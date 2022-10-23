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Спецоперация на Украине

Какие татуировки бьют мобилизованные и военнослужащие — показали тату-салоны

Некоторые набивают группу крови и портреты родных

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Участник СВО набил такую татуировку после того, как получил ранение

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Некоторые люди после получения повестки идут не только к нотариусам, в ЗАГСы или к родителям, также они ходят в салоны набивать себе татуировки. Например, новшеством на теле могут стать группа крови и резус-фактор, имена, портреты детей и жен, молитвы. Но все ли попавшие под частичную мобилизацию делают именно армейские и символичные тату? NGS55.RU спросил у тату-студий и мастеров, какие татуировки бьют мобилизованные и военнослужащие. Вот что они нам рассказали и показали.

Татуировщик Андрей Воловик из салона Talisman рассказал, что буквально несколько дней назад к нему пришел мобилизованный из Хакасии и попросил набить портрет дочери. Мужчина сказал мастеру, что хочет, чтобы дочка всегда была с ним, оберегала его.

Мобилизованный хочет, чтобы дочь всегда была с ним

Мобилизованный хочет, чтобы дочь всегда была с ним

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Также Андрей набивал участнику СВО на всю спину череп. Позже этот же боец приехал после ранения на лечение и попросил еще одну татуировку — надпись: «Война питается деньгами, а увеселяется кровью».

— Тату черепа он характеризовал по-своему. Говорил, что так он отгоняет смерть, потому что она уже на нём есть, — поделился мастер.

Этот молодой человек хочет, чтобы его татуировка-череп отгоняла смерть

Этот молодой человек хочет, чтобы его татуировка-череп отгоняла смерть

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О своем опыте с клиентами-военнослужащими рассказал еще один татуировщик, Александр Охременко, работающий в салоне «Герц».

— Я делал татуировку военному ракетных войск, но это было еще пару лет назад, — поделился Александр. — Еще перекрывал шрам служащему по контракту вэдэвэшнику, это было еще до начала частичной мобилизации, примерно в июле. Кстати, у него получилась символичная татуировка — спартанец.

Как сказал Александр, они сделали настоящего зверя. Видимо, таким же сильным хочет чувствовать себя хозяин татуировки

Как сказал Александр, они сделали настоящего зверя. Видимо, таким же сильным хочет чувствовать себя хозяин татуировки

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Вот таким спартанцем мастер перебил контрактнику шрам на ноге

Вот таким спартанцем мастер перебил контрактнику шрам на ноге

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Но на этом татуировки, связанные с мобилизацией и спецоперацией, не заканчиваются. Еще один мастер, Николай Махалкин, рассказал, что буквально пару дней назад к ним в салон Hustle приходили двое парней, которые попали под частичную мобилизацию. По его словам, молодые люди сделали себе татуировки группы крови и резус-фактора на груди. Правда, фотографий работ у них не осталось.

В другом тату-салоне — «Свирепый Лис» — корреспонденту NGS55.RU рассказали, что у них были клиенты, которых мобилизовали, однако тату они делали, не связанные с этой темой.

— Работа для каждого клиента создавалась индивидуально. Во время сеанса они рассказывали, что попали под частичную мобилизацию — им пришли повестки, — рассказали в тату-салоне.

В студии, когда набивали тату, молодой человек рассказывал мастеру, как ему пришла повестка

В студии, когда набивали тату, молодой человек рассказывал мастеру, как ему пришла повестка

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Однако тату никак не были связаны с мобилизацией

Однако тату никак не были связаны с мобилизацией

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В других тату-салонах пока что особого интереса к татуировкам с группой крови, портретом ребенка или жены не замечают. Как отметила татуировщица Мария Козлова из салона Cherry Bomb, у ее коллег отменялись сеансы из-за того, что клиентам приходили повестки. При этом девушка добавила, что сама с таким не сталкивалась и с мобилизованными не работала. В тату-студии Cuba отметили, что иногда у них делают татуировки люди, которые служат по контракту, но без каких-либо патриотических символик. А мобилизованным, они считают, сейчас вовсе не до тату.

Хотя, например в салоне «Тату Магия» корреспонденту NGS55.RU рассказали, что к ним приходят не просто мобилизованные, они еще и жен приводят, и набивают парные тату. За последние несколько дней мастер Евгений Штейнборн выполнил три таких работы.

Как отметил тату-мастер, идеи бывают совсем разные, но для всех пар это является символом единства и любви

Как отметил тату-мастер, идеи бывают совсем разные, но для всех пар это является символом единства и любви

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— Они все попросили разное. Одни, например, замочек с ключиком, а другие — контурную татуировку по фото. Третья работа была минималистичная, поэтому я ее не сфотографировал, — рассказал Евгений.

Девушка Валентина, которая набила татуировку по фото, где она целуется с супругом, рассказала, что снимок был сделан в день мобилизации.

— Мы с молодым человеком жили в Ленинск-Кузнецком. 22 сентября ему пришла повестка, и 27-го числа его отправили в Омск. Позже я приехала к нему, и мы набили совместное тату с датой венчания, — рассказывает она.

С ее слов, запечатленное фото много значит для нее, ведь тогда она даже не думала, что у них с мужем будет возможность так скоро увидеться.

По словам мастера, на этой татуировке снизу указана дата венчания влюбленных

По словам мастера, на этой татуировке снизу указана дата венчания влюбленных

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Также тату-мастер рассказал, что в парах жены переживают из-за происходящего больше самих мобилизованных.

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— Парни говорят, что им пришла повестка и дали сжатые сроки. Кому-то на то, чтобы заключить брак, кому-то — обвенчаться. Также в последнее время мобилизованные клиенты набивают группу крови, имена жен и детей, — добавил Евгений.

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