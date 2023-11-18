Как у кота Леопольда: новосибирский стилист показала, как небанально завязать шарф на шее — смотрим видео

Шарф - аксессуар многогранный, который запросто можно использовать в самых разных вариациях. Мы привыкли впопыхах набрасывать его на плечи или наматывать вокруг шеи, но порой хочется чего-нибудь необычного, интересного и привлекающего внимание окружающих.
Топ-стилист новосибирской «Школы Марии Липатниковой» Евгения Разинкина показала, как из шарфа сделать красивый бант, заплести колосок и продемонстрировала вариант зимнего чокера с цветком на шее. Да, мы сами в шоке, но все это можно сделать из самого обычного палантина.
Первый вариант: шарф завязываем на узелок по центру. Надеваем на шею, концы оборачиваем вокруг, оба кончика просовываем через узел, расправляем, получаем бант.
— Практически как у кота Леопольда, — комментирует Евгения Разинкина.
Еще способ: центр шарфа накидываем на шею, концы оборачиваем вокруг, немного вытягиваем петельку, перекрещиваем половинки и продеваем через петлю — получается косичка-колосок.
И третий способ: оборачиваем шарф вокруг шеи, создаем жгут, просовываем через петлю, расправляем, получаем розочку.
Все это наглядно можно посмотреть в нашем видео.
В прошлом месяце НГС решил проверить, следят ли местные новосибирские бренды за модными тенденциями — мы прошлись по магазинам вместе со стилистом.