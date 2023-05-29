Мастер маникюра в Новосибирске оказала первую помощь клиенту до приезда скорой — истории о горожанах из салонов красоты

В Новосибирске очень много студий маникюра, бровей, депиляции и так далее — в целом салонов красоты. Это места, в которых людей делают красивыми и облегчают им ежедневный уход за собой. Часто люди ищут именно своего мастера и ценят подход салонов к клиентам. Поэтому у каждого из них есть своя история. Мы собрали их в один обзор. Подробнее — в материале НГС.
По данным 2ГИС, в Новосибирске работают 3576 салонов красоты — эти 10 вошли в шорт-лист Народной премии НГС. На сайте вы можете проголосовать за один из них, и 5 июня победитель получит приз — специальную статуэтку, обозначающую народную любовь новосибирцев.
Сеть салонов красоты NABS
— В этом году компания отмечает юбилей — 10 лет. Путь сети салонов начинался с небольшого кабинета маникюра в 2013 году. Первые клиенты, первые палитры лаков, дизайны. Дальше — салон в самом центре города и первая франшиза в Томске. Сейчас NABS — это пять салонов в Новосибирске, один в Академгородке, и сеть по Сибири: мы есть в Омске, Новокузнецке, Томске, Магнитогорске, Кемерове.
У нас всегда качественно и стильно в сочетании с приятными ценами и премиальным уровнем сервиса. Мы регулярно запускаем акции, которые позволяют тестировать новые услуги, новых мастеров и выбирать только лучшее для себя.
В бьюти-сфере самое главное — это сделать чуть больше, чем от нас ждут. Показать девушкам, что их жизнь может быть проще, а сон дольше, если у них есть брови или идеальная стрижка, которую не нужно укладывать долго. В наших салонах всегда можно насладиться ароматным кофе или чаем, приятной атмосферой и качественным маникюром. А каждые две недели мы проводим розыгрыши с разными компаниями города.
Историй за 10 лет накопилось очень много — от срочной укладки до спасения жизни. Однажды на маникюре у стажёра в салоне на Дуси Ковальчук девушке стало плохо, а наш мастер — по образованию медсестра — смогла оказать первую помощь, пока вызывали скорую. Через несколько дней клиентка прислала девочкам букеты цветов, десерты и, конечно, была очень благодарна всему персоналу.
Обычно мы подмечаем, что клиенты больше любят: кому чай, кому кофе, чёрный или с молоком, может, с сиропом. А в салоне на Маркса есть постоянная клиентка, которая очень любит чай, но не всегда хватает одной чашки, и чтобы не заставлять девушку просить ещё, мы предложили чайничек с чаем на маникюр, чтобы максимально насладиться напитком. Девушке приятно, а нам несложно.
Однажды в 20:50 (салон работает до 21:00) к нам прибегает девушка с мокрой головой — история такая: в разгар лета в городе отключили воду. Девушка специально приехала на другой конец города домой к родителям, чтобы сделать укладку, но сломался фен. Экстренно, практически после закрытия спасали её. А сколько спасли сломанных ноготков, даже и не сосчитать.
Приглядывали за младенцами, пока мама была на маникюре, принимали танцоров из проекта «Танцы на ТНТ» в салоне на Кошурникова. Устраивали все челенджи мира в карантин.
Ногтевая студия Alinail studio
— Все началось 13 лет назад дома, с синей гладильной доски. Я училась в школе и мама привезла из Китая все для маникюра. Мне стало это интересно. Сдавая ЕГЭ, параллельно в школе я училась на парикмахера и мастера маникюра. Ногти затянули меня. Клиентская база росла, и в скором времени из дома пришлось переехать.
Первое арендное помещение было на заводе. Тогда, в 2013 году, пришлось выбирать то место, с которым получилось договориться, так как на аренду было не много денег. Продолжая развиваться в этой сфере, я решила переехать ближе к центру и формировать команду профессионалов. Наш первый сотрудник Маргарита работает с нами до сих пор.
Наша сильная сторона в том, что мы никогда не стоим на месте, продолжаем развиваться, предоставляя клиентам лучший сервис и качественные услуги. Мы помогаем женщинам подчеркнуть их красоту и индивидуальность, поднимаем настроение. Кстати, к нам ходят и мужчины. Мы работаем для того, чтобы делать людей счастливыми.
