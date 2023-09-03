Дороговизна, соблазн и ретро-шик: топ-7 ароматов на осень, с которыми вам не захочется расставаться

Парфюм многое может сказать о человеке, его характере, предпочтениях и увлечениях. Часто случается, что какой-то конкретный аромат ассоциируется у нас с конкретным человеком. Парфюмерная вода — это своего рода поэзия, невербальный разговор или даже флирт. Со сменой сезонов мы обычно переходим от одного аромата к другому, особенно осенью: нам хочется чего-то уютного, теплого, обволакивающего. Какие духи особенно сочетаются с опавшими листьями, запахом дождя? В каких ароматах присутствуют нотки специй? Сохраняйте нашу парфюмерную подборку — мы подобрали варианты на разный бюджет.
— Осень вместе с золотыми листьями приносит и первые холода. Многие достают из парфюмерных шкафов теплые, восточные, сладкие, древесные композиции. Кто любит ретро, тот предпочтет колючие осенние шипры, — считает парфюмер Анна Иванова. — Безусловно, ароматы — дело вкуса. Каждый выбирает то, что ему нравится, и это верно: при выборе всегда нужно полагаться на свои ощущения.
Топ-7 ароматов для осени
Euphoria от Calvin Klein обычно описывают как роскошный и сексуальный. В начале — мягкий, но постепенно обволакивающий и согревающий аромат, тягучий и сладко-терпкий. Ноты — гранат, лотос, орхидея, фиалка, амбра, мускус, махагони (красное дерево). В магазине «Летуаль» 50 мл аромата можно приобрести за 6074 рубля.
Парфюмерная вода Agent Provocateur — 100 мл на Ozon можно заказать за 5938 рублей. Ноты — магнолия, шафран, гардения, ветивер, роза, жасмин, амбра, мускус, кедр. Некоторые парфюмеры оценивают состав композиции как классический, но добавление к цветочным аккордам гардении, бархатной розы, жасмину и ветиверу капли шафрана и амбры сделало аромат чувственным и искушающим, а шлейф — незабываемым.
Сливочно ванильный нишевый аромат из ОАЭ Signature Montblanc был так назван в знак уважения к культовым перьям и ручкам дома Montblanc. Это цветочно-восточно-мускусная композиция, некоторые описывают аромат как апельсины в меду. Ноты — клементин, иланг-иланг, магнолия и пион, ваниль, белый мускус и бензоин. 30 мл парфюмерной воды можно купить в «Летуаль» за 3374 рубля.
Парфюм Сinema от Yves Saint Laurent — яркий образец ретро-шика. Сладкий, густой, дорогой аромат, в котором ванильные и фруктово-цветочные акценты перетекают друг в друга, оставляя мускусно-янтарный шлейф. Ноты — клементин, цикламен, цветок миндаля, пион, амариллис, жасмин, амбра, бензоин, мускус, ваниль. На Ozon 90 мл парфюма стоят 12 821 рубль.
Наверное, самый осенний из всей подборки — Dupont pour Femme от Dupont. Густой и плотный, как мягкое кашемировое пальто или чашка горячего какао. Сладкий, шипровый, с фруктовыми нотами: экзотическая маракуйя в сочетании с черной смородиной и цветами — жасмином, розой, гарденией. Очень женственный аромат, 30 мл в «Летуаль» обойдутся вам в 2061 рубль.
Древесный аромат She Wood — теплый, осенний, цитрусовый. Парфюм мягко раскрывается, дарит ощущение гармонии и спокойствия. Ноты — цитрус, жасмин, нероли, фиалка, гелиотроп, мускус, ветивер, кедр, амбра. Тревел-версия парфюмерной воды объемом 10 мл на Ozon стоят 3722 рубля.
Цветочно-кожаный парфюм Kelly Caleche от Hermes считается шедевром с историей. Объединив свои самые лучшие творения — легендарную кожаную сумку и аромат Caleche, Hermes получили роскошный многогранный запах кожаных изделий и богатства. Теплый, мягкий осенний парфюм с цитрусовыми и цветочными нотами. На Ozon 100 мл аромата можно приобрести за 11 932 рубля.
При выборе аромата важно не нюхать кофе — это еще больше забивает обоняние. Если устали от многообразия предложенных вариантов, лучше сделайте глоток воды. Во многих парфюмерных магазинах стали наконец-то появляться кулеры.
— Не пытайтесь за один раз попробовать всё, что есть в магазине. Без искажения восприятия человеческий нос способен воспринимать не более 10 запахов. Слушайте себя и свои ощущения: ни один консультант не знает вас так, как вы знаете себя. Доверяйте себе и своим чувствам, — советует парфюмерный консультант Ирена Казаку.
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