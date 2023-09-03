Дороговизна, соблазн и ретро-шик: топ-7 ароматов на осень, с которыми вам не захочется расставаться

— Осень вместе с золотыми листьями приносит и первые холода. Многие достают из парфюмерных шкафов теплые, восточные, сладкие, древесные композиции. Кто любит ретро, тот предпочтет колючие осенние шипры, — считает парфюмер Анна Иванова. — Безусловно, ароматы — дело вкуса. Каждый выбирает то, что ему нравится, и это верно: при выборе всегда нужно полагаться на свои ощущения.



Топ-7 ароматов для осени

Euphoria от Calvin Klein обычно описывают как роскошный и сексуальный. В начале — мягкий, но постепенно обволакивающий и согревающий аромат, тягучий и сладко-терпкий. Ноты — гранат, лотос, орхидея, фиалка, амбра, мускус, махагони (красное дерево). В магазине «Летуаль» 50 мл аромата можно приобрести за 6074 рубля.