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Кто лучше?

Лучший мастер маникюра Новосибирска — запускаем голосование среди читателей НГС

Предлагайте своих кандидатов в комментариях в нашем телеграм-канале

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Профессионала своего дела найти сложно, но мы решили определить его с помощью народного голосования

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Дорогие читатели, редакция НГС запускает второй опрос проекта «Кто лучше?», чтобы найти профессионалов Новосибирска. В этот раз мы предлагаем вам выбрать того, кто радует сибиряков лучшим маникюром и к кому клиенты готовы возвращаться каждый месяц.

Маникюр стал неотъемлемой частью жизни многих. Каждый мечтает о своем идеальном дизайне, аккуратных ногтях и ухоженных руках. Но найти лучшего мастера среди большого количества специалистов — сложно. Мы решили помочь вам с этой нелегкой задачей.

Выдвинуть своего кандидата вы можете в комментариях в нашем телеграм-канале. Нужно написать имя и фамилию мастера, а также его место работы. Утром в среду, 15 февраля, на сайте мы опубликуем весь список кандидатов и запустим голосование среди читателей. Не пропустите и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал.

Напомним, в проекте «Кто лучше?» мы выбираем самых выдающихся врачей, учителей, барменов, парикмахеров и мастеров разного профиля. Так мы вместе с вами определим достойных, по мнению горожан, специалистов в своей сфере и узнаем, кого жители Новосибирска любят больше всего.

Сегодня, 13 февраля, мы опубликовали результаты голосования за лучшего педиатра — им стал сельский врач.

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