Какие татуировки бьют мобилизованные и военнослужащие — показали тату-салоны

Также Андрей набивал участнику СВО на всю спину череп. Позже этот же боец приехал после ранения на лечение и попросил еще одну татуировку — надпись: «Война питается деньгами, а увеселяется кровью».



— Тату черепа он характеризовал по-своему. Говорил, что так он отгоняет смерть, потому что она уже на нём есть, — поделился мастер.