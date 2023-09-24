«Хоть к президенту пусть обращаются»: гламурный парикмахер, преобразивший Киркорова, опростоволосился. Хотя поп-короля всё устроило

— Но девушки планируют обратиться с заявлениями в полицию...

— Ну пусть хоть куда обращаются. Хоть к президенту.

— Вы брали у них деньги за обучение?

— Ой, это всё такая ложь и провокация. Не слушайте, это просто ложь и провокация. Кто там обращается к вам? Обратиться могу я, только уже за порчу чести и достоинства, репутации.

— Вы продолжаете обучать?

— Сейчас мне некогда обучать. Никого и ничего. Потому что я занят и я улетаю на днях опять работать в Москву.

— Так все-таки в итоге вы брали у девушек деньги за обучение? Со своей стороны вы выполнили все те обязательства, которые...

— Я перед всеми всегда выполняю все свои обязательства. Когда человек работает с артистами, у него нет вариантов вообще сделать что-то не так — только идеально и на высшем уровне. Поэтому и не хочу комментировать эту тему. Потому что для меня это... Я даже опускаться до этого уровня не хочу. Там вот кто есть, пусть они хоть что хотят и говорят. А если это будет порочить мои честь и достоинство, я обращусь в суд, и всё.