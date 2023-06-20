«Встаю, а у меня всё в крови»: сибирячка пожаловалась на глубокие раны после коррекции фигуры — ей ответили, что виноваты джинсы

Красота требует

Пару месяцев назад Елена родила третьего ребенка. Женщина поставила себе цель — привести фигуру в порядок к своему дню рождения. Клинику лазерной косметологии «Алтика» она выбрала не в первый раз. Говорит, что на решение повлияла реклама в соцсетях, где клиенты яростно расхваливали косметологов.



— Я ходила к ним до родов. Хорошая клиника, оборудована хорошо. Но еще тогда я обратила внимание на специалистов. У них многие — студенты мединститута, которые учатся на разные специальности, а в клинике просто подрабатывают. Мне, например, «достался» Кирилл — будущий стоматолог, — рассказала Елена в беседе с корреспондентом НГС.

