Сибирячка заявила, что ей продали грязное свадебное платье — салон обвинил невесту и жениха в вымогательстве

В Новосибирске в одном из салонов свадебных и вечерних платьев разгорелся конфликт из-за химчистки. Покупательница Анастасия Машанова заявила, что купила свадебное платье, на котором оказались пятна, и ей пришлось дополнительно оплачивать химчистку. В администрации салоне в ответ на обвинения сообщили, что платье было в идеальном состоянии, а покупательница просто хочет денег. НГС поговорили с обеими сторонам конфликта.
«Пятно от помады просто затерли салфеткой»
Анастасия рассказывает, что купила со скидкой платье в салоне Lorange за 40 тысяч рублей.
— После началось «наматывание» нужно отдельно оплатить чехол для платья, отдельно оплатить отпаривание. Хорошо, надо так надо. Платье было необходимо подшить, убрать длину. Когда я приехала на подшив платья, увидела на нем пятно на юбке от помады, и небольшие блики в районе груди, я предполагаю что от грязных рук, которые успели померить его после меня. Девочки предложили сделать химчистку за их счет, я согласилась, — написала девушка на сайте с отзывами Flamp.
Вчера, 13 сентября, невеста приехала забирать платье, но в нужное время ей сообщили, что платье еще не готово и предложили прийти через пару часов.
— Когда я вернулась, и начала смотреть все ли в порядке с платьем увидела что химчистку никто не проводил, платье как было, так и осталось грязное. На мои доводы что мол «вот и вот», развели руками, сказав, что ничего не видят, а пятно от помады просто затерли салфеткой, параллельно не забыв взять с меня деньги за отпаривание, сказав что они же работали, и вообще« не мы виноваты, что вам ничего не сделано», — написала Анастасия.
По словам Анастасия, дополнительно к платью за чехол она заплатила 700 рублей, за отпаривание — 1500 рублей. Также Анастасия добавила, что обратилась в другую химчистку, за которую, по ее словам, она заплатила 3500 рублей. Сейчас платье находится в химчистке. Как объяснила Анастасия, фотографий с пятнами у нее нет, так как она не была в состоянии их сделать.
«Приехала с надеждой, что на халяву ей отдадут платье»
Управляющая салоном Lorange, представившая Оксаной, в разговоре с НГС подчеркнула, что платье было в идеальном состоянии и покупательница просто не хотела платить деньги.
— Они вчера вымогали с нас деньги. Пусть она предоставит нам фото, я сама готова позвонить в эту химчистку, пусть дает контакты. Платье идеальное, чистое, подшитое. Чехлы платные во всех салонах. Мы ей такие скидки сделали. Я не дам пятнать репутацию нашего салона. Я сама готова вести расследование, — заявила Оксана.
Как вспоминает администратор, вчера договоренность была, что Анастасия приедет в обед. Девушка приехала до 12 часов, но к этому моменту сотрудники не подготовили платье. Анастасия сказала, то у нее дела и она готова забрать платье после 3 часов.
— Платье в идеальном состоянии. Отутюженное, в чехле. Пришел ее муж и начал вымогать. Он спросил: «мы что должны платить за то что ждали». Но мы к обеду были готовы. Они приехали после трех. Она приехала с надеждой, что на халяву ей отдадут платье и начала требовать, — объяснила администратор.
Как отметила администратор, фотографий с загрязнениями нет, потому что нет доказательств. И администратор просит хотя бы чеки из химчистки.
— Она говорит, что купила и после нее кто-то мерил платье. Она его оплатила и сразу унесли портной. Кто его мог мерить? Платье было у портной, она купила и унесла его. Платье было идеально чистое, — добавила Оксана.
Администратор уверена, что её сотрудники сделали всю нужную работу и передали платье невесте.
Весной этого года новосибирцы массово пожаловались на подаренные цветы, которые быстро угасают. Отзывы появляются на новосибирском сайте «Фламп», волна сообщений появилась после 14 февраля, но жалобы публиковались и раньше.