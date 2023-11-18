Как у кота Леопольда: новосибирский стилист показала, как небанально завязать шарф на шее — смотрим видео

Топ-стилист новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показала, как из шарфа сделать красивый бант, заплести колосок и продемонстрировала вариант зимнего чокера с цветком на шее. Да, мы сами в шоке, но все это можно сделать из самого обычного палантина.