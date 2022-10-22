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По этим красавчикам в 90-е сходили с ума все женщины. Смотрите, как они выглядят сейчас

Девять секс-символов прошлого, которые всё еще хороши

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Даже спустя годы эти мужчины всё еще могут разбить женские сердца своей красотой

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Совсем недавно мы рассказывали о женщинах — секс-символах 90-х, которые постоянно мелькали на телеэкранах и обложках журналов, восхищая всех своих красотой. А как насчет мужчин? Как сейчас выглядят обаятельные красавцы из фильмов 90-х? Давайте посмотрим!

Ричард Гир

Ричарду Гиру 73 года, за его плечами около 200 фильмов, он лауреат престижных кинопремий. Первая слава пришла к актеру после роли в фильме «Офицер и джентльмен». С тех пор имя Ричарда Гира неизменно связано с романтическими отношениями, о которых мечтает любая женщина, а одна из самых известных его ролей — в фильме «Красотка». Именно после этого фильма Ричард Гир окончательно закрепился в сердцах людей как воплощение аристократичности, благородства и мужественности.

Молодой Ричард Гир в сериале «Коджак»

Молодой Ричард Гир в сериале «Коджак»

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Ричард Гир — один из самых известных американских актеров современности, его неоднократно называли самым сексуальным мужчиной Америки. Кроме того, Ричард — первый человек, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной в мире. Актера высоко ценят и коллеги по цеху, называя его ответственным и надежным партнером, который серьезно относится к каждой роли. Например, чтобы сыграть в мюзикле «Чикаго», Ричард обучался танцам более полугода.

Ричард Гир — буддист, активно занимается спортом и старается есть только здоровую пищу. Прекрасно играет на музыкальных инструментах, но его любимое увлечение — фотография. Актер активно занимается благотворительностью и социально значимыми проектами.

Можно заметить, каких политических взглядов придерживаются Ричард Гир и его жена Алехандра

Можно заметить, каких политических взглядов придерживаются Ричард Гир и его жена Алехандра

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Актер был женат трижды — его первой женой стала Синди Кроуфорд, с ней вместе они были четыре года. Во второй раз Ричард Гир женился спустя 7 лет — на модели Кэри Лоуэлл, которая родила ему сына (Гир стал отцом в 50 лет). В 2016 году пара рассталась, а спустя два года Ричард женился в третий раз — на публицистке Алехандре Сильве. У супругов есть два сына.

Брюс Уиллис

Несмотря на то что Брюс Уиллис — брутальный герой, его заслуженно считают секс-символом. Ведь кого бы ни играл Брюс, в него неизменно влюбляется любая героиня. Слава пришла к актеру после выхода сериала «Детективное агентство "Лунный свет"», где он сыграл харизматичного детектива Дэвида, который закрутил роман со своей коллегой. Успеха добавили роли в фильмах «Крепкий орешек», «Свидание вслепую» и, конечно же, «Пятый элемент». За главную роль в фильме «Крепкий орешек» боролись Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Ричард Гир, но продюсеры не ошиблись, сделав ставку на Брюса. Он придумал большинство шуток для первой части, а во второй и третьей ему и вовсе разрешили импровизировать.

Брюс Уиллис и его дочери

Брюс Уиллис и его дочери

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Брюс Уиллис рано начал лысеть, и после неудачных попыток сохранить волосы решил проблему кардинально — сбрил их совсем. Это лишь придало образу актера большей мужественности и сделало узнаваемым. К сожалению, 67-летнему Уиллису пришлось завершить свою карьеру — у него диагностировали афазию, расстройство, которое мешает писать, говорить и понимать речь.

Первой женой Брюса была актриса Деми Мур — они прожили вместе 13 лет, у них родились три дочери. В июне 1998 года Уиллис и Мур объявили о расставании, а развелись спустя два года. Несмотря на это, они сохранили дружеские отношения и встречаются семьями. В 2009 году Брюс женился на фотомодели Эмме Хеминг, у них две дочери. Сейчас актер с семьей живет в Нью-Йорке.

Брюс Уиллис и Деми Мур дружат семьями, несмотря на расставание

Брюс Уиллис и Деми Мур дружат семьями, несмотря на расставание

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Брэд Питт


Без него эта подборка явно была бы неполной. В конце концов, актера дважды называли «Самым сексуальным мужчиной среди ныне живущих» — и этого титула он удостоился не только благодаря своей внешности, но и игре. В первых фильмах Питт играл в основном эпизодические роли — они выходили на экране в конце 80-х — начале 90-х.