Сеть студий депиляции EPILBAR
— EPILBAR в этом году исполнилось 5 лет, сейчас у нас 6 филиалов по Новосибирску. Концепция сети наших студий — это доступные и качественные услуги для девушек. В своей работе мы используем итальянские материалы, качественные сертифицированные расходники. Скорость, доступность, качество и удобство — главные составляющие нашей работы.
Однажды был у нас такой случай. Когда девушка летела из Таиланда в Москву, у нее была пересадка в Новосибирске, но стыковочный рейс задержали. Она увидела рекламу, прочитала отзывы и приехала к нам на процедуры, сказала, что решила время не терять и навести красоту в Новосибирске.
— Цена в 5 раз ниже, скорость высокая, а качество услуг сети не уступает столичным, — сделала вывод она.
Также в наших студиях можно сделать коррекцию фигуры, подготовиться к лету. Наличие филиалов помогает это сделать в любом удобном месте и в любое время. Наша клиентка, провизор аптечных магазинов, вместо обеда всегда ходит на «полезный массаж» в ту студию, где ей удобно.
— Когда я выхожу на работу, всегда проверяю свои вещи: планшет взяла, наушники взяла, телефон взяла… А где мой костюм для массажа? У домочадцев сначала глаза круглели, а сейчас уже привыкли, — рассказывает она.
Салон красоты Relaks Me
— Развитие сети салонов красоты в Новосибирске начиналось с островка в ТЦ на Березовой роще. Открытие и день рождения у организации — 1 мая 2015 года. За этот период мы опробовали не один формат ведения бизнеса и предоставления услуг: работа в офисе, маникюрные островки, бутики в ТЦ, и конечно, street-формат. Каждая концепция — это определенный и уникальный взаимообмен энергией, восхищениями, улыбками и благодарностями от клиентов. Наши клиенты любят все наши форматы, и мы любим каждого гостя за доверие.
В Новосибирске у нас 3 салона красоты и 1 учебный центр. Наша сильная сторона заключается в созданной атмосфере, ее поддержании. Микроклимат студий играет немаловажную роль для наших сотрудников — это важное, значительное и первоочередное условие для комфортного обслуживания гостей. Люди творческие — непредсказуемые. Создав единожды корпоративную культуру для мастеров красоты, они с удовольствием отдаются работе, своему предназначению и покоряют сердца наших посетителей.
Однажды у нас был необычный запрос от постоянной нашей клиентки. Она уезжал за границу, но записать её было совсем некуда — летняя пора отпусков дает о себе знать. За окном 22:30, в 6 рук наши мастера делали маникюр, педикюр и брови. Ничего сверхъестественного, но у нас салон не ночного формата, а мастера принимали по счету кто 7, а кто и 8 клиентов за день. Сильно устали, но с задачей справились: гостью благополучно отправили в отпуск ухоженной и красивой.
Студия маникюра и педикюра Clipse
— Нас зовут Валерия и Владислав. Ногтевые студии для нас — это семейный бизнес. Такой выбор не был случайным решением: в свое время я поддержал идею Валерии в создании и развитии салона, чем супруга хотела заниматься практически с детства.
Наша работа в CLIPSE началась в 2020 году — к тому моменту у нас уже была ногтевая студия с другим названием, и мы искали возможности для дальнейшего развития. По стечению обстоятельств у нас появилась возможность посмотреть студию, которая уже год существовала на знакомом вам месте, но находилась совершенно на другом уровне развития.
Фактически салон был похож на сегодняшний только основными чертами в ремонте. Уровень организации работы, ведения записей, отношения к клиентам, степени профессионализма, порядка стерилизации инструментов, обеспеченности необходимым оборудованием, а также сервиса в целом совершенно не соответствовал тому, как это виделось нам на тот момент. Мы были уверены, что развитие салона является перспективной задачей и имеет достаточно высокий потенциал, и мы вдвоем, разделив усилия, решили, что сможем этого добиться.
Сегодня для нас это не только работа, это наше прекрасное отношение к любимым клиентам. Мы строим свою деятельность на нескольких основных принципах.
