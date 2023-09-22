«У людей засело в голове, что сексуальность — это плохо»: тверк-танцовщица — о хейте и заработке

Анастасии Минаевой 25 лет, девять из которых она посвятила тверку — пожалуй, самому сексуальному и провокационному из танцев. В запрещенной социальной сети у нее 111 тысяч подписчиков. Есть те, кто понимает и разделяет Настину страсть, но хейтеров тоже хватает. Как девушка относится к ним, сколько зарабатывает и нужно ли образование танцовщице — смотрите в видео чуть выше.
В наставниках у Насти была скандальная Dance Малышка — самая популярная в России тверк-танцовщица с тремя миллионами подписчиков в соцсетях. Когда девушки только познакомились (обе жили в Челябинске), то Минаева еще училась на бухгалтера-экономиста, и воспринимала откровенные танцы только как хобби.
— У меня высшее экономическое образование. Я поступила в Уральский социально-экономический институт на специальность «бухгалтер-экономист». Но продолжила заниматься тверком, — рассказала Анастасия. — В какой-то момент директор танцевальной школы, в которой я училась, просто предложила мне работу.
— У нас ведь очень консервативное общество. Как ты борешься с критикой и хейтерами?
— Нормально, что не все люди готовы принять то, чем ты занимаешься. А вообще я уверена, что большинство хейтеров подсознательно хотели бы... если это мужчины, чтобы их девушка была такая же сексуальная и пластичная. Есть женщины, которые хейтят, их тоже достаточно много, и они самые агрессивные (смеется). Злые женщины, которые очень не любят красивых девушек, особенно красивых танцующих девушек. Проявление сексуальности у многих людей просто атрофировано. У них настолько засело в голове, что сексуальность — это плохо, что у них на этой теме табу.