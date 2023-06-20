«Встаю, а у меня всё в крови»: сибирячка пожаловалась на глубокие раны после коррекции фигуры — ей ответили, что виноваты джинсы

Визит в косметологическую клинику может обойтись дороже, чем вы можете себе предположить. Жительница Новосибирска Елена Л. уверяет, что после процедуры по коррекции фигуры у нее на бедрах появились глубокие кровоточащие ссадины. В клинике посоветовали посыпать раны лечебным порошком, а позже заявили, что не имеют к ним никакого отношения. Сибирячка отказалась от возврата денег за неудачную процедуру и намерена взыскать с салона компенсацию морального вреда. Корреспондент НГС Павел Тиунов выслушал обе стороны конфликта.
Красота требует
Пару месяцев назад Елена родила третьего ребенка. Женщина поставила себе цель — привести фигуру в порядок к своему дню рождения. Клинику лазерной косметологии «Алтика» она выбрала не в первый раз. Говорит, что на решение повлияла реклама в соцсетях, где клиенты яростно расхваливали косметологов.
— Я ходила к ним до родов. Хорошая клиника, оборудована хорошо. Но еще тогда я обратила внимание на специалистов. У них многие — студенты мединститута, которые учатся на разные специальности, а в клинике просто подрабатывают. Мне, например, «достался» Кирилл — будущий стоматолог, — рассказала Елена в беседе с корреспондентом НГС.
Елена выбрала курс коррекции по акции «Получи фигуру на 5+» за 29 тысяч 600 рублей. 5 июня сеанс с аппаратом Beautylizer пошел не по плану: женщина уверяет, что почти сразу почувствовала острую боль.
— Было такое ощущение, будто кожу на ноге зажевало. Я говорила: «Кирилл, больно. Почему больно? Такого раньше не было». Он мне говорит: «Ой, насадка была сломана, она вообще только после ремонта, и прошлая смена не смазала ее маслом. Сейчас смажу». То есть на второй ноге таких язв не получилось, потому что он смазал насадку, — отметила Елена.
После сеанса женщина сообщила администратору, что сеанс был болезненным. Ей посоветовали посыпать пораженные места «Банеоцином». Дома, по словам Елены, она обнаружила, что ягодица и задняя поверхность левого бедра покрыты глубокими ссадинами.
— Целую неделю они доставляли мне сильные болезненные ощущения. Я не могла носить никакие брюки, не могла садиться, наклоняться было очень больно. У меня ребенок маленький, я его не могла спокойно сесть покормить. Пришла в клинику, их косметолог посоветовала мне носить платья. Я последовала совету, надела платье, села, ссадины треснули. Я встаю, а у меня платье всё в крови, — описала ситуацию клиентка клинки.
Елена направила претензию в адрес клиники с требованием вернуть деньги за курс и компенсировать моральный вред в сумме 300 тысяч рублей. Далее выдержки из официального ответа на претензию с комментариями юриста клиники.
«Может быть, это джинсы?»
В документе говорится, что 5 июня Елена действительно проходила процедуру с применением аппарата Beautylizer. Подчеркивается, что массаж делали «на зонах: бедра, ягодицы, бока и руки». В процессе специалист постоянно спрашивал клиентку, не больно ли и не нужно ли снизить мощность аппарата.
— Вы мотивировали, что регулярно ходите на подобные процедуры, и просили делать посильнее, — говорится в ответе.
Елена пожаловалась на болезненные ощущения администратору, но при осмотре, уверяют в клинике, на левом бедре удалось найти только «одно небольшое пятно, похожее на мелкую ссадину». Клиентке дали «Банеоцин», посоветовали обработать область поражения и понаблюдать за состоянием кожи. 7 июня Елена пришла на консультацию к косметологу и показала глубокие ссадины: подчеркнуто — «на внутренней поверхности левого бедра, покрытые корочкой темно-красного цвета, единичные ссадины кожи живота и правого бедра».
— Девушке проводили процедуру на всех зонах, кроме живота. Живот ей не трогали. Когда она пришла с жалобами, у нее эти царапины были на животе тоже. Откуда они на животе, если живот не входит в зону проведения процедуры? — прокомментировала НГС ситуацию юрист клиники Олеся Урсул.
По ее словам, было проведено внутреннее расследование: со всех сотрудников, причастных к процедуре, взяли объяснительные, направили запрос производителю аппаратуры. Представители компании, уверяет юрист, заявили, что подобных травм их продукция оставить не может. В итоге руководство клиники пришло к выводу, что Елена могла получить травмы где угодно, но только не в ходе процедуры.
— Тогда на улице стояла жара — в тени 37 градусов. Елена была в плотных джинсах. Мы предполагаем, что в такую погоду, учитывая, что она была в джинсах, у которых есть швы, больше похоже, что она именно ими натерла. Потому что здесь как раз и на животе повреждения: например, от застёжек этих джинсов. Но точно, конечно, мы не знаем, где она получила эти повреждения, — отметила Урсул.
В клинике подчеркивают, что готовы к диалогу с клиенткой, к заключению досудебного соглашения, но она после того, как получила ответ на претензию, от общения отказывается. При этом юрист заявила, что клиника намерена отстаивать свою позицию.
На пляж не выйдешь
Сегодня раны на теле Елены затянулись, болевые ощущения исчезли. Женщина переживает, что поход в клинику лазерной косметологии обошелся ей слишком дорого: пришла с одной проблемой, ушла с двумя. Следы от процедуры по коррекции фигуры видны до сих пор.
— Остались рубцы, которые, например, на пляже особо не покажешь. Это жутко некрасиво теперь. Получила еще одну проблему, которую теперь надо устранять. Просто так это не заживет. Думаю, пигментация еще останется, — переживает женщина.
Елена готовит исковое заявление в суд.
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