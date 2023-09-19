«Вдруг вижу себя на сайте в «карусели»»: сибирячка разозлилась на магазин, который опубликовал ее фото после примерки одежды

Об этом женщина заявила на сайте отзывов Flamp 18 сентября. Она объяснла, что хотела сфотографироваться в примерочной, но там висело объявление о том, что съемка запрещена. Автор отзыва утверждает, что продавец предложила сфотографировать ее на свой телефон. Позже фото сибирячки было опубликовано на странице магазина в соцсетях: