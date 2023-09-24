«Хоть к президенту пусть обращаются»: гламурный парикмахер, преобразивший Киркорова, опростоволосился. Хотя поп-короля всё устроило

О парикмахере-стилисте Никите Богданове из Красноярска массово заговорили весной 2023 года. Тогда он похвастался преображением Филиппа Киркорова, который был с концертом в городе, в своем Инстаграме* (соцсеть запрещена на территории РФ) и тут же стал знаменитым — о его успехе писали не только в соцсетях, но и в СМИ, и количество подписчиков начало стремительно расти. Стилист не только подстриг Киркорову волосы, но, как он рассказал, перекрасил из теплого блонда в холодный и даже осветлил бороду. После этого стилист написал на своей странице в соцсети:
— Я проконсультировал певца и убедил, что с его образом будет идеально гармонировать светлый оттенок волос и бороды. И реализовал это преображение.
Но прошло всего полгода, и Никиту Богданова обвинили в мошенничестве. Сразу три девушки обратились в редакцию NGS24.RU с сообщениями о том, что они заплатили стилисту за обучение, однако в итоге остались и без денег, и без знаний. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина поговорила со всеми участниками конфликта и выяснила у юриста, какие ошибки допустили девушки и что нужно делать для того, чтобы не оказаться в такой ситуации.
Постоянные переносы и тотальный игнор
Весной 2023 года 23-летняя Кристина решила повысить свои навыки парикмахерского мастерства, тогда же она наткнулась на профиль Никиты в ныне запрещенной соцсети. Девушка учла рекомендацию его коллеги и соблазнилась, как она сама говорит, на «красивую обложку». Обучение обошлось в 60 тысяч рублей — девушка передала Никите эту сумму наличными, никакого договора они не заключили. Обучение длилось с мая по сентябрь, но никаких знаний, уверяет красноярка, она в итоге не получила.
— Я пришла в салон Hairstore за услугой, там мне красил волосы мастер Кирилл, хотела изначально к нему пойти на обучение, но девушка, которая наращивала мне волосы, сказала, что он не очень, посоветовала Никиту, — рассказала Кристина. — После чего я зашла в его Инстаграм* и написала по поводу обучения. У Никиты очень красивая обложка с надписью «Преобразил Филиппа Киркорова», думала, опытный мастер, очень обрадовалась, что буду у него учиться.
По словам Кристины, обучение не имело никаких сроков, а сам Никита якобы заявил, что девушка будет ходить, пока не научится техникам окрашивания. Вместе с этим молодой человек постоянно переносил занятия из-за планов и болезней, говорит Кристина. Так обучение растянулось почти на полгода. Кристина пыталась вернуть деньги за него, но не получилось.
— В итоге я посетила шесть занятий, на одном из которых вообще ничего не делала: я приехала, а он работал. Я не получила обещанных техник окрашивания. Однотипные работы, которые мне не были нужны. Девушки не являлись моделями, а были просто клиентами салона, — сетует Кристина. —Последние три переноса и игнор дали понять окончательно, что это за человек. Я написала ему, что недовольна таким обучением, он ничему не учил меня, попросила вернуть хотя бы большую часть денег. На что он начал придумывать, что у меня осталось два занятия, и что он может вернуть деньги за них. Плюс начал меня убеждать в том, что мне нужен был курс за 90 тысяч, а не за 60 тысяч.
Кристина признаётся, что долго не хотела предавать историю огласке, но терпение лопнуло. В итоге она рассказала о случившемся в соцсетях, а также обратилась за помощью к крупным пабликам и блогерам, которые обвинили и Богданова, и салон HairStore, и его владелицу Марию Чиж в мошенничестве.
Негативным опытом сотрудничества с Никитой Богдановым поделилась и
— Он сказал мне, что обучение у него стоит 40 тысяч. Я перевела только 20 и сказала, что смогу отдать частями, — вспоминает Екатерина. — В первый день Никита показал что-то типа укладки утюжком прямо на мне, на следующей день было то же самое, только укладку делали другой ученице. Обещал найти моделей на укладки, стрижки и окрашивания. Обещал учить столько, сколько потребуется, то есть пока не научимся. В итоге модели постоянно отменялись или не приходили, а если приходили, то одна-две за всё время.
