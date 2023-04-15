«Поменял вечерние пельмени и диван на спортзал»: инженер рассказал, как похудел на 54 кг. Раньше он весил 162 кг

Мне повезло с залом. Там такая обстановка, что все занимаются своим делом, своим телом. Людям даже некогда смотреть на кого-то и обсуждать. Я очень быстро к этому привык.



Ходил 4–5 раз в неделю. Первые 2–3 месяца были самые тяжелые. Очень много ходил на беговой дорожке. Я прихожу, а Дмитрий говорит: «Сегодня ходите 30 минут». А для меня ходить 30 минут — это было вообще что-то из другой реальности. Но я собирал себя в кулак и шел, мне было тяжело, но я не мог сделать меньше. Бывали моменты, когда я говорил: «Я не могу, мне тяжело». Дмитрий отвечал: «Знаете, где ресепшен, Михаил Викторович?» — «Да, знаю» — «Абонемент сдайте и идите». Ответ был короткий. С намеком: вы сюда зачем пришли? Чтобы попереживать, поплакать, что не можете?



Я висел на этой дорожке, руками упирался, но 30 минут проходил. Потом понял: если вы пытаетесь сделать меньше, вы обманываете не тренера, вы обманываете себя. Сказали делать — надо делать. Никак не меньше, только больше.

