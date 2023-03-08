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Плампер-шлампер-бампер — это что вообще такое? Очень сложный тест на знание косметики и женских штучек

Даже девушки порой путают эти сложные названия

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Косметика — отличный подарок, главное — найти в магазине именно то, о чем вас попросила ваша спутница жизни

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Вчера и сегодня мужчины, вооружившись листочками с неизвестными им до этого словами, штурмовали магазины косметики в поисках подарков любимым и спрашивали у девушек-консультантов филлер и консилер.

По мотивам этих приключений сильного пола наши екатеринбургские коллеги из E1.RU составили 15 вопросов о разных видах косметики и предметах, которые помогают прекрасным дамам выглядеть еще лучше. Предупреждаем сразу: некоторые вопросы очень сложные и могут запутать даже самих девушек. А сколько баллов наберете вы? Пишите в комментарии!

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