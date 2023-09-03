«Неси свою грудь гордо»: 28-летняя сибирячка показала свой бюст 11-го размера (и рассказала о минусах)

— В 12 лет у меня уже был 4-й размер груди. В школе постоянно называли всякими разными не очень хорошими словами. В раздевалке постоянно пытались у меня лифчик украсть, потому что я единственная его носила, — вспоминает Диана. — Когда я стала старше, меня начали обвинять в том, что я себе пластические операции делала. В общем, равнодушных к этой теме мало.