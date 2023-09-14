Сибирячка заявила, что ей продали грязное свадебное платье — салон обвинил невесту и жениха в вымогательстве

Вчера, 13 сентября, невеста приехала забирать платье, но в нужное время ей сообщили, что платье еще не готово и предложили прийти через пару часов.

— Когда я вернулась, и начала смотреть все ли в порядке с платьем увидела что химчистку никто не проводил, платье как было, так и осталось грязное. На мои доводы что мол «вот и вот», развели руками, сказав, что ничего не видят, а пятно от помады просто затерли салфеткой, параллельно не забыв взять с меня деньги за отпаривание, сказав что они же работали, и вообще« не мы виноваты, что вам ничего не сделано», — написала Анастасия.