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Четыре самых красивых девушки планеты: как они выглядят и чем занимаются

Рассказываем о победительницах главных конкурсов красоты

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Эти девушки уже покорили мир своей красотой

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За итогами мировых конкурсов красоты следят во всём мире, а победительниц начинают узнавать повсюду. Мы вывели свою «большую четверку» конкурсов и решили посмотреть на то, как выглядят их действующие победительницы. Здесь есть даже новая «Мисс Россия»!

Мисс мира

Корону «Мисс мира» сейчас носит 22-летняя Каролина Белявска из Польши. По словам Каролины, это огромная честь, и, когда она услышала свое имя со сцены, то была в шоке.

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Девушка работает моделью с 14 лет, участвуя в фотосъемках и показах мод. Новая обладательница титула «Мисс мира» учится в университете по специальности «менеджмент», а после получения диплома намерена пойти в аспирантуру. Из увлечений — плавание, дайвинг, теннис и бадминтон. Кроме того, на досуге королева красоты помогает бездомным. Она основала благотворительный проект Zupa Na Pietrynie («Суп на Петрине») в родном городе Лодзе. Каждое воскресенье участники проекта раздают горячее питание, одежду и медицинские маски людям, у которых нет крыши над головой. Кроме того, их обеспечивают юридической и медицинской помощью.

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Еще одна страсть Каролины — это путешествия. Она объездила половину мира и говорит, что особенно ей запомнились Новая Зеландия, Австралия, Франция, Канада, Вьетнам, Ирландия и Исландия. Своей главной вдохновительницей в жизни Каролина считает мать.

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Носить корону Каролине осталось недолго: следующий конкурс «Мисс мира» пройдет в начале 2023 года.

Мисс Вселенная

Конкурс «Мисс Вселенная — 2022» состоится 14 января 2023 года, а действующей победительницей (конкурс 2021 года) и обладательницей короны является Харнаах Сандху из Индии, которая обошла 79 других участниц из разных стран. О победительнице конкурса известно, что она активный сторонник расширения прав женщин, с подросткового возраста снимается в кино. В свободное время занимается йогой и танцами, готовит, ездит на лошадях и играет в шахматы.

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Согласно условиям контракта, девушка должна переехать в Нью-Йорк и участвовать в благотворительных акциях по всему миру.

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Мисс Земля

В конце ноября 2022 года на Филиппинах прошел конкурс красоты «Мисс Земля». Его победительницей стала 23-летняя Мина Сью Чой из Южной Кореи, и это историческое событие, поскольку представительницы этой страны ранее еще никогда не побеждали в конкурсе.

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Мина Сью Чой родилась в австралийском Сиднее в семье выходцев из Кореи. В семь лет она вместе с семьей вернулась в Корею, где училась в школе в Сеуле. С 2021 года девушка живет в США, где изучает искусство коммуникаций в Иллинойсском университете.

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Мина гордится своим происхождением, чтит семейные традиции и поддерживает связь с близкими, которые живут как в Корее, так и в США, Канаде, Австралии. Кореянка выступает за снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула. В финале конкурса она сообщила жюри, что хотела бы сделать этот мир более принимающим и эмпатичным. Она также обратила внимание на важность сострадания и умения встать на место другого человека.

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Мисс Россия

Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022» стала Анна Линникова из Оренбурга. Ей 22 года, она работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.

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Новая «Мисс Россия» создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.

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