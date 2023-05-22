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«На шее — чтобы было заметно»: 82-летняя сибирячка набила сразу две татуировки — она сделала это впервые

Второй рисунок Лариса Николаевна набила по совету мужа

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Эскиз для татуировки сделал мастер

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В Новосибирске 82-летняя Лариса Николаевна сделала татуировку на шее. Об этом рассказали в тату-салоне «Революция». Женщина сделала сразу две татуировки.

— Всю жизнь мечтала о татуировке, выбрала для исполнения своей мечты нашу студию тату. Я сделал ей две татуировки в течение недели, — рассказал тату-мастер Денис Григорьев.

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Видео с татуировкой опубликовали в группе студии

Видео: Революция. Сеть тату-студий. Новосибирск / «ВКонтакте»

Первую татуировку Лариса сделала на плече — знак зодиака Козерог, раскрашенный в цвета флага России.

— Эскиз Козерога из интернета, а с флагом — моя идея. Вторая татуировка — веточка оливы на шее. Место было выбрано на шее, чтобы было заметно тату, — объяснил Денис Григорьев.

Шея — одно из самых болезненных мест, но, как утверждает мастер, сибирячка спокойно перенесла всю процедуру.

— Предложил ей вторую тату сделать ее супруг, — добавил Денис Григорьев.

Летом 2022 года жених с невестой сделали спонтанные татуировки в тату-студии «ЕБШ». У пары была запланирована фотосессия в дворике на Коммунистической, но компания молодых людей увидела вывеску тату-салона.

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