1. Мы работаем только на премиальных, качественных и безопасных материалах. В своей работе используем безкислотные и низкокислотные материалы: здоровье ноготков наших клиентов всегда на первом месте. Мы не только хотим сделать внешне красивую работу, что, безусловно, тоже немаловажно, но также сделать это с пользой для вашего здоровья.
2. Отношение к клиенту — мы, если кратко, описали бы его как неподдельное и искреннее. Мы не делим клиентов на категории по каким-то принципам, всех наших клиентов мы очень любим и ценим. Рады видеть вас вне зависимости, бываете ли вы у нас только в командировках или приходите к нам каждые две недели. Мы всегда безумно рады вас принять у нас в гостях. И это чувство стараемся привить как нашим сотрудникам, так и нашим клиентам. Посещая нас, клиент должен чувствовать себя максимально расслабленно и комфортно, зная, что именно здесь отношение к нему будет максимально внимательным и заботливым.
3. Индивидуальный подход к просьбам клиентов. Всегда, какая бы не сложилась ситуация, мы готовы пойти клиенту на встречу, если того требуют обстоятельства. Для нас это не пустые слова: мы считаем, что индивидуальный подход еще больше располагает и так уже наших постоянных клиентов к нам, а также позволяет приобрести новых. В случае форс-мажоров мы всегда найдем вам окошко на процедуру, даже если у нас все расписано.
4. У нас прекрасный коллектив, с которым мы находимся в постоянном контакте. Мы оцениваем все просьбы, обстоятельства, пожелания клиентов, а также коллектива, что в конечном счёте делает нашу работу слаженнее и продуктивнее. Мы всегда следим за новинками и постоянно работаем в направлении повышения комфорта для коллектива и условий для клиентов.
Только при таком отношении нашей студии к клиенту и наших сотрудников к своей работе, мы можем добиться наибольшего успеха и порадовать любимых гостей прекрасными результатами процедуры, а также комфортной обстановкой.
Мы всегда максимально стараемся не только учесть пожелания клиента, но и удивить его: проведение розыгрышей, вручение подарков стало для нас частью нашей работы. Но наибольший восторг, по мнению наших постоянных гостей, вызывают клиентские дни, которые мы теперь проводим на регулярной основе.
Наиболее запоминающимся был клиентский день, проведенный в день рождения студии. Мы пригласили астролога выступить перед нашими клиентами, что вызвало большой восторг. Люди были готовы оставаться, сидя на диванчике в зоне ожидания, чтобы дослушать выступление. А одна гостья села на дополнительную процедуру, так как мастер закончил раньше, а уходить ей очень не хотелось. Мы теперь знаем, что девушкам это точно нравится.
Кроме того, в клиентский день все наши гостьи участвуют в беспроигрышной лотерее и остаются очень довольны нашими комплиментами.
Центр подологической практики PODOLOG
— Наша компания существует уже 5 лет. Изначально это был один кабинет, где работали два специалиста, но когда лист ожидания записи на услугу стал бесконечно длинным, и мы не могли помочь всем, кто нуждался в нас, было принято решение об открытии большого центра подологии. А когда и в первом нашем центре появился огромный лист ожидания, мы открыли второй. Сейчас мы готовимся к открытию третьего центра. Наши центры находятся на правом и левом берегу Новосибирска.
Мы занимаемся профессиональным уходом за стопами. В наших центрах работают специалисты-подологи и врачи-дерматологи.
На днях наша постоянная клиентка принесла нам в знак благодарности сладкие угощения. Как выяснилось, недавно она вышла замуж и, как выразилась клиентка, без нас этого могло бы не случиться. Оказывается, прошлым летом с ней произошла история. Девушка познакомилась с молодым человеком, у них было назначено свидание. Она тщательно готовилась к долгожданной встрече и купила новое платье и босоножки. В этот день она пришла к нам на педикюр, но как выяснилось позже, просмотрев переписку, она перепутала даты. Ее визит был назначен на следующий день.
