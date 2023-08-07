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Королева по имени Жанна: в Москве выбрали «Миссис Россия — 2023». Показываем ее фото

Она участвовала в конкурсе, чтобы «выйти из декретного отпуска красиво»

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У Жанны четыре высших образования, она — директор департамента продаж в IT-компании

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В Москве завершился всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия — 2023». Победительницей и обладательницей главного титула стала 32-летняя Жанна Специальная. Помимо короны и титула «Миссис Россия» Жанна получила еще один главный приз — путевку на Мальту.

— Жанна на сегодняшний момент имеет за спиной четыре высших образования. Является директором департамента продаж в IT-компании. Мама маленькой прелестной доченьки Амелии, ей только три годика, — рассказали о победительнице в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».

Сразу после финала Жанна отправилась гулять по Москве

Сразу после финала Жанна отправилась гулять по Москве

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Сама Жанна рассказала, что решила поучаствовать в конкурсе, чтобы преобразиться и «выйти из декретного отпуска красиво» — ей захотелось яркости.

— Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, — рассказала победительница ТАСС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: _jannet.s_ / instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Жанна — с короной «Миссис России»

Жанна — с короной «Миссис России»

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— Я в этом году решила «Ты хочешь быть королевой — будь королевой!» Два месяца активной подготовки, одна интенсивная конкурсная неделя, я выложилась на максимум, а дальше будь как будет. Пожелайте мне удачи. Она мне сегодня очень пригодится, — делилась Жанна перед финалом.

Жанна с семьей — мужем Ярославом и дочерью Амелией

Жанна с семьей — мужем Ярославом и дочерью Амелией

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Жанна решила поучаствовать в конкурсе, чтобы «красиво выйти из декретного отпуска»

Жанна решила поучаствовать в конкурсе, чтобы «красиво выйти из декретного отпуска»

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На конкурсе Жанна представляла юг России

На конкурсе Жанна представляла юг России

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Это не первая победа Жанны на конкурсах красоты — чуть ранее она стала «Миссис Геленджик — 2023»

Это не первая победа Жанны на конкурсах красоты — чуть ранее она стала «Миссис Геленджик — 2023»

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Второй приз конкурса — титул «Миссис Россия Globe 2023» — достался 38-летней москвичке, маме двоих детей Анне Груниной. Теперь она сможет представлять Россию в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае (Хайнань). Всего в этом году в финал вышли 33 участницы, в том числе из Санкт-Петербурга, Кемерова, Самары и других городов. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова (28 лет), а самой взрослой — Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (56 лет).

Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Мы рассказывали о том, как выглядят победительницы конкурса за последние 10 лет и как сложилась их судьба.

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