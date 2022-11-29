Сестры из Новосибирска создали необычный бренд нижнего белья для женщин — сейчас его раскупают в московском ЦУМе

Один из самых известных брендов нижнего белья в России — Le Journal Intime — создан сестрами из Новосибирска. Наталья Войнич и Татьяна Валентович получили хорошее образование, вот только с миром моды оно не связано. Одна — медик, много лет работала с пациентками пластических хирургов. Другая — клинический психолог, уж не ей ли понимать, что в голове у женщины. Читайте, как они победили пуш-апы и косточки в бюстгальтерах и основали бренд инновационного белья, которое создается с заботой о женской груди.
Кругом силикон и претензии к себе
В 1998 году Наталья Войнич начала работать в компании по продажам силиконовых имплантов для пластической хирургии. После операции женщине важно носить компрессионное белье, чтобы грудь держала новую форму, ткани благополучно заживали, а швы не расползались. И фирма заодно занялась продажами такого белья, направление отдали развивать Наталье.
— Мы очень прониклись этой темой, плотно общались с пациентами, изучали «чудодейственные» эффекты компрессионного белья и начали производить его сами — вместе с пластическими хирургами. Получили неожиданный результат, оздоравливающий самооценку.
Как призналась Наталья, пациентки, которым она подбирала вариант компрессии, — а это нужно делать до операции, — нередко говорили, что засомневались, нужна ли пластика — так им нравилось их тело в специальном белье.
Наталья попробовала создавать креативные фотокаталоги, где бюстгальтер демонстрировали не как необходимость после маммопластики, а как стильный элемент образа. Эффект оказался разрывным. Женщины стали покупать белье, чтобы носить просто так — для утяжки после родов и не только. Это было неожиданно, но очень позитивно.
Так возникла идея создать белье на каждый день — по образу и подобию компрессионного. Только более фантазийное, сексуальное. Чтобы женщину восхищала не только эстетика ее собственного тела, но и дизайн изделия.
При этом резко уходить в сферу моды Наталья не планировала:
— В шутку я говорила, что в следующей жизни буду дизайнером. Однако, учитывая медицинское образование, считала, что мой путь уже предопределен.
Последней каплей для нее стало осознание, что благодаря эластичным тканям получится создать белье с оптимальной поддержкой, при этом вообще без косточек. А как раз косточки многих женщин с формами выводят из себя — впиваются в тело, оставляют некрасивые следы, давят так, что к концу дня хочется на стену лезть. Бюстгальтер без единой твердой детали — чем не ноу-хау, которого ждут женщины? Это вдохновило Наталью Войнич создать собственный бренд.
Заморочились в Марокко
Тем временем Татьяна Валентович окончила университет и присоединилась к старшей сестре. Еще будучи студенткой, она помогала ей в работе. Но и для нее стал неожиданностью разворот в сторону запуска производства, съемок в глянце, показов в Париже. А всё это действительно случилось с упорными девушками.
— Страхов не было, было очень сильное желание открыть женщинам такую альтернативу белья на каждый день. Мы верили в эту идею, хотелось попробовать вывести компрессионное белье из области пластической хирургии.
Татьяна говорит, что это не было по-настоящему коммерческим проектом. Дело развивалось будто само собой, всё складывалось как кусочки пазла. Связи в медицине помогли выйти на конструкторов в Париже, с пошивом помогли на фабрике в Касабланке, а первую коллекцию сестер внезапно взяли в столичный ЦУМ.
— Стартового капитала не было. Все накопления и заработки вкладывали в бренд.
Это было потрачено в первые три года. При этом оставались недопонимания, языковой барьер. Сестры приняли решение: купили несколько машин и открыли мастерскую на родине. Сейчас она разрослась в производственную сеть в разных городах страны.
— Сердце производства — цех, где мы отрабатываем новые модели, отшиваем капсулы и небольшие заказы. Большие заказы и базовые модели размещаем на партнерских предприятиях в России. Требования у нас высокие, некоторые специально закупают оборудование, чтобы с нами работать. Сами контролируем процесс, приемку, упаковку, — объясняет Наталья.
Продвигались через блогеров, которые фанатели от удобных «бюстиков» и топов; предоставляли белье стилистам для съемок в журналах. Сработал и рефлекс медицинского представителя — сестры умели работать с выставками и магазинами.
— Даже не думали конкурировать с профессиональными дизайнерами, не мыслили этими категориями. За эталон качества и чистоты производства брали такие бренды, как, например, Wolford. А вдохновлялись разными мировыми показами
Сколько белья должно быть в гардеробе — честный ответ
Трусики, бюстгальтеры — элементы чисто практические, как носки. Но кто об этом вспоминает, когда видит кружева и нежную сетку. Нижнее белье для женщин давно стало символом: для кого-то — роскоши, для другой — свободы. Сверху может стеснять дресс-код или этикет. Но под одеждой можно носить, что хочешь.
— В теории женщине достаточно иметь два или три комплекта в гардеробе. Но я таких не знаю. Женщины покупают белье под настроение, под случай, под гардероб. Семь-восемь комплектов — это магическая цифра. Но бывает и больше, — отвечает Наталья.
Что насчет цены — правда ли, что москвички с хорошей столичной зарплатой могут позволить себе больше, тогда как в условном Омске на Le Journal Intime придется копить? И нормально ли, когда белье переходит в разряд дорогого удовольствия?
— Мы не оперируем понятиями «женщина из региона». У каждого бренда есть аудитория и ниша. Наш продукт занимает не низшую ценовую ступень. На цену влияет сложность производства, технологии, материалы. И всё равно слышим, что для такого качества наше белье стоит недорого, — поясняет Татьяна.
В нынешней ситуации сестры продолжают работать с европейскими материалами, подстраиваются под увеличившиеся сроки поставок и их новую стоимость. При этом не планируют резко взвинчивать цены из-за того, что многие производители ушли с российского рынка и выбор стал уже. Тем более не хотят с апломбом уходить в люкс, ведь их коллекции очень социальные: такое белье позволяет женщине разглядеть и признать свое тело, не душить себя ради выдуманных идеалов — метафорически и физически. Это должно оставаться доступным.
— Российские женщины — перфекционистки: если они покупают бюстгальтер, он должен быть не просто красивым, а еще и поддерживать грудь. Должны быть идеальные швы, всё в гармонии. Наши покупательницы очень требовательны и изысканны. Россиянкам это свойственно даже больше, чем француженкам! А мы сами — россиянки, и создаем белье для таких же, как мы.
Сейчас у Le Journal Intime есть розничные магазины, также сестры развивают франшизу. Расширяют ассортимент: появляется домашняя одежда, купальники. В перспективе бренд предложит коллекции для фитнеса и спорта.