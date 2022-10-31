Журнал MAXIM выбрал самую сексуальную девушку страны. Смотрим фото победительницы
В этом году соперниц обошла Миля Нургалиева из Москвы.
О неумолимо приближающемся конце года напоминает не только погода, но и конкурсы красоты — они уже подводят итоги и называют главных красавиц года. Классический конкурс и звание «Краса России» недавно выиграла Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода, но сегодня о другой красотке — Миля Нургалиева из Москвы стала обладательницей титула «Miss MAXIM 2022 & ТОЧКА ЛЮБВИ». А журнал MAXIM каждый год выбирает не только самых красивых, но и самых сексуальных девушек страны.
Конкурс Miss MAXIM проводится ежегодно с 2006 года, участие в нем принимают девушки со всей страны. Победительница традиционно становится героиней откровенной фотосессии в лучших традициях журнала, которая раньше публиковалась в бумажной версии, а теперь фото можно найти на сайте. В разные годы корона уезжала в Новосибирск, Шадринск, Санкт-Петербург, Вологду, Краснодар, Тюмень, Нижний Новгород и Калининград.