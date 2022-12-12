Фанаты заподозрили, что Вера Брежнева беременна: певица вышла на сцену в интересном платье

Певица Вера Брежнева на днях выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала спецоперации на Украине она, как и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, покинула Россию, не согласившись с действиями властей. Она переехала в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть дом, и поначалу поставила на паузу музыкальную карьеру. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью. И совсем недавно вернулась к музыке, но теперь уже на европейской сцене.