Сказать, что она расстроилась — ничего не сказать. Она плакала, а мы не могли понять, в чем дело. Когда нам удалось ее успокоить, она рассказала о том, как важен для неё этот день и эта встреча. О том, с каким трепетом она к ней готовилась. После недолгих раздумий мы с нашим специалистом приняли решение, что не можем не помочь в этой ситуации. И продлив свой рабочий день, мы подготовили ее ножки к новым босоножкам.
Долгожданная встреча состоялась, и в тот же день через год они поженились. Вот так одно доброе дело может изменить чью-то жизнь.
В нашем центре мы помогаем людям справится с разными особенностями состояния кожи и ногтей. За 5 лет нашей работы мы помогли более чем 10 тысячам человек. Главная красота — это здоровье.
Студия маникюра и красоты NSKNAIL MAX
— Сеть студий основана в 2017 году и сегодня на рынке уже 6 лет. За это время мы успели завоевать доверие многих клиентов. В 2017 году мы открылись по франшизе, но после года работы решили развиваться самостоятельно и провели ребрендинг. Сейчас у нас 5 филиалов, мы постоянно развиваемся: в нашем арсенале, помимо студий, есть школа для beauty-мастеров и магазин расходных материалов.
Мы предлагаем такие услуги как маникюр, педикюр, оформление бровей, депиляцию. Каждый день мы видим счастливые лица девушек, которые, уходя от нас, приобретают уверенность в себе и становятся счастливее.
Есть у нас одна студия, многие мастера после трудоустройства в нее уходят в декрет. Положила начало этой «традиции» одна из мастеров пару лет назад, с тех пор аура продолжения рода царит в этой студии. Мы часто шутим: «Хотите ребеночка — приходите к нам на маникюр».
Моностудия бровей BREZHNEV
— Меня зовут Ярослава Пиатровская и в 2014 году я стала одной из тех, кто «на ощупь» начал пытаться разобраться в тогда еще не распространенной и непонятной профессии «бровист».
У меня был свой взгляд на сферу, в которой привыкли к подходу «шлепнуть какой-то краски абы как и пройтись пинцетом, затратив на брови в общей сложности минут 15». Те, кто стоял у истоков, искали, меняли подход к работе, и это помогло создать целую индустрию, которая со временем претерпела колоссальные изменения.
Я просто кайфовала от процесса и заражала всех вокруг своей любовью к бровям. Постепенно команда росла, а вместе с ней рос опыт из побед и ошибок, который заставлял нас меняться, становиться профессиональней. Сейчас настоящему бровисту недостаточно просто взять в руки краску и начать красить — требуется серьезная подготовка в области анатомии, химии, психологии, колористики, фотографии и постоянная практика с тренировкой насмотренности и развитием глазомера.
Именно по этим критериям из года в год мне удается собирать настоящих единомышленников, которые с таким же интересом относятся к культуре оформления бровей. Поэтому нашей сильной стороной всегда будут мастера. Как и то, что мы моностудия: сконцентрировавшись на одной услуге, подобно ремесленникам, мы день за днем, год за годом оттачиваем и доводим ее до совершенства. Маникюрные салоны были всегда, а бровные? Вот мы и стараемся держать марку уже 9-й год.
Опять же из сильных сторон можно отметить максимальную включенность в пожелания клиентов еще на стадии консультации в начале процедуры. Мы точно знаем, как составить диалог. Как-то раз к нам пришла иностранная гостья, а поняли мы это, только когда девушка переступила порог студии. И по закону подлости оказалось так, что в смене английского даже на базовом уровне никто не знает. Все в шоке!
Мастера, естественно, начинает трясти от волнения. Кто был свободен, судорожно перебирал словарь, а кто-то выкрикивал слова из школьной программы: «thin», «long», «light» — нам в тот момент помогали даже сидящие рядом клиенты. Система, отработанная годами, встретилась с реальностью языкового барьера. Опыт был потрясающий. А клиентка с тех пор к нам заходит систематически.
Салон красоты Kiss Me Beauty&Coffee
— Открытие салона красоты совпало с рождением двойняшек, и поэтому я считаю себя мамой тройняшек, ведь салон — это мой ребенок, который пережил два кризиса и продолжает расти.
Как мама, я ценю спокойную атмосферу в своем салоне, качество и безопасность. Мой салон про надежность, самый первый клиент до сих пор с нами, а также большая часть команды.
