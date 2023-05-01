Из уборщиц — в модели. История очень красивой пенсионерки из России, которая покорила фэшн-индустрию

Как после этого изменилась жизнь Валентины и как она выглядит сейчас — смотрите видео, которое опубликовано чуть выше.

Валентина стала одной из первых россиянок в почтенном возрасте, которая начала успешную карьеру в глянце и показала читателям, какой красивой может быть старость. Хотя о славе, признается женщина, она мечтала с детства — закончила театральное отделение, после этого работала в ленинградском ТЮЗе. Но с театром, как и с мечтами о популярности, пришлось проститься в 90-е — платили мало, а надо было на что-то жить. В этот период Валентина работала на рынке, мыла полы и изредка снималась в кино.