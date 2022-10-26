Женщины, которые в 50 лет выглядят на 30. Косметолог раскрывает секреты их молодости

Приходилось слышать от одной очень эффектной возрастной красотки, что главный секрет ее молодости — хороший отдых, бани и массаж, а так даже косметику не применяет и никакими кремами не пользуется. Ну и, каждый из нас слышал всевозможные легенды из жизни разных женщин, в том числе ваших родственниц, звезд, что, конечно, гладкая, упругая кожа после 50 — это по наследству доставшееся богатство. Хорошая генетика, ну и всё же элементарный уход.



Об этих секретах возрастных красавиц «Доктор Питер» поговорил с врачом-дерматологом, косметологом. Спросил, какие факторы в первую очередь играют роль в этом, наболевшем для всех женщин, вопросе. Почему некоторые уже в 25 накачивают лицо ботоксом, чтобы не было заметно ранних морщинок, а другие до 40 почти ничего не делают и даже к косметологам не ходят — и ничего! Стоит только посмотреть на снимки звезд, которые периодически выкладывают фото в интернете и признаются, что на них — ни грамма макияжа!