Собрать невесту за два часа до росписи, когда к ней не приехал визажист? Маникюр, педикюр в четыре руки за час до самолета? На всё это способна уникальная команда нашего салона. Многопрофильность салона поможет сэкономить время, сделать все процедуры в одном месте и даже выпить кофе, как в кофейне, или взять его с собой. А наличие большой парковки не заставит нервничать и бросать машину где попало.
В нашем красивом бизнесе всё кажется очень простым и понятным, но на самом деле индустрия таит в себе много спасенных важных событий, когда жизненно необходимо быть и чувствовать себя на высоте.
Однажды мы столкнулись с жуткой для каждой невесты историей: за пару часов до росписи визажист перестал выходить на связь и стало очевидно, что весь образ на грани краха. Именно этот рассказ в панике и слезах услышал в трубке наш администратор и понял, что любыми способами невеста должна быть в восторге от своего образа в такой знаменательный день.
И по иронии судьбы именно в этот день в нашем салоне у визажиста был выходной, а у стилистов по волосам расписана каждая минута. Но нам потребовалось всего 15 минут, чтобы организовать команду, которая спасет торжество. Несмотря на крайне ограниченное время и панику в глазах невесты, мы смогли не только создать невероятный образ, но и подарить атмосферу создания красоты и правильный настрой.
Торжество было спасено, макияж стойко выдержал все эмоции этого дня, а прическа продержалась и на втором свадебном дне. Вот так наша команда стала настоящим спасителем свадьбы, а невеста теперь — наш постоянный клиент.
Салон массажа и красоты Antistress
— Началось все в 2007 году с маленького массажного кабинета. За 16 лет компания выросла, и это уже два филиала в центре Новосибирска общей площадью 400 квадратных метров. Мы кропотливо создавали салон с особой атмосферой уюта и заботы, уделяя внимание каждой рекомендации из обратной связи наших дорогих гостей. Можно смело сказать, что каждый кирпичик салона — это вклад наших благодарных и небезразличных клиентов.
Салон поддерживает спортивные мероприятия федерального и регионального уровня, такие как «Полумарафон Александра Раевича», «Гонка Героев», «Забег РФ», «Весенний полумарафон». Мы рады помогать Новосибирцам восстановиться после соревнований или подготовиться к ним, отдохнуть душой и телом, поддержать здоровье и получить заряд энергии.
Как известно — дарить и получать подарки всегда приятно. И невероятное умиление у нашей команды вызывают две подруги, одна из которых для другой каждые полтора месяца приобретает подарочный сертификат с доставкой и просит при вручении подарка указать, что он от тайного поклонника. Компания с удовольствием сохраняет конфиденциальность подарка.
Другой наш клиент каждый год на 8 марта записывает своих прекрасных женщин — жену и трёх дочерей — на все процедуры на целый день. Одной из дочерей в прошлом году исполнилось 7 лет. Для неё по просьбе отца салон подобрал комплекс необычных услуг — некоторых в прайс-листе никогда не существовало.
Однажды у нашего визажиста был перерыв, и именно в этот перерыв забегает женщина в салон и говорит, что ей срочно нужен макияж, что они вчера переехали в новую квартиру в этом доме и она в коробках потеряла свою косметику. Визажист быстро сделал ей нарядный макияж, и она поехала на свадьбу к родственнице красивая. Она говорила, как её выручил салон и что она была очень рада узнать на следующий день после переезда, что именно мы оказались в этом доме. Звёзды сошлись.
Как-то молодой человек подарил своей девушке подарочный сертификат на спа-программу. Приехал за несколько минут до ее записи, привез праздничный реквизит, нарядил всех сотрудников в колпаки и мишуру, раздал свистки и вынес торт со свечами! Всей командой мы дружно и весело поздравляли Анну — как же клиенту было приятно! И у нас сохранилось праздничное настроение на целый день!
Салон посещают гости из других стран, прибывающие на короткий срок в наш город, и уже не раз клиенты отметили, что включают наш салон в список обязательных мест для посещения, наряду с зоопарком и Оперным театром. Очень вдохновляет.
Ранее мы рассказывали необычные истории новосибирских баров и ресторанов, которые тоже вошли в топ-100 Народной премии НГС.