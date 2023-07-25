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Маленькая Круэлла Де Виль. Девочка с необычной внешностью покоряет соцсети — взгляните на нее

Родители постарались из врожденного дефекта сделать изюминку, дающую Майе ощущение уникальности

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Видео: Городские порталы

У Майи Азиз с детства в волосах есть белая прядь. Так получилось из-за редкой генетической аномалии — пьебальдизма. Седые волосы достались ей по наследству от матери, а той — от ее матери. Но если маму девочки в детстве из-за этого дразнили, то внешностью Майи все только восхищаются. За жизнью четырехлетнего ребенка следят десятки тысяч подписчиков в соцсетях.

Девочку уже приучают позировать перед камерой — в ее портфолио есть фотосессии в образах диснеевской злодейки Круэллы Де Виль, Роуг из «Людей-Икс» и Анны из «Холодного сердца».

О том, как живет необычная девочка, можно посмотреть на видео выше, а также прочитать в материале наших коллег из Wday.ru.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядит ребенок грузинской модели и самого красивого альбиноса в мире.

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