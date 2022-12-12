Фанаты заподозрили, что Вера Брежнева беременна: певица вышла на сцену в интересном платье

Певица Вера Брежнева на днях выступила с концертом в Риге, выйдя на сцену впервые за долгое время. После начала спецоперации на Украине она, как и некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, покинула Россию, не согласившись с действиями властей. Она переехала в Форте-дей-Марми, где у нее и ее мужа Константина Меладзе есть дом, и поначалу поставила на паузу музыкальную карьеру. Позднее певица призналась, что первое время находилась в сильнейшей депрессии, но затем взяла себя в руки и стала заниматься благотворительностью. И совсем недавно вернулась к музыке, но теперь уже на европейской сцене.
Концерт Веры Брежневой в Риге собрал полный аншлаг, но зрителям вечер запомнился не только любимыми хитами. Певица появилась на сцене в струящемся белом платье, которое полностью скрыло ее фигуру. Многим зрителям показалось, что таким образом Вера Брежнева решила не акцентировать внимание на своей беременности, рассказывает «СтарХит».
Зрители также отметили, что раньше артистка всегда выступала в обтягивающих топах и брюках, подчеркивающих её фигуру. Кроме того, она никогда не выходила на сцену без каблуков, а теперь ходила босиком. Кадрами с концерта поделилась и дочь певицы Сара — на них заметен округлившийся живот Веры.
В начале 2010-х годов вся страна обсуждала историю расставания братьев Меладзе с женами, с которыми они прожили в браках больше 20 лет. Причина в обоих случаях была одна — длительные романы с бывшими солистками группы «ВИА Гра». Особенно серьезным ударом это стало для бывшей жены Константина Меладзе — Яны Сумм. Мы вспоминали историю звездного брака и развода.