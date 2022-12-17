Новогоднее платье за три миллиона: показываем самые дорогие праздничные наряды

Близится пора новогодних вечеринок, а это значит, что самое время подумать о наряде, в котором вы появитесь в праздничную ночь перед друзьями или коллегами. Магазины и шоурумы в этом году предлагают множество моделей платьев в разных ценовых категориях. Журналисты MSK1.RU собрали самые шикарные и дорогие новогодние наряды, которые можно приобрести в этом году.
Самый широкий ассортимент, как всегда, у онлайн-маркетплейсов. Так, на Ozon и Wildberries можно найти платья по премиальным ценам. Среди брендов — Fashion House Iya Yots с весьма необычными моделями. Цены — в районе 100 тысяч рублей.
Также широк ассортимент и в онлайн-шоурумах. Многие продавцы заявляют, что представленные на их сайтах платья сшиты в Европе или США. Правда,
Конечно же, самые люксовые бренды всегда можно найти в ЦУМе. Новогодние модели предлагают такие бренды как Valentino и Bottega Veneta. Некоторые наряды — настоящие произведения искусства.
А в других вы будете сиять ярче новогодней елки — накануне праздников чаще можно встретить платья в пайетках. Цены доходят до трех миллионов (и это со скидкой).
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