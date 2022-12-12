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Фанаты заподозрили, что Вера Брежнева беременна: певица вышла на сцену в интересном платье

Это было ее первое выступление за долгое время

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Певица покинула Россию после начала спецоперации на Украине

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Певица Вера Брежнева на днях выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала спецоперации на Украине она, как и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, покинула Россию, не согласившись с действиями властей. Она переехала в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть дом, и поначалу поставила на паузу музыкальную карьеру. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью. И совсем недавно вернулась к музыке, но теперь уже на европейской сцене.

Концерт Веры Брежневой в Риге собрал полный аншлаг, но зрителям вечер запомнился не только любимыми хитами. Певица появилась на сцене в струящемся белом платье, которое полностью скрыло ее фигуру. Многим зрителям показалось, что таким образом Вера Брежнева решила не акцентировать внимание на своей беременности, рассказывает «СтарХит».

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Видео: Woman.ru

Зрители также отметили, что раньше артистка всегда выступала в обтягивающих топах и брюках, подчеркивающих её фигуру. Кроме того, она никогда не выходила на сцену без каблуков, а теперь ходила босиком. Кадрами с концерта поделилась и дочь певицы Сара — на них заметен округлившийся живот Веры.

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Видео: Woman.ru

В начале 2010-х годов вся страна обсуждала историю расставания братьев Меладзе с женами, с которыми они прожили в браках больше 20 лет. Причина в обоих случаях была одна — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Особенно серьезным ударом это стало для бывшей жены Константина Меладзе — Яны Сумм. Мы вспоминали историю звездного брака и развода.

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Вера БрежневаБеременностьКонцертПевица
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