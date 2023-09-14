На красную дорожку и на пляж. Председатель новосибирского Заксобрания засветил люксовые швейцарские часы за 1,6 миллиона

Заводной механизм коллекции Chronomat у председателя и на сайте по продаже товаров также совпадает. Если верить описанию, часы от Breitling — настоящее чудо. Они универсальные и незаменимы в любой ситуации, могут стать надежным спутником на красной дорожке и на пляже. Выпуск коллекции Chronomat в 1984 году приурочен к столетию компании и ознаменовал возвращение механического хронографа.

— Почти сорок лет спустя Chronomat остается воплощением целеустремленности, активного отношения к жизни и стиля, — говорится на официальном сайте компании.