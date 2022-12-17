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Обзор

Новогоднее платье за три миллиона: показываем самые дорогие праздничные наряды

Обзор для тех, кому хочется впечатлить «тяжелым люксом»

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Некоторые платья стоят как премиальное авто

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Близится пора новогодних вечеринок, а это значит, что самое время подумать о наряде, в котором вы появитесь в праздничную ночь перед друзьями или коллегами. Магазины и шоурумы в этом году предлагают множество моделей платьев в разных ценовых категориях. Журналисты MSK1.RU собрали самые шикарные и дорогие новогодние наряды, которые можно приобрести в этом году.

Самый широкий ассортимент, как всегда, у онлайн-маркетплейсов. Так, на Ozon и Wildberries можно найти платья по премиальным ценам. Среди брендов — Fashion House Iya Yots с весьма необычными моделями. Цены — в районе 100 тысяч рублей.

Сарафан с открытыми плечами от Iya Yots

Сарафан с открытыми плечами от Iya Yots

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Платье в стиле Алисы в стране чудес

Платье в стиле Алисы в стране чудес

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Также широк ассортимент и в онлайн-шоурумах. Многие продавцы заявляют, что представленные на их сайтах платья сшиты в Европе или США. Правда, кому-то такие модели могут показаться не совсем актуальными и слишком вычурными. Цены здесь более демократичные: 20–90 тысяч рублей.

Платье от шоурума Princess

Платье от шоурума Princess

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Платье от шоурума Princess

Платье от шоурума Princess

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Конечно же, самые люксовые бренды всегда можно найти в ЦУМе. Новогодние модели предлагают такие бренды как Valentino и Bottega Veneta. Некоторые наряды — настоящие произведения искусства.

Платье от Valentino

Платье от Valentino

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Платье от Valentino

Платье от Valentino

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А в других вы будете сиять ярче новогодней елки — накануне праздников чаще можно встретить платья в пайетках. Цены доходят до трех миллионов (и это со скидкой).

Платье от Bottega Veneta

Платье от Bottega Veneta

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