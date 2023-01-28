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Девушка похудела на 70 кг и изменилась до неузнаваемости — ее не узнают знакомые (оцените до и после)

В 33 года Людмила встала на весы и ужаснулась, увидев на экране 136 килограммов. А теперь она худышка

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

Кондитер Людмила Гольцман никогда не задумывалась о своем весе, пока однажды не увидела себя со стороны на видео. Девушка участвовала в съемках мастер-класса по приготовлению конфет в домашних условиях, но досмотреть получившийся ролик до конца так и не смогла. «Кто эта большая женщина?» — спрашивала она саму себя и никак не могла поверить увиденному.

Этот момент стал переломным в ее жизни — Людмила похудела на 68 килограммов и изменилась до неузнаваемости. Она превратилась из пышки в хрупкую девушку и теперь вдохновляет всех вокруг. И удалось ей это без бариатрических операций и голодовок. Что же помогло ей сбросить вес — смотрите в видеосюжете наших коллег из 72.RU.

Свой первый результат Людмила оценила уже через 2 месяца после начала похудения. Она сбросила 11–12 килограмм и уже была счастлива от отражения в зеркале. После достижения первой цели девушка не успокоилась и стала ставить новые. Так за полтора года ей удалось похудеть на 50 килограмм. А потом и еще на чуть-чуть.

Почитайте полную версию этой мотивирующей истории, где Людмила призналась, как лила слезы в спортзале и что ее подвигло взяться за свою фигуру.

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