Какие татуировки бьют мобилизованные и военнослужащие — показали тату-салоны
Некоторые набивают группу крови и портреты родных
Некоторые люди после получения повестки идут не только к нотариусам, в ЗАГСы или к родителям, также они ходят в салоны набивать себе татуировки. Например, новшеством на теле могут стать группа крови и резус-фактор, имена, портреты детей и жен, молитвы. Но все ли попавшие под частичную мобилизацию делают именно армейские и символичные тату? NGS55.RU спросил у тату-студий и мастеров, какие татуировки бьют мобилизованные и военнослужащие. Вот что они нам рассказали и показали.
Татуировщик Андрей Воловик из салона Talisman рассказал, что буквально несколько дней назад к нему пришел мобилизованный из Хакасии и попросил набить портрет дочери. Мужчина сказал мастеру, что хочет, чтобы дочка всегда была с ним, оберегала его.
Также Андрей набивал участнику СВО на всю спину череп. Позже этот же боец приехал после ранения на лечение и попросил еще одну татуировку — надпись: «Война питается деньгами, а увеселяется кровью».
— Тату черепа он характеризовал по-своему. Говорил, что так он отгоняет смерть, потому что она уже на нём есть, — поделился мастер.
О своем опыте с клиентами-военнослужащими рассказал еще один татуировщик, Александр Охременко, работающий в салоне «Герц».
— Я делал татуировку военному ракетных войск, но это было еще пару лет назад, — поделился Александр. — Еще перекрывал шрам служащему по контракту вэдэвэшнику, это было еще до начала частичной мобилизации, примерно в июле. Кстати, у него получилась символичная татуировка — спартанец.
Но на этом татуировки, связанные с мобилизацией и спецоперацией, не заканчиваются. Еще один мастер, Николай Махалкин, рассказал, что буквально пару дней назад к ним в салон Hustle приходили двое парней, которые попали под частичную мобилизацию. По его словам, молодые люди сделали себе татуировки группы крови и резус-фактора на груди. Правда, фотографий работ у них не осталось.
В другом тату-салоне — «Свирепый Лис» — корреспонденту NGS55.RU рассказали, что у них были клиенты, которых мобилизовали, однако тату они делали, не связанные с этой темой.
— Работа для каждого клиента создавалась индивидуально. Во время сеанса они рассказывали, что попали под частичную мобилизацию — им пришли повестки, — рассказали в тату-салоне.
В других тату-салонах пока что особого интереса к татуировкам с группой крови, портретом ребенка или жены не замечают. Как отметила татуировщица Мария Козлова из салона Cherry Bomb, у ее коллег отменялись сеансы из-за того, что клиентам приходили повестки. При этом девушка добавила, что сама с таким не сталкивалась и с мобилизованными не работала. В тату-студии Cuba отметили, что иногда у них делают татуировки люди, которые служат по контракту, но без каких-либо патриотических символик. А мобилизованным, они считают, сейчас вовсе не до тату.
Хотя, например в салоне «Тату Магия» корреспонденту NGS55.RU рассказали, что к ним приходят не просто мобилизованные, они еще и жен приводят, и набивают парные тату. За последние несколько дней мастер Евгений Штейнборн выполнил три таких работы.
— Они все попросили разное. Одни, например, замочек с ключиком, а другие — контурную татуировку по фото. Третья работа была минималистичная, поэтому я ее не сфотографировал, — рассказал Евгений.
Девушка Валентина, которая набила татуировку по фото, где она целуется с супругом, рассказала, что снимок был сделан в день мобилизации.
— Мы с молодым человеком жили в Ленинск-Кузнецком. 22 сентября ему пришла повестка, и
С ее слов, запечатленное фото много значит для нее, ведь тогда она даже не думала, что у них с мужем будет возможность так скоро увидеться.
Также тату-мастер рассказал, что в парах жены переживают из-за происходящего больше самих мобилизованных.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Парни говорят, что им пришла повестка и дали сжатые сроки. Кому-то на то, чтобы заключить брак, кому-то — обвенчаться. Также в последнее время мобилизованные клиенты набивают группу крови, имена жен и детей, — добавил Евгений.