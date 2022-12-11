Четыре самых красивых девушки планеты: как они выглядят и чем занимаются

Девушка работает моделью с 14 лет, участвуя в фотосъемках и показах мод. Новая обладательница титула «Мисс мира» учится в университете по специальности «менеджмент», а после получения диплома намерена пойти в аспирантуру. Из увлечений — плавание, дайвинг, теннис и бадминтон. Кроме того, на досуге королева красоты помогает бездомным. Она основала благотворительный проект Zupa Na Pietrynie («Суп на Петрине») в родном городе Лодзе. Каждое воскресенье участники проекта раздают горячее питание, одежду и медицинские маски людям, у которых нет крыши над головой. Кроме того, их обеспечивают юридической и медицинской помощью.