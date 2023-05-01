Из уборщиц — в модели. История очень красивой пенсионерки из России, которая покорила фэшн-индустрию

Валентина Нейморовец буквально проснулась знаменитой, когда в 2017 году ее фотографии разлетелись по всему миру. На тот момент она уже была на пенсии и подрабатывала уборщицей в аптеке.
Как после этого изменилась жизнь Валентины и как она выглядит сейчас — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.
Валентина стала одной из первых россиянок в почтенном возрасте, которая начала успешную карьеру в глянце и показала читателям, какой красивой может быть старость. Хотя о славе, признается женщина, она мечтала с детства — закончила театральное отделение, после этого работала в ленинградском ТЮЗе. Но с театром, как и с мечтами о популярности, пришлось проститься в
И только много лет спустя ее фотографию, сделанную сыном, заметили в модельном агентстве Москвы. С этого момента жизнь Валентины круто изменилась — она стала лицом косметической компании L’Oreal, а журнал Glamour признал ее моделью года.
Валентина не старается молодиться: не скрывает морщины, не стыдится седины и гордится тем, что она уже бабушка.