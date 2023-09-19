«Вдруг вижу себя на сайте в «карусели»»: сибирячка разозлилась на магазин, который опубликовал ее фото после примерки одежды

Жительница Новосибирска разозлилась на то, что магазин «Эгоистка» на улице Карла Маркса опубликовал в соцсетях ее снимок после примерки кофты. Покупательница заявила, что не давала на это разрешение.
Об этом женщина заявила на сайте отзывов Flamp 18 сентября. Она объяснла, что хотела сфотографироваться в примерочной, но там висело объявление о том, что съемка запрещена. Автор отзыва утверждает, что продавец предложила сфотографировать ее на свой телефон. Позже фото сибирячки было опубликовано на странице магазина в соцсетях:
— В воскресенье (17 сентября) вижу себя на сайте магазина в «карусели». Уставшая женщина без макияжа, с прической после примерки нескольких кофт через голову, в обычной позе.
В отзыве покупательница уверяет, что сотрудники магазина якобы не спрашивали у нее разрешения на публикацию фотографии. Но в «Эгоистке» НГС говорят обратное — со слов продавца, женщину якобы предупредили о том, что ее фото будет выложено в соцсетях. В переписке с магазином, скриншоты которой есть в распоряжении НГС, покупательница отметила следующее:
— Продавец спросила разрешения сделать фотографию, чтобы я посмотрела (на себя) со стороны. Про размещение разговора не было.
По просьбе сибирячки фото было удалено из соцсетей, написала она в отзыве. Это подтвердили в магазине.
— Я говорю: «Что вы с нами так строго? Конечно, я удалю фотографию». Мы мгновенно удалили, — рассказали корреспонденту НГС в «Эгоистке».
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