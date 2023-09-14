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СрочноДепутат засветил люксовые часы за 1,6 миллиона
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На красную дорожку и на пляж. Председатель новосибирского Заксобрания засветил люксовые швейцарские часы за 1,6 миллиона

Их можно использовать во время дайвинга

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Андрей Шимкив часто появляется именно в этих часах

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Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив несколько раз появлялся на публике в швейцарских часах класса люкс компании Breitling.

Часы известного политика очень похожи на изделие из коллекции Chronomat бренда Breitling. Это выдает особенный ремешок из стали в сочетании с розовым золотом, выразительная буква B на одной из стрелок и надпись Breitling в верхней части черного циферблата.

На Андрее Шимкиве часто можно увидеть именно эти часы на снимках, которые сделали фотографы Заксобрания.

Обратите внимание на заводной механизм

Обратите внимание на заводной механизм

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Заводной механизм коллекции Chronomat у председателя и на сайте по продаже товаров также совпадает. Если верить описанию, часы от Breitling — настоящее чудо. Они универсальные и незаменимы в любой ситуации, могут стать надежным спутником на красной дорожке и на пляже. Выпуск коллекции Chronomat в 1984 году приурочен к столетию компании и ознаменовал возвращение механического хронографа.

— Почти сорок лет спустя Chronomat остается воплощением целеустремленности, активного отношения к жизни и стиля, — говорится на официальном сайте компании.

Предположительная модель часов Андрея Шимкива, создана специально для дайвинга и могут выдерживать глубинное давление воды, также обладают водонепроницаемостью в 500 м. Кстати, эти часы начали выпускать в 2018 году, сейчас они сняты с производства.

НГС удалось установить, что такая модель часов предположительно стоит 1,6 миллиона рублей. Поддержанные часы этой же модели можно купить за 900 тысяч рублей.

Вероятно, так выглядят часы председателя Заксобрания

Вероятно, так выглядят часы председателя Заксобрания

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Андрей Шимкив родился в октябре 1964 года, в этом году ему исполнится 59 лет. Политик окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт и состоит в партии «Единая Россия».

В 2022 году политик указал в доходах за 2021 год 15 миллионов рублей. В собственности у спикера — три жилых дома, квартира, 3 земельных участка и нежилое помещение.

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