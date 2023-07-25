Маленькая Круэлла Де Виль. Девочка с необычной внешностью покоряет соцсети — взгляните на нее

У Майи Азиз с детства в волосах есть белая прядь. Так получилось из-за редкой генетической аномалии — пьебальдизма. Седые волосы достались ей по наследству от матери, а той — от ее матери. Но если маму девочки в детстве из-за этого дразнили, то внешностью Майи все только восхищаются. За жизнью четырехлетнего ребенка следят десятки тысяч подписчиков в соцсетях.

