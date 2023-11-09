«Создает лифтинг-эффект»: самая хитрая прическа для женщин, которая не требует ухода и молодит, — попробуйте прямо сейчас

Само слово «моб» появилось от сочетания medium bob, или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.

Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но всё равно не стоит забывать об уходе.

Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.

— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.