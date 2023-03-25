«Жду лета, чтобы ходить лысой»: история девушки, которая лишилась волос после ДТП, но смогла полюбить свою новую внешность

На этом череда испытаний в жизни Юлии не закончилась. Спустя некоторое время девушка с ужасом обнаружила, что у нее стали клоками выпадать волосы и образовываться проплешины — так начала проявляться алопеция.



— Через три года где-то после аварии, не сразу, у меня началась алопеция. Мне сказали [врачи], что из-за сильного стресса, переживаний, бессонницы... — вспоминает она. — Запустился аутоиммунный процесс — когда организм убивает собственные клетки. В моем случае это волосы — всё началось с одного маленького очага. Так мой организм решил меня защитить.