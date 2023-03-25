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Истории

«Жду лета, чтобы ходить лысой»: история девушки, которая лишилась волос после ДТП, но смогла полюбить свою новую внешность

Юлия Ханталина из Архангельска несколько лет живет с алопецией

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Юлия нашла силы принять себя и открыться миру

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Десять лет назад Юлия Ханталина из Архангельска попала в серьезную аварию и чудом осталась жива. Из-за случившегося она испытала сильный стресс, который вылился в тотальную алопецию — выпадение волос по всему телу. Юлия прошла долгий путь к тому, чтобы принять свой новый образ и перестать обращать внимание на удивленные взгляды окружающих. Ее особенность также не помешала ей стать счастливой мамой и любимой женой, а недавно она приняла участие в конкурсе красоты. Наши архангельские коллеги из 29.RU рассказали вдохновляющую историю алопетянки — как она сняла парик и полюбила себя лысой.

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

«Всё началось с одного маленького очага»

Юлии Ханталиной 33 года. Когда ей было 23, ее машину занесло из-за гололеда и она влетела в столб на большой скорости. После аварии Юлия попала в реанимацию, какое-то время находилась в коме. Девушка выкарабкалась, но ее ожидало длительное восстановление.

— У меня была травма головного мозга, я очень долго лечилась, восстанавливалась, училась ходить, можно сказать, заново и левой рукой писать. За полгода я разработала ноги, не до такой степени, чтобы шпильки носить, но, по крайней мере, могу ходить нормально, не хромая, — говорит Юлия.

Алопетянка многое пережила, но не опустила руки

Алопетянка многое пережила, но не опустила руки

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На этом череда испытаний в жизни Юлии не закончилась. Спустя некоторое время девушка с ужасом обнаружила, что у нее стали клоками выпадать волосы и образовываться проплешины — так начала проявляться алопеция.

— Через три года где-то после аварии, не сразу, у меня началась алопеция. Мне сказали [врачи], что из-за сильного стресса, переживаний, бессонницы... — вспоминает она. — Запустился аутоиммунный процесс — когда организм убивает собственные клетки. В моем случае это волосы — всё началось с одного маленького очага. Так мой организм решил меня защитить.

На этом фото Юлия еще со своими волосами

На этом фото Юлия еще со своими волосами

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Болезнь прогрессировала. Сейчас на всем теле Юлии Ханталиной нет ни одного волоска, она также осталась без бровей и ресниц. Наша собеседница пыталась вылечиться разными способами и обращалась ко многим специалистам, но результата это не дало.

— Меня залечили. Мне назначали мази, шампуни, я мазалась, всякие маски делала, лук втирала, чеснок, перцовку... Мне делали уколы в голову. Я ходила очень долго по врачам всяким: к трихологам, хирургам, травматологам, неврологам, к самым классным косметологам, дерматологам. К терапевтам когда приходила, мне говорили: «А мы не знаем, что это такое, почитайте в интернете». Возможно, если бы тогда отнеслась к этому более спокойно и без паники, то ничего бы полностью не выпало. Очень много денег ушло на лечение и нервов, — делится Юлия.

Она добавила, что течение болезни можно облегчить с помощью гормональной терапии. Но, по ее словам, это может нанести сильный вред женскому организму и даст лишь временный эффект.

«Боялась открыть дверь лысой»

Юлия Ханталина долго скрывала свою особенность, о том, что она на самом деле лысая, знали только близкие.

— Ходила то в кепках, то в платках, то в париках. Я даже боялась доставщику открыть дверь лысой, нужно было намотать обязательно что-то на голову, — вспоминает она.

Один из париков девушки. Их было много

Один из париков девушки. Их было много

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Про клуб алопетянок

Нашей собеседнице стало легче, когда она начала общаться с другими девушками с алопецией. В России, по ее словам, их достаточно.

— Есть клуб алопетянок из разных городов страны. У кого-то просто так началась алопеция, частичная или тотальная, как у меня, у кого-то из-за стресса. Кто-то себя уже принял и ходит какой есть, кто-то — нет. У нас проходят встречи, они очень мотивируют, вдохновляют. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнало об этом.

Юлия на встрече с другими алопетянками в Москве

Юлия на встрече с другими алопетянками в Москве

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О поддержке семьи

К принятию себя алопетянка шла постепенно. Огромную поддержку в этом ей оказали родные и муж, с которым она была знакома еще задолго до болезни, но полюбила и доверилась уже после.

