Самые стильные переговоры: 15 впечатляющих костюмов гостей саммита Россия — Африка

В Санкт-Петербурге подходит к концу саммит Россия — Африка. В петербургский «Экспофорум» на два дня съехались делегации из 49 африканских стран. Они прибыли в Россию, чтобы обсудить вопросы геополитики и многополярности мира, укрепить «всеобъемлющее и равноправное сотрудничество» с Москвой. Москва в свою очередь выразила надежду на то, что уже в сентябре 2023 года Африканский союз станет полноправным членом G20, Владимир Путин объяснил, почему Запад начал печатать деньги, и рассказал, что Россия списала африканским странам долги на 23 миллиарда долларов. Но кроме геополитических, экономических и других важных вопросов внимание на этом саммите привлекли сами гости. Кажется, их колоритные костюмы обсуждали едва ли не больше, чем геополитические, экономические и прочие важные вопросы. Впечатлившись необычными нарядами зарубежных участников саммита, мы спешим поделиться увиденным с вами — впечатлитесь и вы!