Девушка похудела на 70 кг и изменилась до неузнаваемости — ее не узнают знакомые (оцените до и после)

Кондитер Людмила Гольцман никогда не задумывалась о своем весе, пока однажды не увидела себя со стороны на видео. Девушка участвовала в съемках мастер-класса по приготовлению конфет в домашних условиях, но досмотреть получившийся ролик до конца так и не смогла. «Кто эта большая женщина?» — спрашивала она саму себя и никак не могла поверить увиденному.