«Поменял вечерние пельмени и диван на спортзал»: инженер рассказал, как похудел на 54 кг. Раньше он весил 162 кг

40-летний Михаил Козарез живет и работает в Кургане. Трудно поверить, но год назад он выглядел совершенно по-другому — его вес составлял 162 килограмма. Михаил рассказал нашим коллегам из 45.RU, как похудел на 54 кг и начал новую жизнь, заменив вечерние пельмени и компьютерные игры гантелями и дорожкой.
«Началось всё с потери чувства еды»
— Еще в феврале 2022 года мой вес составлял 162 кг при росте 171 см. Я шел по улице, а некоторые прохожие смеялись надо мной и показывали пальцем. Я думал: «Мне хорошо и так», и в то же время жалел себя.
Началось всё с потери чувства еды. Я стал едовым наркоманом. Перестал регулярно принимать пищу. Утром охота полежать лишние пять минут. Потом соскакиваешь, некогда завтракать. Куда-то заехать на обед тоже некогда. Целый день я не ем, вечером меня начинает трясти, начинается ломка. Приезжаю с работы домой (я главный инженер в охранной организации), супруга накладывает мне большую порцию, я ее съедаю, и всё. Мне хватало дойти до дивана, просто лечь, и я впадал в состояние эйфории, получал от этого удовольствие. За один раз мог съесть 800 г пельменей или полкило сарделек.
— Разве жена вам не говорила, что вы поправляетесь?
— Сначала пыталась бороться. Я начал сопротивляться. Доходило до скандала. Надо отдать ей должное, она всегда была рядом. Помогала мне находить одежду нужного размера. Мы в браке 18 лет. Детей двое — 7 и 5 лет.
Мой организм требовал эйфории, получения какого-то удовольствия. Дошло до того, что я сам доводил себя до этого состояния, пропуская завтрак и обед. Мой организм ждал, что вечером получит удовольствие. Килограмм пельменей я ем, ем, ем. Потом приходит чувство насыщения. Желудок полный. Я просто забивался в кресле и получал вот такое удовольствие!
Сейчас всё изменилось. Еда для меня стала средством существования, а не средством получения удовольствия.
«Первое, что я сделал, — бросил курить»
— А какое средство получения удовольствия сейчас?
— Спорт. Я изменил свои привычки и начал искать получение эйфории, адреналина через спорт. Первое, что я сделал, — бросил курить. У меня стаж 22 года. В день выкуривал по две пачки сигарет.
— Как бросили курить?
— Утром встал и сказал: я не курю. Больше не хочу. После этого не закурил ни одной сигареты. Четыре года скоро. Тогда же решил не играть в компьютерные игры. Понял, что зря теряю свое время. Я тратил свою жизнь. Украл время у себя и своей семьи.
— Всё-таки что послужило стимулом?
— В пандемийный год я потерял знакомых. Понял: жизнь-то вот она, она заканчивается. Если я что-то не поменяю сейчас, то мне не вырастить моих детей. Давал себе максимум 10 лет. А хочется на свадьбе дочери погулять. Просто начал думать не о себе, а о других. Я должен находиться рядом с семьей сейчас, а не в воспоминаниях.
Понял, что нахожусь в точке невозврата, 162 кг — это всё. Я выходил погулять с детьми, мог пройти не более 50 метров, чтобы не присесть. У меня болела спина. Мои передвижения были: стул — машина, стул — машина.
В начале прошлого года к нам на работу пришел новый сотрудник Дмитрий, спортивный человек. Подошел ко мне и спросил: «Не хочешь заняться спортом?» Было страшно идти в спортзал в таком весе. Были мысли: «Все на тебя будут смотреть, смеяться». Семья поддержала. Сказали: «У тебя всё получится», поверили в меня. Я переборол свой страх и пошел.
Мне повезло с залом. Там такая обстановка, что все занимаются своим делом, своим телом. Людям даже некогда смотреть на кого-то и обсуждать. Я очень быстро к этому привык.
Ходил 4–5 раз в неделю. Первые 2–3 месяца были самые тяжелые. Очень много ходил на беговой дорожке. Я прихожу, а Дмитрий говорит: «Сегодня ходите 30 минут». А для меня ходить 30 минут — это было вообще что-то из другой реальности. Но я собирал себя в кулак и шел, мне было тяжело, но я не мог сделать меньше. Бывали моменты, когда я говорил: «Я не могу, мне тяжело». Дмитрий отвечал: «Знаете, где ресепшен, Михаил Викторович?» — «Да, знаю» — «Абонемент сдайте и идите». Ответ был короткий. С намеком: вы сюда зачем пришли? Чтобы попереживать, поплакать, что не можете?
Я висел на этой дорожке, руками упирался, но 30 минут проходил. Потом понял: если вы пытаетесь сделать меньше, вы обманываете не тренера, вы обманываете себя. Сказали делать — надо делать. Никак не меньше, только больше.
Первое время — кардио: беговая дорожка, велосипед и горка (лестница). Начал с 30 минут, потом кардио дошло до часа, потом до двух часов. На третьем месяце моя тренировка составляла 2,5–3 часа.
«Я стал есть регулярно»
— Самое первое, что я сделал, — стал есть регулярно. Завтрак, обед, ужин, без пропуска. И уменьшил порции. Ушел от
Перешел на крупы. Никогда не думал, что каша такая вкусная. Восемь злаков, орехи, изюм, ложечка мёда. На молоке, правда. Я никогда не считал калории. Просто ел меньше, занимался спортом и худел.