По словам Екатерины, Никита постоянно опаздывал или не приходил совсем, а спустя время и вовсе стал назначать такие дни, в которые девушка не могла прийти из-за ребенка.
— Я не могла подстроиться под него, у меня ребенок. Конкретных дней он не назначал. По факту говорил за полчаса, — уточняет красноярка.
Корреспонденту NGS24.RU Екатерина сообщила, что после нескольких занятий Никита попросил ее оплатить вторую часть обучения: со слов девушки, не оставшиеся 20 тысяч, а 40. Тогда красноярка отказалась учиться дальше.
— Полный курс стоит 60 тысяч, 40 тысяч из них — только колористика. А мы уже прошли и укладки, и стрижки. И здесь я поняла, что за человек Никита и, конечно, сразу сказала ему, что ничего переводить не буду, так как мы еще не отработали ту половину, что я оплатила. Он предложил мне закончить обучение, я перестала ходить, — рассказала Екатерина.
Третья пострадавшая — 22-летняя Анастасия. Ее трехмесячное обучение длилось полтора года и, со слов девушки, «ни к чему не привело». По воспоминаниям девушки, она смогла посетить более 10 занятий, промежутки между которыми составляли неделю, месяц, а то и три.
— Он мог подолгу игнорировать меня, а после моего сообщения с вопросом о том, где модели, кинул меня в глубокий игнор. Из салона, где он арендовал место для работы, он съехал, — сказала девушка. — У нас не было договора об обучении, и это очень плохо. Без бумаги ты никто.
Анастасия не стала обращаться в полицию, однако смогла встретиться с Никитой. По рассказу красноярки, он отказался вернуть ей деньги, но согласился продолжить обучать ее.
— Он был с какой-то женщиной, я никогда не видела ее. Она представилась директором школы, в которой я якобы обучалась у Никиты. В итоге при ее присутствии он сказал, что деньги он не вернет мне, и что может только продолжить обучение. Я отказалась, потому что не видела смысла. Человек в первый раз не сделал свою работу, тем более после всех разбирательств, какое будет обучение и с каким отношением? — задается вопросом девушка.
«Пусть хоть к президенту обращаются»
У Никиты почти 30 тысяч подписчиков в Инстаграме*. В шапке профиля он называет себя звездным стилистом и технологом по стрижкам и окрашиваниям. Там же говорится и о том, что он обучает. Ссылка на обучение ведет на отдельный профиль в запрещенной соцсети, однако информации о курсе, как и о его стоимости, в нем нет.
Мы связались с Никитой по телефону, публикуем расшифровку разговора:
— Что за конфликт произошел у вас с ученицами?
— У меня нет ни с кем конфликта. Я не хочу комментировать эту ситуацию.
— Почему вы не хотите комментировать?
— Я ничего с этим не хочу вообще, даже касаться этого. У меня столько дел, забот.
— Но девушки планируют обратиться с заявлениями в полицию...
— Ну пусть хоть куда обращаются. Хоть к президенту.
— Вы брали у них деньги за обучение?
— Ой, это всё такая ложь и провокация. Не слушайте, это просто ложь и провокация. Кто там обращается к вам? Обратиться могу я, только уже за порчу чести и достоинства, репутации.
— Вы продолжаете обучать?
— Сейчас мне некогда обучать. Никого и ничего. Потому что я занят и я улетаю на днях опять работать в Москву.
— Так все-таки в итоге вы брали у девушек деньги за обучение? Со своей стороны вы выполнили все те обязательства, которые...
— Я перед всеми всегда выполняю все свои обязательства. Когда человек работает с артистами, у него нет вариантов вообще сделать что-то не так — только идеально и на высшем уровне. Поэтому и не хочу комментировать эту тему. Потому что для меня это... Я даже опускаться до этого уровня не хочу. Там вот кто есть, пусть они хоть что хотят и говорят. А если это будет порочить мои честь и достоинство, я обращусь в суд, и всё.
— Вы деньги-то брали у девушек или нет?
