Мастер маникюра в Новосибирске оказала первую помощь клиенту до приезда скорой — истории о горожанах из салонов красоты

В бьюти-сфере самое главное — это сделать чуть больше, чем от нас ждут. Показать девушкам, что их жизнь может быть проще, а сон дольше, если у них есть брови или идеальная стрижка, которую не нужно укладывать долго. В наших салонах всегда можно насладиться ароматным кофе или чаем, приятной атмосферой и качественным маникюром. А каждые две недели мы проводим розыгрыши с разными компаниями города.



Историй за 10 лет накопилось очень много — от срочной укладки до спасения жизни. Однажды на маникюре у стажёра в салоне на Дуси Ковальчук девушке стало плохо, а наш мастер — по образованию медсестра — смогла оказать первую помощь, пока вызывали скорую. Через несколько дней клиентка прислала девочкам букеты цветов, десерты и, конечно, была очень благодарна всему персоналу.



Обычно мы подмечаем, что клиенты больше любят: кому чай, кому кофе, чёрный или с молоком, может, с сиропом. А в салоне на Маркса есть постоянная клиентка, которая очень любит чай, но не всегда хватает одной чашки, и чтобы не заставлять девушку просить ещё, мы предложили чайничек с чаем на маникюр, чтобы максимально насладиться напитком. Девушке приятно, а нам несложно.



Однажды в 20:50 (салон работает до 21:00) к нам прибегает девушка с мокрой головой — история такая: в разгар лета в городе отключили воду. Девушка специально приехала на другой конец города домой к родителям, чтобы сделать укладку, но сломался фен. Экстренно, практически после закрытия спасали её. А сколько спасли сломанных ноготков, даже и не сосчитать.



Приглядывали за младенцами, пока мама была на маникюре, принимали танцоров из проекта «Танцы на ТНТ» в салоне на Кошурникова. Устраивали все челенджи мира в карантин.

