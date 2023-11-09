«Создает лифтинг-эффект»: самая хитрая прическа для женщин, которая не требует ухода и молодит, — попробуйте прямо сейчас

Во многом возраст определяет не только состояние кожи, но и облик в целом: одежда, макияж и, конечно, укладка. Это доказывают многочисленные проекты преображений, где без пластики из 60-летней уставшей женщины делают моложавую 45-летнюю. Всё зависит от образа жизни и возможностей, скажете вы — и да, и нет. Редакция Городских порталов собрала стрижки и укладки, которые доступны всем — от звезды Голливуда до простой продавщицы.
Звездный британский стилист Мэтт Фугейт огорошил всех таким утверждением — собранная прическа с косой омолаживает лицо. Хотя раньше считалось, что коса — удел молодых, а женщинам в возрасте экспериментировать с плетением не стоит. Не будем томить, вот как пошагово скинуть 10 лет с помощью укладки:
- заплетаем французскую косу, начиная с левой стороны и переходя к середине головы;
- когда дойдете до середины головы, заплетите волосы в хвост.
Важно: все волосы, несмотря на то, что вы плетете косу только слева, должны быть вплетены уже к середине.
- Заплетите простую косу из прямых волос в хвосте;
- из полученной косы сделайте «шишку» и заколите ее шпильками;
- прическу можно упростить: вместо четвертого шага просто скрутите волосы в хвосте в бублик привычным способом.
Секрет прически в том, что волосы не обрамляют лицо и тем самым не утяжеляют его. Неожиданно, но эксперт говорит, что косы создают временный лифтинг-эффект — тугие прически всегда немного натягивают кожу.
Распущенные ухоженные волосы тоже создают омолаживающий эффект, правда, только когда они короткой или средней длины.
Еще модная стрижка для женщин, которая освежает лицо и прячет морщинки
Одна из вариаций классического боба — моб — в этом году приглянулась многим звездам Голливуда. По мнению экспертов, эта стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки, она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Мы посмотрели, как выглядит эта форма.
Само слово «моб» появилось от сочетания medium bob, или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.
Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но всё равно не стоит забывать об уходе.
Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.
— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.
Стрижка подходит для тонких волос, пышная макушка визуально делает прическу объемнее. Чтобы этот эффект был более выраженным — мастер советует укладывать моб с помощью круглой расчески.
Неплохо такой вариант смотрится и на волнистых волосах. Можно попробовать сделать эту стрижку и на кудрявых волосах, но нужно учитывать упругость завитков и структуру волос — выглядеть такой моб может очень оригинально. В этом случае его стоит посушить естественным образом.
Еще стрижки, которые почти не требуют укладки
Такие варианты называют еще умными стрижками — они сами укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Стилист Анна Воробьева говорит, что это как раз учитывает запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.
— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.
В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с челками всех форм и любой длины. Кудрявые челки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать.
Можно попробовать, например, стрижку шегги. Она создает эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки.
Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные на голове, — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.
— Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — заключает Анна Воробьева.
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