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Обзор

Самые стильные переговоры: 15 впечатляющих костюмов гостей саммита Россия — Африка

Показываем самые колоритные образы участников

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Сотрудник посольства Гвинеи в РФ Лама Жак Севоба стал явным фаворитом и любимцем интернета: его фото разлетелись по всем соцсетям

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В Санкт-Петербурге подходит к концу саммит Россия — Африка. В петербургский «Экспофорум» на два дня съехались делегации из 49 африканских стран. Они прибыли в Россию, чтобы обсудить вопросы геополитики и многополярности мира, укрепить «всеобъемлющее и равноправное сотрудничество» с Москвой. Москва в свою очередь выразила надежду на то, что уже в сентябре 2023 года Африканский союз станет полноправным членом G20, Владимир Путин объяснил, почему Запад начал печатать деньги, и рассказал, что Россия списала африканским странам долги на 23 миллиарда долларов. Но кроме геополитических, экономических и других важных вопросов внимание на этом саммите привлекли сами гости. Кажется, их колоритные костюмы обсуждали едва ли не больше, чем геополитические, экономические и прочие важные вопросы. Впечатлившись необычными нарядами зарубежных участников саммита, мы спешим поделиться увиденным с вами — впечатлитесь и вы!

Столько ярких цветов в петербургском «Экспофоруме» редко встретишь

Столько ярких цветов в петербургском «Экспофоруме» редко встретишь

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Синий цвет в традиционной африканской одежде — это цвет любви, мира и гармонии

Синий цвет в традиционной африканской одежде — это цвет любви, мира и гармонии

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Такие украшения на шее — древний обычай, и сегодня его не обязательно соблюдать, но многие женщины остаются верны традициям

Такие украшения на шее — древний обычай, и сегодня его не обязательно соблюдать, но многие женщины остаются верны традициям

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Архимандрит Патриаршего Экзархата Африки Захария (Мулингва) принял монашеский постриг в 2010 году в Александрии, а в 2015 году стал архимандритом

Архимандрит Патриаршего Экзархата Африки Захария (Мулингва) принял монашеский постриг в 2010 году в Александрии, а в 2015 году стал архимандритом

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Генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара (AIP) Уму Валентин Барри Эпсе Сана

Генеральный директор Информационного агентства Кот-д’Ивуара (AIP) Уму Валентин Барри Эпсе Сана

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Гостья, приглашенная на прием от имени губернатора Санкт-Петербурга для глав африканских СМИ

Гостья, приглашенная на прием от имени губернатора Санкт-Петербурга для глав африканских СМИ

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Мужчина в очках — президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Свое выступление на пленарной сессии саммита Россия — Африка он завершил словами Фиделя Кастро: «Слава нашим народам, достоинства, уважения и победы нашим народам. Спасибо, товарищи! Родина или смерть»

Мужчина в очках — президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Свое выступление на пленарной сессии саммита Россия — Африка он завершил словами Фиделя Кастро: «Слава нашим народам, достоинства, уважения и победы нашим народам. Спасибо, товарищи! Родина или смерть»

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А так выглядит первый председатель Счетной палаты Буркина-Фасо

А так выглядит первый председатель Счетной палаты Буркина-Фасо

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