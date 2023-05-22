«На шее — чтобы было заметно»: 82-летняя сибирячка набила сразу две татуировки — она сделала это впервые

В Новосибирске 82-летняя Лариса Николаевна сделала татуировку на шее. Об этом рассказали в тату-салоне «Революция». Женщина сделала сразу две татуировки.
— Всю жизнь мечтала о татуировке, выбрала для исполнения своей мечты нашу студию тату. Я сделал ей две татуировки в течение недели, — рассказал тату-мастер Денис Григорьев.
Первую татуировку Лариса сделала на плече — знак зодиака Козерог, раскрашенный в цвета флага России.
— Эскиз Козерога из интернета, а с флагом — моя идея. Вторая татуировка — веточка оливы на шее. Место было выбрано на шее, чтобы было заметно тату, — объяснил Денис Григорьев.
Шея — одно из самых болезненных мест, но, как утверждает мастер, сибирячка спокойно перенесла всю процедуру.
— Предложил ей вторую тату сделать ее супруг, — добавил Денис Григорьев.
Летом 2022 года жених с невестой сделали спонтанные татуировки в тату-студии «ЕБШ». У пары была запланирована фотосессия в дворике на Коммунистической, но компания молодых людей увидела вывеску тату-салона.