— Он за мной ухаживал еще до алопеции и до аварии даже, мы знакомы давно. Потом стали просто дружить, а затем и отношения как-то завязались. Муж меня любит, понимает, поддерживает во всем всегда и восхищается безмерно мной, он меня собственноручно брил, — улыбается Юлия.

Муж стал для Юлии настоящей опорой

Муж стал для Юлии настоящей опорой

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По образованию Юлия дефектолог, какое-то время работала в финансовой сфере, потом в университете, а сейчас в декрете, воспитывает двухлетнюю дочь. Материнство, по ее словам, также придало ей сил и помогло обрести уверенность в себе.

— Я стала крепче, стала увереннее, она растет, и я вместе с ней, — признается она.

Юлия с дочкой

Юлия с дочкой

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«Оглядывалась, кто как посмотрит»

Летом прошлого года алопетянка наконец открылась и начала появляться на улице без головного убора и парика. Юлия признается, что сначала постоянно наблюдала за реакцией прохожих и нервничала, когда ее спрашивали, что с ней. Но постепенно это прошло.

— Вначале я оглядывалась, кто как посмотрит на меня. Я приходила на площадку детскую, лысая, какая есть. Дети спрашивали: «А почему вы, тетя, лысая?» Сначала я как-то нервно реагировала: «А почему ты с волосами?» А потом всё мягче, отвечала: «Ну у меня вот такая проблема, вот такая я. Кто-то без волос, кто-то с зелеными волосами, кто-то — с красными, кто-то без руки… Люди разные». И как будто на меня уже никто не смотрел, потому что я об этом не думала.

С каждым днем Юлия чувствовала себя увереннее, а затем и вовсе перестала обращать внимание на чужие взгляды

С каждым днем Юлия чувствовала себя увереннее, а затем и вовсе перестала обращать внимание на чужие взгляды

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«Прятаться в парике, в платке я не хочу»

Девушка всё больше начала влюбляться в свой образ без волос, в этом ей также помогло участие в фотосессиях — благодаря профессиональным фотографам и визажистам она посмотрела на себя другими глазами.

Девушка примерила на себя модельный образ

Девушка примерила на себя модельный образ

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Женственно и утонченно

Женственно и утонченно

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Также архангелогородка открыла для себя много плюсов жизни с алопецией — по ее словам, это огромная экономия времени и денег. Так, она рада, что не нужно мыть голову по утрам и делать укладку, тратиться на уход и услуги парикмахера, а еще ходить на шугаринг и собирать волосы по всей квартире.

— Также без волос не жарко летом, и лысая голова — это изюминка и особенность, акцент — на лицо, — добавила она.

А недавно Юлию Ханталину пригласили поучаствовать в конкурсе красоты «Ты уникальная». Она вышла на большую сцену, чтобы разрушить стереотипы и показать на своем примере, какой разной бывает красота и как важно быть собой.

Алопетянку отметили в номинации «Топ-модель»

Алопетянку отметили в номинации «Топ-модель»

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— Это было нелегко, — вспоминает Юлия. — Конечно, был страх. Я недавно боялась службе доставки дверь открыть, а тут уже на сотню людей лысая хожу. Когда всё закончилось, у меня была гордость, что я смогла. Тем более конкурс называется «Ты уникальная» — это реально про меня. Мне кажется, всё равно это вдохновит и как-то мотивирует людей, что даже я без волос, после такого серьезного ДТП, смогла себя преодолеть и иду маленькими шажками всё дальше и дальше.

Всю себя полюбить изнутри и принять — это тяжело, это не просто сделать маникюр и платье купить. Над этим нужно работать, этому нужно учиться, и я учусь до сих пор. Я, конечно, иногда скучаю по волосам, бровям, ресницам — это нормально. Но прятаться в парике, в платке я не хочу. Это костыль для меня. Каждая болезнь дается для чего-то нам, значит так нужно, и я продолжаю жить.

Ранее мы рассказывали историю девушки с синдромом Ротмунда-Томпсона, которая стала моделью и снялась в клипе группы IOWA, хотя в школьные годы ее унижали одноклассники — с 10 лет у нее начали выпадать волосы и зубы.

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