«Неси свою грудь гордо»: 28-летняя сибирячка показала свой бюст 11-го размера (и рассказала о минусах)

28-летняя Диана Воропай из Красноярска привлекает к себе все мужские взгляды, когда выходит на улицы города. У девушки 11-й размер бюста. Это не колдовство хирургов, а подарок природы.
— В 12 лет у меня уже был 4-й размер груди. В школе постоянно называли всякими разными не очень хорошими словами. В раздевалке постоянно пытались у меня лифчик украсть, потому что я единственная его носила, — вспоминает Диана. — Когда я стала старше, меня начали обвинять в том, что я себе пластические операции делала. В общем, равнодушных к этой теме мало.
В коротком видео, которое опубликовано чуть выше, эффектная сибирячка без стеснения и с юмором показала свои достоинства.
О том, чтобы уменьшить бюст, у девушки не было даже мыслей. Она довольна своей фигурой и призывает женщин с выдающимися формами никогда не комплексовать по поводу каких-либо надуманных недостатков.
— Не слушай идиотов вокруг, которые кипят злостью внутри себя. Слушай только себя и свое тело. Говори себе чаще: «Я прекрасна». Неси свою грудь гордо, держите королевскую осанку. Кто-то мечтает о том, чтобы у него была грудь хоть какая-нибудь, а ты уже с ней родилась! Тебе даже не надо 200 тысяч на то, чтобы ее увеличить. Просто живи и неси ее в мир, — говорит Диана.