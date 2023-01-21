«Уже вколола»: в продаже появились препараты для прокачки губ дома — врачи рассказали, как это может изуродовать навсегда

Чего только не делают люди, чтобы сделать себя еще красивее! Некоторые в буквальном смысле идут на всё. Например, ставят сами себе «уколы красоты». На днях бьюти-блоги возмутились: на маркетплейсах появились наборы косметических филлеров для губ на дому — покупательницам предлагается самостоятельно вкалывать их, чтобы увеличить губы. Чувствуете подвох? Но комментарии полны восторженных отзывов и фотографий, и покупательницы пишут о том, что всё прошло отлично, а успехи видны моментально. Насколько безопасно заниматься такими операциями на дому? И, вообще, законно ли продавать такие препараты в интернет-магазинах? Оказалось, что всё не так просто.
«Изуродовать себя навсегда»
Филлеры в косметологии — это инъекционные препараты, по сути, напоминающие имплантанты. Они позволяют делать контурную пластику лица без хирургического вмешательства. Сами по себе филлеры представляют собой вязкую и пластичную суспензию, похожую на жидкий гель. С их помощью можно корректировать морщины и глубокие складки, а также восстанавливать утраченные объемы мягких тканей.
На маркетплейсах такие препараты появились сравнительно недавно, и довольные покупатели уже пишут первые отзывы о том, что «всё прошло замечательно».
— Препарат за такую цену 10/10, не ожидала, что всё будет так круто. Боялась последствий, но, слава богу, всё обошлось, в принципе, даже без синяков. Буду заказывать еще, — написала девушка Елизавета в отзывах под одним из таких препаратов.
Цены на филлеры при этом разнятся — от 3 до 12 тысяч в зависимости от количества упаковок в наборе. При этом некоторые товары с маркетплейсов уже удалили, но другие всё еще можно найти по запросам «биоревитализант» или «гиалуроновая кислота».
Врач-косметолог Светлана Корнилова говорит о том, что такие препараты должны приобретать только специалисты — люди с дипломами косметологов. При этом покупать их нужно только у проверенных дистрибьюторов.
— Обычно за оригинальность препарата несет ответственность дистрибьютор, у которого косметологи его покупают. Соответственно, если происходит какое-то осложнение, то фирма-представитель связывается с производителем, и все вместе мы решаем этот вопрос, — объясняет косметолог. — Если препарат куплен неизвестно где, никто не может быть уверен, что в шприце находится. Неизвестно, нет ли там опасных примесей, которые приведут к аллергической реакции, анафилактическому шоку, некрозу, не произойдет ли фиброза (рубцевание или комочки. — Прим. ред.) в губах.
По словам врача, состав наборов можно выяснить, только отправив в лабораторию на проверку, а бренд, который чаще всего встречается на маркетплейсах, — один из самых часто подделываемых филлеров.
— Когда незнающий человек ставит себе препарат сам, он не понимает не только технику, но и уровень введения препарата, — объяснила Светлана Корнилова. — Одно дело, если он просто введет не с той стороны или слишком много — это будет некрасиво, но не смертельно. Человек без знания анатомии может попасть в сосуд, получить некроз, кроме того, сама процедура очень болезненная. Врачи-косметологи работают с осторожностью, осознавая все риски. Если специалист сделает что-то не так, он всегда знает, как это исправить, чтобы не допустить непоправимых последствий. Самоучки же не осознают, что могут изуродовать себя навсегда.
Колбаски под кожей
По словам врача-косметолога, последствия предсказуемы только в том случае, если препарат оригинальный. С подделкой же итог может быть абсолютно любым.
— Если человек самостоятельно ввел препарат поверхностно, то он будет контурировать — колбасками лежать под кожей, — объяснила врач-косметолог. — Если его ввели глубоко, то ничего страшного не случится — он рассосется быстрее. Но это только в том случае, если препарат не попадает в опасные зоны (сосуды) или прямиком в крупные сосуды. Кроме того, препарат может сдавить сосуд — это может вызвать окклюзию, ишемию или некроз. Были случаи слепоты при попадании филлера в крупные сосуды.
В случае острых осложнений Светлана Корнилова советует незамедлительно звонить в скорую, если же неприятные последствия не требуется устранять здесь и сейчас, то можно обратиться к хирургу.
Насколько это законно — объясняет юрист
Все медицинские изделия, в том числе имплантируемые (это не только филлеры, но и, например, мезонити, а также другие препараты) и лекарственные препараты для инъекционной косметологии (ботокс, мезотерапия и другие «уколы красоты») должны быть безопасными и эффективным — это подтверждается наличием регистрационного удостоверения. По словам юриста компании Benefactum Филиппа Слабынина, купить филлеры с удостоверением может только дипломированный специалист или юридическое лицо с медицинской лицензией. А вот обычному гражданину такой препарат вполне могут не продать.
— Если вы используете такое изделие, не стесняйтесь попросить у продавца или врача регистрационное удостоверение. Чтобы проверить его действительность, нужно зайти на страницу официального сайта Росздравнадзора, где опубликован Единый реестр зарегистрированных медицинских изделий, и ввести необходимые данные, — объяснил юрист.
Но на территории России продаются и такие филлеры, у которых нет регистрационного удостоверения. Как говорит Филипп Слабынин, этому есть два объяснения — либо они продаются незаконно, либо позиционируются производителем не как материалы для внутрикожной инъекции, а для наружного применения. Такие изделия может купить любой человек.
— В любом случае рекомендую использовать филлеры с регистрационным удостоверением. В таком случае вы применяете проверенное средство и обеспечиваете безопасность после инъекции, — посоветовал юрист.
За продажу недоброкачественных или незарегистрированных медицинских изделий продавца могут привлечь к административной, а иногда и к уголовной ответственности (в случае, если из-за этого произошел тяжкий вред здоровью покупателя или его смерть). Сами покупатели могут обращаться в Роспотребнадзор и Росздравнадзор, а в случаях, если они пострадали от некачественного препарата, — в суд или даже в полицию.
— Нужно учитывать, что филлеры являются медицинским препаратом, применение которого требует участия квалифицированного специалиста. Если вы обратились к неквалифицированному специалисту или решили использовать филлер самостоятельно, то есть риск причинить вред здоровью, даже используя официально зарегистрированные препараты. В таком случае жаловаться на продавца или производителя филлера практически не имеет смысла. Поэтому нужно обращаться только к квалифицированным специалистам, которые самостоятельно покупают качественные препараты с регистрационным удостоверением, — подытожил Филипп Слабынин.
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