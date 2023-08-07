Королева по имени Жанна: в Москве выбрали «Миссис Россия — 2023». Показываем ее фото

— Я в этом году решила «Ты хочешь быть королевой — будь королевой!» Два месяца активной подготовки, одна интенсивная конкурсная неделя, я выложилась на максимум, а дальше будь как будет. Пожелайте мне удачи. Она мне сегодня очень пригодится, — делилась Жанна перед финалом.

