На красную дорожку и на пляж. Председатель новосибирского Заксобрания засветил люксовые швейцарские часы за 1,6 миллиона

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив несколько раз появлялся на публике в швейцарских часах класса люкс компании Breitling.
Часы известного политика очень похожи на изделие из коллекции Chronomat бренда Breitling. Это выдает особенный ремешок из стали в сочетании с розовым золотом, выразительная буква B на одной из стрелок и надпись Breitling в верхней части черного циферблата.
На Андрее Шимкиве часто можно увидеть именно эти часы на снимках, которые сделали фотографы Заксобрания.
Заводной механизм коллекции Chronomat у председателя и на сайте по продаже товаров также совпадает. Если верить описанию, часы от Breitling — настоящее чудо. Они универсальные и незаменимы в любой ситуации, могут стать надежным спутником на красной дорожке и на пляже. Выпуск коллекции Chronomat в 1984 году приурочен к столетию компании и ознаменовал возвращение механического хронографа.
— Почти сорок лет спустя Chronomat остается воплощением целеустремленности, активного отношения к жизни и стиля, — говорится на официальном сайте компании.
Предположительная модель часов Андрея Шимкива, создана специально для дайвинга и могут выдерживать глубинное давление воды, также обладают водонепроницаемостью в 500 м. Кстати, эти часы начали выпускать в 2018 году, сейчас они сняты с производства.
НГС удалось установить, что такая модель часов предположительно стоит 1,6 миллиона рублей. Поддержанные часы этой же модели можно купить за 900 тысяч рублей.
Андрей Шимкив родился в октябре 1964 года, в этом году ему исполнится 59 лет. Политик окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт и состоит в партии «Единая Россия».
В 2022 году политик указал в доходах за 2021 год 15 миллионов рублей. В собственности у спикера — три жилых дома, квартира, 3 земельных участка и нежилое помещение.