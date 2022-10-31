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Журнал MAXIM выбрал самую сексуальную девушку страны. Смотрим фото победительницы

В этом году соперниц обошла Миля Нургалиева из Москвы.

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В финале конкурса приняли участие 10 девушек — их выбрали онлайн-голосованием читатели журнала MAXIM

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О неумолимо приближающемся конце года напоминает не только погода, но и конкурсы красоты — они уже подводят итоги и называют главных красавиц года. Классический конкурс и звание «Краса России» недавно выиграла Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода, но сегодня о другой красотке — Миля Нургалиева из Москвы стала обладательницей титула «Miss MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ». А журнал MAXIM каждый год выбирает не только самых красивых, но и самых сексуальных девушек страны.

Жюри познакомилось со всеми девушками, но мы сразу представим вам Милю Нургалиеву — на этом фото еще не победительницу

Жюри познакомилось со всеми девушками, но мы сразу представим вам Милю Нургалиеву — на этом фото еще не победительницу

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Ведущим вечера традиционно выступил главный редактор журнала Александр Маленков

Ведущим вечера традиционно выступил главный редактор журнала Александр Маленков

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Все финалистки получили подарки от спонсоров конкурса

Все финалистки получили подарки от спонсоров конкурса

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Были и специальные призы от спонсоров — один из них тоже достался Миле

Были и специальные призы от спонсоров — один из них тоже достался Миле

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Как и главный приз, который полагается каждой королеве красоты, — корона

Как и главный приз, который полагается каждой королеве красоты, — корона

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Кажется, выбор перед жюри стоял по-настоящему сложный

Кажется, выбор перед жюри стоял по-настоящему сложный

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Но выбрать одну победительницу всё-таки пришлось

Но выбрать одну победительницу всё-таки пришлось

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Все финалистки Miss MAXIM 2022

Все финалистки Miss MAXIM 2022

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Победительницу ждет еще один подарок: профессиональная фотосессия от одного из самых востребованных звездных фотографов, которая украсит digital-обложку на сайте maximonline.ru

Победительницу ждет еще один подарок: профессиональная фотосессия от одного из самых востребованных звездных фотографов, которая украсит digital-обложку на сайте maximonline.ru

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Конкурс Miss MAXIM проводится ежегодно с 2006 года, участие в нем принимают девушки со всей страны. Победительница традиционно становится героиней откровенной фотосессии в лучших традициях журнала, которая раньше публиковалась в бумажной версии, а теперь фото можно найти на сайте. В разные годы корона уезжала в Новосибирск, Шадринск, Санкт-Петербург, Вологду, Краснодар, Тюмень, Нижний Новгород и Калининград.

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