Жених и невеста сделали спонтанные тату на свадьбе в Новосибирске — что они набили

— Это было правда очень спонтанно, мы приехали фотографироваться в этот дворик, так как нам понравился стиль этого места. Мы не планировали там задерживаться и уже собирались ехать дальше, но мой брат предложил нам оставить память об этом дне в виде тату, — вспоминает день свадьбы невеста Олеся.