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Жених и невеста сделали спонтанные тату на свадьбе в Новосибирске — что они набили

Друзья молодоженов поддержали идею и тоже сделали татуировки

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Тату-студия «ЕБШ» опубликовала фотографии со женихом и невестой, которые в прошлом году спонтанно набили татуировки летом 2022 года. У пары была запланирована фотосессия в дворике на Коммунистической, но компания молодых людей увидела вывеску тату-салона.

— Это было правда очень спонтанно, мы приехали фотографироваться в этот дворик, так как нам понравился стиль этого места. Мы не планировали там задерживаться и уже собирались ехать дальше, но мой брат предложил нам оставить память об этом дне в виде тату, — вспоминает день свадьбы невеста Олеся.

Семеро новосибирцев сделали мини-татуировки

Семеро новосибирцев сделали мини-татуировки

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Пока невеста с женихом выбирали эскизы, друзья тоже решили присоединиться. Так мастера «ЕБШ» набили 7 небольших татуировок. Как вспоминает тот день владелец студии Кирилл Василюк, у мастеров до этого были свои клиенты и вся студия спокойно работала.

— Мы в этот момент просто сидели, работали в студии и к нам поднимается девушка в свадебном платье и еще толпа людей. И они говорят, что им нужно сейчас сделать семь маленьких татуировок. Мы побросали работу, потому что у них через два часа они должны быть уже на банкете, — рассказал Кирилл Василюк корреспонденту НГС.

История произошла летом 2022 года

История произошла летом 2022 года

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В итоге семеро новосибирцев набили небольшие пазлы с сердечками.

— Мы сделали 7 одинаковых тату в виде пазла, так как мы все как одно целое. Сейчас мы все так же прекрасно общаемся. Память и правда будет на всю жизнь. И в семье у нас все хорошо, — поделилась девушка.

В ноябре новосибирцы сыграли традиционную славянскую свадьбу в селе Федосиха. Во время праздника невеста по традиции плакала.

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