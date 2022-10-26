Женщины, которые в 50 лет выглядят на 30. Косметолог раскрывает секреты их молодости
Что делать, чтобы приближение старости пугало не так сильно
Вам приходилось встречать женщин, которые в своем солидном возрасте выглядят гораздо моложе, стильнее, чем девушки, которые им буквально в дочери годятся? Причем считается, что, как правило, такие дамы ничего особенного со своим лицом не делают. На пластику не бегут, живительные нити не вкалывают, подтяжками не увлекаются.
Вообще, есть женщины, на возраст которых просто не обращаешь внимания, они в любом возрасте зажигательны, энергичны, со вкусом одеты, и ты смотришь не на их морщинки, а слушаешь, что они говорят.
Приходилось слышать от одной очень эффектной возрастной красотки, что главный секрет ее молодости — хороший отдых, бани и массаж, а так даже косметику не применяет и никакими кремами не пользуется. Ну и, каждый из нас слышал всевозможные легенды из жизни разных женщин, в том числе ваших родственниц, звезд, что, конечно, гладкая, упругая кожа после 50 — это по наследству доставшееся богатство. Хорошая генетика, ну и всё же элементарный уход.
Об этих секретах возрастных красавиц «Доктор Питер» поговорил с врачом-дерматологом, косметологом. Спросил, какие факторы в первую очередь играют роль в этом, наболевшем для всех женщин, вопросе. Почему некоторые уже в 25 накачивают лицо ботоксом, чтобы не было заметно ранних морщинок, а другие до 40 почти ничего не делают и даже к косметологам не ходят — и ничего! Стоит только посмотреть на снимки звезд, которые периодически выкладывают фото в интернете и признаются, что на них — ни грамма макияжа!
Фильтры и тайны
Во-первых, если мы говорим о фотографиях звезд, не нужно забывать о фильтрах и фотошопе. Услуги по виртуальному улучшению внешности настолько продвинуты, что можно изменять и фото, и видео, а также путем нехитрых действий ликвидировать пометки об использовании фильтра.
Старинные черно-белые фотографии, когда мы говорим о наших удивительно моложавых предках, сами по себе имели такую зернистость, что сглаживали любые дефекты кожи, заменяя любой современный фильтр.
Анна Лебедева, врач-дерматовенеролог, косметолог.
— Есть еще одна категория женщин, — говорит врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Лебедева. — Они тщательно скрывают походы к косметологу и на голубом глазу рассказывают о чудодейственный маске из огурчиков.
А у вас какой формы череп?
Если мы переходим к реально хорошо выглядящим зрелым женщинам, здесь играет роль несколько факторов: природная толщина кожи, строение черепа — всё это действительно относится к генетике.
— Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость, — объяснила косметолог Лебедева. — Им в этом помогает в первую очередь более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль «вешалки», не дающей коже «поплыть».
Активность фибробластов, вырабатывающих коллаген, эластин и гиалоурановую кислоту тоже у всех разная, почему и «уколы красоты» не на всех действует одинаково.
— В современных клиниках существуют услуги по расшифровке ДНК на определенную тематику, — рассказала Анна Лебедева. — За синтез коллагена, например, отвечает около 10 различных генов. Расшифровав их, мы сможем узнать, как долго кожа не потеряет упругость и какие процедуры лучше всего будут продливать молодость.
Поздние роды и гормональная терапия
Колоссальное значение имеет женский гормональный фон. Косметологи знают: если начался климакс, лицо может «обвалиться» буквально за год. Поэтому, если женщина в 50 не ходит к косметологу и выглядит отлично, возможно, она посещает гинеколога, который подобрал ей гормонозаместительную терапию.
— Ранее считалось, что поздние дети, рожденные после 35, омолаживают организм, — продолжает косметолог. — В этом есть доля истины с точки зрения гормонов. Но с точки зрения бессонных ночей я бы не сильно полагалась на этот метод.
Образ жизни не может не влиять на внешний вид. Воздействие солнечных лучей — один из самых мощных факторов старения. Естественно, такие вредные привычки как алкоголь, курение, наркотики и злоупотребление вредной пищей оставляют свои печати на лице. И даже психологические причины могут наследить — стресс вполне в состоянии заставить нас стареть слишком быстро.
Фигура и одежда
— Надо признаться, обычный человек никогда не оценивает возраст по конкретным морщинкам или другим стигмам, известным косметологам, — поясняет Анна Лебедева. — Оценке подвергается весь образ, поэтому удачно подобранная прическа, современный, а не времен вашей юности макияж, стильная одежда могут убрать
То же самое относится к фигуре, причем не всегда худоба сделает вас моложе. После
— Но самый главный секрет женщин, которые в 50 выглядят на 30, — это блеск в глазах, — говорит косметолог. — Чего и всем желаю.