«У людей засело в голове, что сексуальность — это плохо»: тверк-танцовщица — о хейте и заработке

Анастасии Минаевой 25 лет, девять из которых она посвятила тверку — пожалуй, самому сексуальному и провокационному из танцев. В запрещенной социальной сети у нее 111 тысяч подписчиков. Есть те, кто понимает и разделяет Настину страсть, но хейтеров тоже хватает. Как девушка относится к ним, сколько зарабатывает и нужно ли образование танцовщице — смотрите в видео чуть выше.