В фильме «Троя» Брэд Питт сыграл Ахиллеса

В фильме «Троя» Брэд Питт сыграл Ахиллеса

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Прорывной картиной для актера стала «Тельма и Луиза», в которой Брэд сыграл обаятельного мерзавца Джея Ди и впервые снялся в постельной сцене. Фильм собрал множество наград, его заметили зрители и критики, а Брэд раскрылся как перспективный актер и обеспечил себя ролями в серьезных картинах. Сочетание внешности, таланта и харизмы позволило бывшему зазывале в сети ресторанов «El Pollo Loco» (Брэд в костюме гигантского цыпленка приглашал прохожих в заведение) стать одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Брэд Питт помог открыть звукозаписывающую студию продюсеру Дамьену Кинтару

Брэд Питт помог открыть звукозаписывающую студию продюсеру Дамьену Кинтару

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У Брэда Питта было множество романов — он встречался с Гвинет Пэлтроу, был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли. К слову, недавно Джоли обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии.

Том Круз

60-летний актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Том Круз в первую очередь известен нам как бесстрашный агент Итан Хант из франшизы «Миссия невыполнима». К слову, все трюки в этих фильмах Круз выполняет без помощи каскадеров (за одну из серий Том получил гонорар в 75 миллионов долларов). Еще одна значимая роль Тома Круза — ведущий телепередач для мужчин Фрэнк Мэки в «Магнолии». Эту роль критики признают вершиной актерской карьеры Круза.

Том Круз в фильме «Топ Ган»

Том Круз в фильме «Топ Ган»

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Том решил стать актером благодаря матери, которая хотела помочь ему побороть дислексию. Том постоянно участвовал в школьных мюзиклах и уже в 19 лет получил свою первую небольшую роль, которая стала отправной точкой в его карьере. В 1990 году актер получил звание самого сексуального мужчины по версии журнала People в 1990 году. Том Круз снимался в оскароносных кинофильмах, а также стал непосредственным лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме «Рожденный четвертого июля». Правда, в 2021 году Том вернул Голливудской ассоциации иностранной прессы все три своих «Глобуса», выразив несогласие с политикой организаторов премии.

Том Круз был женат трижды. В первый раз он женился в 25 лет на актрисе Мими Роджерс, но брак распался спустя три года. Второй не заставил себя долго ждать — в 1990 году Том женился на Николь Кидман. Пара прожила вместе 11 лет и обзавелась двумя приемными детьми, но после того, как на съемках фильма «Ванильное небо» у Тома Круза завязался роман с коллегой Пенелопой Крус, распалась. Впрочем, и отношения с Пенелопой Крус оказались недолгими. В 2006 году Том Круз женился на актрисе Кэти Холмс, у пары родилась дочь Сури. Но спустя шесть лет Кэти Холмс неожиданно подала на развод, потребовав полной опеки над дочерью. Есть подозрения, что причиной стал невыносимый характер Тома Круза и его приверженность саентологии.

Актер продолжает работать над франшизой «Миссия невыполнима»

Актер продолжает работать над франшизой «Миссия невыполнима»

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Сейчас Том Круз продолжает заниматься франшизой «Миссия невыполнима» (на подходе уже седьмая часть) и планирует отправиться в космос для съемок. Кроме того, актер увлекается автоспортом, является последователем и активистом Церкви саентологии.

Бен Аффлек

Карьера Бена Аффлека начиналась с массовок и эпизодичных ролей. Настоящим прорывом для него стала картина «Умница Уилл Хантинг», снятая по повести его друга, актера Мэтта Деймона. Фильм произвел сенсацию в прокате, а в 1998 году получил два «Оскара». В 2000 году вышел фильм «Азартные игры», в котором Аффлек снялся в главной роли вместе с Шарлиз Терон.

Став знаменитым, актер начал получать множество разноплановых предложений, и одним из знаковых событий стал фильм «Пёрл-Харбор». Правда, оскароносная картина вызвала противоречивые отзывы — в частности, ветераны нашли в ленте много исторических неточностей. В 2010-х годах Аффлек разбавил актерскую карьеру, попробовав себя в роли режиссера, сценариста и продюсера. Одним из его успешных проектов стал триллер «Операция "Арго"», снятый на основе реальных событий — спасения американских дипломатов из плена в Ираке в 1979 году. Картина получила три «Оскара», включая главный — за лучший фильм.

В фильме «Бойлерная» Бен Аффлек сыграл одного из соучредителей крупной фирмы — его герой произнес запоминающуюся речь в сцене группового собеседования

В фильме «Бойлерная» Бен Аффлек сыграл одного из соучредителей крупной фирмы — его герой произнес запоминающуюся речь в сцене группового собеседования

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Аффлек известен еще и своей активной жизненной позицией, участвуя во многих благотворительных проектах. Под его покровительством находится A-T Children's Project — некоммерческая организация, которая помогает детям с синдромом мускульной атрофии. В 2010 году артист стал соучредителем некоммерческой организации Eastern Congo Initiative, деятельность которой шла на поддержку африканских фермеров. Позднее американец участвовал в программах, направленных на помощь семьям с низкими доходами в получении полноценного питания. Особенную активность актер проявил в 2020 году, когда из-за пандемии COVID-19 доходы жителей Штатов снизились.

