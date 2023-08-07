Королева по имени Жанна: в Москве выбрали «Миссис Россия — 2023». Показываем ее фото

В Москве завершился всероссийский конкурс красоты «Миссис Россия — 2023». Победительницей и обладательницей главного титула стала 32-летняя Жанна Специальная. Помимо короны и титула «Миссис Россия» Жанна получила еще один главный приз — путевку на Мальту.
— Жанна на сегодняшний момент имеет за спиной четыре высших образования. Является директором департамента продаж в IT-компании. Мама маленькой прелестной доченьки Амелии, ей только три годика, — рассказали о победительнице в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте».
Сама Жанна рассказала, что решила поучаствовать в конкурсе, чтобы преобразиться и «выйти из декретного отпуска красиво» — ей захотелось яркости.
— Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России, — рассказала победительница ТАСС.
— Я в этом году решила «Ты хочешь быть королевой — будь королевой!» Два месяца активной подготовки, одна интенсивная конкурсная неделя, я выложилась на максимум, а дальше будь как будет. Пожелайте мне удачи. Она мне сегодня очень пригодится, — делилась Жанна перед финалом.
Второй приз конкурса — титул «Миссис Россия Globe 2023» — достался 38-летней москвичке, маме двоих детей Анне Груниной. Теперь она сможет представлять Россию в марте 2024 года на конкурсе красоты в Китае (Хайнань). Всего в этом году в финал вышли 33 участницы, в том числе из Санкт-Петербурга, Кемерова, Самары и других городов. Самой молодой претенденткой стала Кристина Гончарова из Пскова (28 лет), а самой взрослой — Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода (56 лет).
Конкурс «Миссис Россия» проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Мы рассказывали о том, как выглядят победительницы конкурса за последние 10 лет и как сложилась их судьба.