— Я честно не хочу это обсуждать вообще. Это просто для меня… Не моего уровня даже. Я лично подам в суд, если это будет как-то угрожать моей репутации. Потому что я серьезный человек, работаю с серьезными артистами на сегодняшний день, поэтому не хотелось бы вообще это комментировать.
— Вы говорите, что не хотите обсуждать это, но мы обсуждаем это уже четыре минуты.
— Ну да, поэтому я не хочу это обсуждать, вы мне пытаетесь меня что-то вытянуть, и мне даже вам сказать нечего.
— Вы мне просто скажите, девушки вам платили? Вы взяли с них деньги?
*Никита бросил трубку*
Согласно данным Федеральной налоговой службы, Никита Богданов не зарегистрирован ни как самозанятый, ни как ИП, ни как владелец юрлица.
Что говорят в салоне
Кристина оставила негативный отзыв на HairStore, в котором работал Никита Богданов. В ответе салона говорится, что парикмахер-стилист не является наемным сотрудником — тот арендовал место для работы, поэтому ответственность за то, что он делал, в салоне якобы не несут. В сообщении также отмечается, что салон планирует прекратить сотрудничество с парикмахером-стилистом из-за случившегося.
Судя по сообщению салона, Никиту попросили урегулировать конфликт с девушкой. В тот же день он списался с Кристиной — девушка скинула переписку с ним — и сообщил о своих намерениях позвонить ей, однако никакого звонка, как уверяет красноярка, так и не последовало.
На следующий день салон попросил уже Кристину удалить отзыв, так как, по их мнению, он негативно сказывается на репутации заведения. В сообщении девушке пригрозили статьей 152 ГК РФ (защита чести, достоинства и деловой репутации).
Также Кристина предоставила личную переписку с владелицей салона Марией Чиж. В ней Мария еще раз сообщила девушке, что не имеет прямого отношения к конфликту, так как Никита не является ее наемным сотрудником. Но, тем не менее, написала о его «увольнении», а также намерении обратиться в суд и отсудить у красноярки не менее 300 тысяч рублей.
В разговоре с NGS24.RU Мария Чиж сообщила, что выполнила все условия Кристины и уволила Никиту, однако сама девушка, с ее слов, в итоге не выполнила ее просьбу удалить отзыв. Сейчас Чиж собирается обратиться в суд.
— Я знаю Никиту 10 лет, мы живем в одном доме. Он давно работает в сфере парикмахерского мастерства. Когда я начала разбираться, он сказал: «Я учил ее [Кристину]». Я говорю: «Значит, не доучил. Если у человека претензии, значит, ты что-то больше обещал». Он: «Ну вот я заболел, туда-сюда». Я говорю: «Мне без разницы. Разбирайся сам, ко мне больше не приходишь». Я не имею отношения к тому, чем он занимался, а она [Кристина] написала на каждом углу о том, что я мошенница. Я это девочке говорю: «Я всё понимаю, это некрасивая ситуация, но вы поймите, вы же мне деньги не давали». Она говорит: «Нет [не давала]». Я попросила убрать ее негативную информацию обо мне, но она отказалась. Ну, честно говоря, на нее в суд подам. Она думает, что самая умная, — сказала Мария Чиж. — У меня 2000 учеников, я суперизвестный в своей сфере человек, а сейчас на моей репутации может встать крест. Очень стремно для меня, но с другой стороны, я знаю, что все, кто меня знает, просто смеются над этой ситуацией. Как к человеку может прилипнуть то, что к нему никак не относится?
В отзывах на салон в сервисе «2ГИС» есть несколько отрицательных о работе Никиты. В декабре 2022 марта клиентка HairStore обвинила его в халатности. Судя по ее отзыву, он покрасил ее не так, как надо было, и отказался вернуть деньги. В марте 2023 года уже другая клиентка обвинила его во лжи.
