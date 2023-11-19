«Вспомните свое детство»: как стильно носить шарф на голове и чем заменить шапку - совет модного эксперта

Несмотря на то, что ноябрь в Новосибирске радует погодой, ходить без головного убора все же не стоит, особенно в разбушевавшийся сезон вирусов. Часто с наступлением похолодания перед женщинами встает вопрос — чем заменить шапку, ведь многим она просто не идет и к тому же портит прическу.