Новогоднее платье за три миллиона: показываем самые дорогие праздничные наряды

Близится пора новогодних вечеринок, а это значит, что самое время подумать о наряде, в котором вы появитесь в праздничную ночь перед друзьями или коллегами. Магазины и шоурумы в этом году предлагают множество моделей платьев в разных ценовых категориях. Журналисты MSK1.RU собрали самые шикарные и дорогие новогодние наряды, которые можно приобрести в этом году.