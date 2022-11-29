Сестры из Новосибирска создали необычный бренд нижнего белья для женщин — сейчас его раскупают в московском ЦУМе

— Мы очень прониклись этой темой, плотно общались с пациентами, изучали «чудодейственные» эффекты компрессионного белья и начали производить его сами — вместе с пластическими хирургами. Получили неожиданный результат, оздоравливающий самооценку.



Как призналась Наталья, пациентки, которым она подбирала вариант компрессии, — а это нужно делать до операции, — нередко говорили, что засомневались, нужна ли пластика — так им нравилось их тело в специальном белье.



Наталья попробовала создавать креативные фотокаталоги, где бюстгальтер демонстрировали не как необходимость после маммопластики, а как стильный элемент образа. Эффект оказался разрывным. Женщины стали покупать белье, чтобы носить просто так — для утяжки после родов и не только. Это было неожиданно, но очень позитивно.