Что говорят юристы
— Проблема девушек, которые к вам обратились, и многих людей, которые хотят дистанционно и не только получить новые знания быстро, а главное, недорого, состоит в том, что они даже не пытаются проверить исполнителя услуг, почитать отзывы, задать уточняющие вопросы и заключить с ним договор, — говорит юрисконсульт Екатерина Конюхова. — Договор на оказание услуг не гарантирует качество услуг и исполнение, однако многие недобросовестные исполнители и мошенники совершенно не любят этим усложнять свою жизнь и не хотят заключать договоры. А ведь это может быть первым звоночком, чтобы задуматься.
Поскольку рынок обучения продолжают наводнять сомнительные предложения, прежде чем платить за какой-либо продукт, важно убедиться, что он действительно имеет ценность и это подтверждается документами, уточняет юрисконсульт.
— Сейчас создать красивый контент для обучения несложно, вот многие мошенники этим пользуются. Оборотной стороной прогресса стали новые типовые мошеннические схемы в области образования. Наиболее часто используются два метода — оказание некачественных услуг или полный отказ от обучения после того, как получены деньги, — рассказывает Екатерина Конюхова. — Прежде чем купить курс, проделайте небольшую работу. Не торопитесь, поинтересуйтесь мнением тех, кому доверяете. Мошенники будут пытаться заставить вас принять решение прямо сейчас, обещая скидки. Но нужно обязательно выждать время и взвешенно принять решение. Обратитесь к знакомым, которые работают в той же профессиональной сфере, которую вы хотите изучить. Возможно у них уже есть опыт обучения, они могут порекомендовать конкретных экспертов. Бывает, что люди не получают от разрекламированного эксперта того результата, на который рассчитывали. Обычно стоит прислушаться к критике, если человек четко формулирует свою позицию. Чтобы не потерять деньги, принимайте решения взвешенно и с учетом деталей.
Признаки аферистов (лжетренеров), по мнению юрисконсульта Екатерины Конюховой:
- обещание быстрого карьерного роста;
- поверхностное описание курсов;
- отсутствие подтверждающих документов;
- отсутствие договора;
- аферисты никогда не работают с корпоративными заказчиками.
Перед покупкой обучения нужно учитывать несколько важных моментов, отмечает юрисконсульт:
Первое. Проверьте опыт преподавателя или фирмы. В договоре нужно обращать внимание не только на длительность и содержание курса, но и на то, как быстро наберется группа, по какому графику будут проходить занятия и как вернуть деньги, если вы передумаете учиться. Если компания планирует набирать группу в течение нескольких месяцев — лучше с ней не связываться.
Второе. Не доверять фотографиям на сайте. Лучше уточнить подробности занятий у менеджера и проверить, прописано ли это в договоре. Если формулировки в документах расплывчатые, а менеджер уходит от ответа, поищите другие курсы.
Третье. Перед оплатой курса проверить наличие защищенного соединения и использование надежных платежных систем для сохранности личных данных.
Четвертое. Ознакомиться с договором-офертой, который должен содержать информацию о правах и обязанностях сторон, условия и стоимость курса, а также права и обязанности как автора курса, так и заказчика. Договор должен содержать информацию об ответственности сторон в случае нарушения условий договора.
Пятое. Если вы оплачиваете курс переводом на банковскую карту, то следует убедиться в безопасности платежа и защите данных карты и сохранности денег.
Шестое. Ознакомиться с политикой конфиденциальности, чтобы быть уверенным в том, что личные данные не будут переданы третьим лицам без согласия.
Седьмое. Если предлагаемый курс содержит продукты или услуги, для использования которых необходима лицензия, убедитесь, что центр имеет право на предоставление таких услуг.
Юрисконсульт советует девушкам написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы.
— Деяние будет носить массовый характер, в таких случаях повышаются шансы, что в ответ не поступит отписка о том, что дело носит гражданско-правовой характер, — поясняет Екатерина Конюхова. — Если договор не заключался, то можно обратиться суд с исковым заявлением о возврате неосновательного обогащения с человека, которому была направлена сумма, но тут необходимо учитывать, было ли указано назначение платежа.
Еще можно проконсультироваться у юриста. Это можно сделать бесплатно, для этого надо найти фирму, которая проводит такие консультации, или позвонить по телефону горячей линии по вопросам защиты прав потребителей:
* Соцсеть признана в России экстремистской и запрещена.