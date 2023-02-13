Лучший мастер маникюра Новосибирска — запускаем голосование среди читателей НГС

Дорогие читатели, редакция НГС запускает второй опрос проекта «Кто лучше?», чтобы найти профессионалов Новосибирска. В этот раз мы предлагаем вам выбрать того, кто радует сибиряков лучшим маникюром и к кому клиенты готовы возвращаться каждый месяц.
Маникюр стал неотъемлемой частью жизни многих. Каждый мечтает о своем идеальном дизайне, аккуратных ногтях и ухоженных руках. Но найти лучшего мастера среди большого количества специалистов — сложно. Мы решили помочь вам с этой нелегкой задачей.
Выдвинуть своего кандидата вы можете в комментариях в нашем телеграм-канале. Нужно написать имя и фамилию мастера, а также его место работы. Утром в среду, 15 февраля, на сайте мы опубликуем весь список кандидатов и запустим голосование среди читателей. Не пропустите и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.
Напомним, в проекте «Кто лучше?» мы выбираем самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Так мы вместе с вами определим достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.
Сегодня, 13 февраля, мы опубликовали результаты голосования за лучшего педиатра — им стал сельский врач.