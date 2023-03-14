Жених и невеста сделали спонтанные тату на свадьбе в Новосибирске — что они набили

Тату-студия «ЕБШ» опубликовала фотографии со женихом и невестой, которые в прошлом году спонтанно набили татуировки летом 2022 года. У пары была запланирована фотосессия в дворике на Коммунистической, но компания молодых людей увидела вывеску тату-салона.
— Это было правда очень спонтанно, мы приехали фотографироваться в этот дворик, так как нам понравился стиль этого места. Мы не планировали там задерживаться и уже собирались ехать дальше, но мой брат предложил нам оставить память об этом дне в виде тату, — вспоминает день свадьбы невеста Олеся.
Пока невеста с женихом выбирали эскизы, друзья тоже решили присоединиться. Так мастера «ЕБШ» набили 7 небольших татуировок. Как вспоминает тот день владелец студии Кирилл Василюк, у мастеров до этого были свои клиенты и вся студия спокойно работала.
— Мы в этот момент просто сидели, работали в студии и к нам поднимается девушка в свадебном платье и еще толпа людей. И они говорят, что им нужно сейчас сделать семь маленьких татуировок. Мы побросали работу, потому что у них через два часа они должны быть уже на банкете, — рассказал Кирилл Василюк корреспонденту НГС.
В итоге семеро новосибирцев набили небольшие пазлы с сердечками.
— Мы сделали 7 одинаковых тату в виде пазла, так как мы все как одно целое. Сейчас мы все так же прекрасно общаемся. Память и правда будет на всю жизнь. И в семье у нас все хорошо, — поделилась девушка.
В ноябре новосибирцы сыграли традиционную славянскую свадьбу в селе Федосиха. Во время праздника невеста по традиции плакала.