря на то, что ноябрь в Новосибирске радует погодой, ходить без головного убора все же не стоит, особенно в разбушевавшийся сезон вирусов. Часто с наступлением похолодания перед женщинами встает вопрос — чем заменить шапку, ведь многим она просто не идет и к тому же портит прическу.

Мы попросили совет у топ-стилиста новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгении Разинкиной, чем заменить шапку — эксперт предложила несколько вариантов на замену и показала, как красиво и стильно наматывать шарф на голову.

— Не знаю, как вы, а я совершенно не люблю носить шапки, но люблю челку и люблю, когда мне тепло. Современные тенденции диктуют интересные замены. Например, капор — вспомните свое детство, я его носила, — говорит стилист Евгения Разинкина.

В качестве еще одной альтернативы стилист предлагает косынку — для холодной погоды лучше выбирать изделие с большим процентом шерсти.

Третий вариант — шарф, который также можно носить и как капор, и как шапку, и даже как шапку — посмотрите нашу видео инструкцию.

На прошлой неделе мы прошлись по магазинам массмаркета в поисках достойного пуховика на сибирскую зиму — обзор вешалок магазинов с ценами.

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