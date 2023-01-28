Девушка похудела на 70 кг и изменилась до неузнаваемости — ее не узнают знакомые (оцените до и после)

Кондитер Людмила Гольцман никогда не задумывалась о своем весе, пока однажды не увидела себя со стороны на видео. Девушка участвовала в съемках мастер-класса по приготовлению конфет в домашних условиях, но досмотреть получившийся ролик до конца так и не смогла. «Кто эта большая женщина?» — спрашивала она саму себя и никак не могла поверить увиденному.
Этот момент стал переломным в ее жизни — Людмила похудела на 68 килограммов и изменилась до неузнаваемости. Она превратилась из пышки в хрупкую девушку и теперь вдохновляет всех вокруг. И удалось ей это без бариатрических операций и голодовок. Что же помогло ей сбросить вес — смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU.
Свой первый результат Людмила оценила уже через 2 месяца после начала похудения. Она сбросила
Почитайте полную версию этой мотивирующей истории, где Людмила призналась, как лила слезы в спортзале и что ее подвигло взяться за свою фигуру.