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Как у кота Леопольда: новосибирский стилист показала, как небанально завязать шарф на шее — смотрим видео

Модный зимний чокер с розой, шикарный бант или косичка-колосок — спорим, вы не знали, что так можно?

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Показываем, как красиво носить шарф на шее

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова, Алена Золотухина

Шарф - аксессуар многогранный, который запросто можно использовать в самых разных вариациях. Мы привыкли впопыхах набрасывать его на плечи или наматывать вокруг шеи, но порой хочется чего-нибудь необычного, интересного и привлекающего внимание окружающих.

Топ-стилист новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показала, как из шарфа сделать красивый бант, заплести колосок и продемонстрировала вариант зимнего чокера с цветком на шее. Да, мы сами в шоке, но все это можно сделать из самого обычного палантина.

Первый вариант: шарф завязываем на узелок по центру. Надеваем на шею, концы оборачиваем вокруг, оба кончика просовываем через узел, расправляем, получаем бант.

— Практически как у кота Леопольда, — комментирует Евгения Разинкина.

Еще способ: центр шарфа накидываем на шею, концы оборачиваем вокруг, немного вытягиваем петельку, перекрещиваем половинки и продеваем через петлю — получается косичка-колосок.

И третий способ: оборачиваем шарф вокруг шеи, создаем жгут, просовываем через петлю, расправляем, получаем розочку.

Все это наглядно можно посмотреть в нашем видео.

В прошлом месяце НГС решил проверить, следят ли местные новосибирские бренды за модными тенденциями — мы прошлись по магазинам вместе со стилистом.

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ШарфКак носить шарфМода и стиль
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