После трех месяцев тренировок перешел на двухразовое питание. Если вечером хочется есть — квашеная капуста, кефир и яблоко. Самое главное — заглушить. А когда совсем невмоготу, я просто ложился спать.
Спать стал еще лучше. Приползал с тренировки, до подушки, и всё. Первые полгода боль была перманентная. Спортивная боль — приятная боль.
Я сделал вывод: если после тренировки мое тело не испытывает спортивных болевых ощущений, то эта тренировка прошла зря. Начал на ноги вешать груз. Сначала полукилограммовые грузы, потом килограммовые. Сейчас на ногах по 3 кг, в каждой руке — по 5 кг.
— Сейчас как часто ходите в спортзал?
— Два на два. Два дня отдыхаю, два хожу. Наставник сказал: ты всё умеешь сам, всё знаешь, давай дальше сам. Мы никаких диет не вырабатывали. Была установка: меньше надо жрать, больше заниматься спортом. Идея какая: я должен сжечь калорий больше, чем потребил. Любая диета сводится к этому.
— Какой у вас вес?
— Первый раз я зашел в спортзал 24 января 2022 года. За 8 месяцев похудел на 54 кг. Сейчас вешу 108 кг. Держится с Нового года. Перешел на трехразовое питание. Я же не смогу всю жизнь питаться два раза в день.
— Вы еще хотите сбросить?
— До 100 кг есть мысль. Достигну этого результата, но менее агрессивными способами. Я сейчас себя очень хорошо, комфортно чувствую. Потихоньку похудею. Хлеб и мучное не ем. Молочное в чистом виде исключено. Принимаю витамины и коллаген.
Жена тоже начала заниматься спортом. Физические нагрузки — это для меня сейчас всё. Хочу добавить велосипед и бег, но пока суставы не дают это делать продолжительно. Хотелось бы включить плаванье.
Спорт дает очень много. Самое главное — он дает здоровье. Это выносливость, радость к жизни. Это просто круто! Это меняет всё. Я радуюсь жизни. Рад, что это сделал. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Я начал мыслить вот так. Я перестал мыслить, что мир такой плохой, а я такой хороший.
«Мы с супругой пережили очень большое горе»
— Какие были претензии к миру?
— Жалко мне было себя. Вокруг всё плохо, но ты при этом ничего не делаешь, чтобы стало по-другому.
— Всё было плохо, и все вас раздражали, все были плохие?
— Да. Но при этом я ничего не хотел делать. Садился вечером за стол, объедался или напивался, чтобы успокоить себя и обвинить весь мир вокруг. Это было наплевательское отношение к себе. Приоритеты были немножко другие. Покурить, выпить.
— Почему вам всё вдруг стало казаться серым?
— В 2011 году мы с супругой пережили очень большое горе. У нас была старшая дочка. Она погибла в автокатастрофе. Ей было 5 лет. Сейчас было бы 17 лет. Я находился за рулем, мы ехали втроем в машине и попали в автокатастрофу. Дочка погибла на месте.
Поэтому и дети у нас сейчас маленькие. Мы долго переживали эту трагедию. Остались вместе. Через какое-то время решились родить еще детей. Это было таким толчком, который повлиял на психику. Автокатастрофа была в декабре, а в марте того же года я похоронил маму в возрасте 57 лет.
«Говорят, что спорт — это дорого. На сигареты я тратил 4,5 тысячи»
— Как изменилось отношение ваших близких к вам?
— В лучшую сторону. Я стал более позитивным человеком. Весна на улице, всё хорошо. Скоро лето. Всё впереди. Сейчас только вперёд!
Всё в голове. Пока ты не захочешь, ничего не будет. Нет такого понятия: сила воли. Сила воли — это временное чувство. Импульс для рывка. А потом сила воли заканчивается, и всё возвращается на круги своя. Надо работать не над силой воли, а над самодисциплиной. Самодисциплина есть у каждого человека. Срывы будут. Проблема не в них, а в том, насколько быстро ты готов остановиться, подавить этот срыв.
Когда вы потратили деньги на абонемент, это один из стимулов ходить в спортзал. Многие говорят, что спорт — это дорого. На сигареты я тратил 4,5 тысячи. Абонемент с хорошим тренером стоит 5 тысяч рублей. А представляете, когда я бросил жрать, сколько денег я начал экономить. 35% семейного бюджета уходило только на то, чтобы меня содержать. Я не говорю про вещи. Спорт — это не так дорого, как кажется. Просто надо перенаправить финансовые потоки.
— Что бы вы посоветовали тем, кто не может пока найти в себе силы на такие перемены?
— Когда я похудел, производительность стала намного больше. Моя работа связана с общением с людьми. Я стал позитивнее общаться.
Самый главный совет: хотите изменить мир — начните с себя. Хотите что-то изменить, начните действовать. Если у кого-то есть сомнения, что не получится, — получится. Просто надо захотеть и начать делать. Радоваться жизни, подумать об окружающих.
Окружение приходит потом. Всё начинается с тебя. Надо, может быть, уйти от старого окружения. Хотя бы на работе меньше выходите в курилку. Уберите из окружения людей, которые ноют. Уберите негатив и пустите в свою жизнь позитив. Стремитесь, и всё получится. Сейчас жизнь совсем другая. Я просто наслаждаюсь жизнью. Рядом со своими близкими. Это такое удовольствие! Даже просто выйти погулять с ними, походить — потрясающе. Вместо того чтобы лежать вечером на диване и думать, что всё так плохо. Я был просто мертвым человеком по сравнению с теми ощущениями, как я живу сейчас.