Что касается личной жизни актера, то первой возлюбленной Аффлека была кинорежиссер Шайен Ротман, но их чувства не были взаимными. В 1997 году Аффлек начал встречаться с Гвинет Пэлтроу, но далеко их отношения не зашли. Ему приписывали связь с Николь Кидман, Сандрой Буллок и Фамке Янссен. В 2002 году на съемках фильма «Джильи» у него закрутился роман с певицей Дженнифер Лопез — влюбленные даже назначили дату свадьбы, но расстались за 4 дня до нее.

Спустя 20 лет после расставания Аффлек и Лопез наконец сыграли свадьбу

Спустя 20 лет после расставания Аффлек и Лопез наконец сыграли свадьбу

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Первой женой Аффлека стала актриса Дженнифер Гарнер, у них родилось двое детей, но спустя 10 лет совместной жизни пара объявила о разводе. Весной 2020 года стало известно, что Бен Аффлек встречается с актрисой Аной де Армас, но в мае 2021 года его стали замечать в обществе Дженнифер Лопез. Выяснилось, что они действительно снова встречаются, а весной 2022 года состоялась помолвка. В июле Аффлек и Лопез сыграли свадьбу — певица взяла фамилию мужа.

Джонни Депп


Один из первых фильмов, в котором снялся Джонни Депп — телебиография великого битника Джека Керуака, а полноценный дебют состоялся в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Картина понравилась зрителям, и Джонни ушел с головой в кинокарьеру. Тогда молодого актера прославила работа в сериалах для молодежи, но в 1990 году после выхода фильма «Эдвард Руки-ножницы» началось плодотворное сотрудничество Деппа с режиссером Тимом Бёртоном. Главная роль принесла Деппу признание и номинацию на «Золотой глобус», кроме того, на съемочной площадке фильма актер встретился с Вайноной Райдер.

Фильм «Сонная лощина» — лишь один из примеров тесного сотрудничества Джонни Деппа и Тима Бёртона

Фильм «Сонная лощина» — лишь один из примеров тесного сотрудничества Джонни Деппа и Тима Бёртона

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В начале 90-х Депп сыграл вместе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», а в 1997 году новая волна зрительской любви накрыла актера благодаря фильмам «Донни Браско» и «Храбрец» (за последний он получил «Золотую пальмовую ветвь»). Кроме того, в это же время Джонни попал в сотню самых сексуальных артистов кино по версии журнала Empire, а затем — в топ-50 красивейших людей мира по версии журнала People. Также Деппу продолжали приносить славу роли в фильмах Тима Бёртона — «Сонная лощина» и «Чарли и шоколадная фабрика». Но по-настоящему знаменитым актер стал после роли пирата Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», идея которой была навеяна одноименным аттракционом в Диснейленде.

Новостей о личной жизни Джонни тоже хватает. В 20 лет он женился на гримерше Лори Энн Эллисон, которую раздражала суматошная и безденежная жизнь с артистом. Супруги развелись спустя два года. С ростом популярности список романов голливудской звезды пополнялся новыми именами — Кейт Мосс, Шерилин Фенн, Вайнона Райдер... Но в 1998 году Депп встретил модель, актрису и певицу Ванессу Паради, в которую влюбился настолько, что моментально женился. Пара переехала во Францию, где и родилось двое детей — Лили-Роуз Мелоди и Джон Кристофер. Казалось, что в этой семье всё хорошо, но в 2012 году Депп и Паради объявили о разводе. Причиной расставания назвали партнершу Джонни по картине «Ромовый дневник» Эмбер Хёрд, с которой актер сблизился в 2011 году. Влюбленные поженились в феврале 2015 года, но брак продержался чуть более года.

Джонни Депп не только актер, но еще и музыкант

Джонни Депп не только актер, но еще и музыкант

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Развод Деппа и Хёрд стал очень скандальным и серьезно повлиял на карьеру актера. Из-за обвинений Хёрд в том, что Джонни психически нездоров, ревновал ее и избивал, многие голливудские компании прекратили с ним сотрудничество. Депп выдвинул встречные обвинения в том, что главным агрессором была именно Эмбер. В итоге суд присяжных встал на сторону Деппа, присудив ему компенсацию в размере 15 миллионов долларов, частично была признана и правота Эмбер — ей присудили 2 миллиона долларов компенсации. Сейчас Депп снимается в новом проекте режиссера Майвенн Ле Беско, в котором играет Людовика XV.

Киану Ривз

Первая большая работа Киану в кино — роль вратаря в кинофильме «Молодая кровь» (до начала актерской карьеры Ривз вполне мог стать профессиональным хоккеистом). В самом начале своей карьеры молодой актер значился в титрах как «Норманн Ривз» или «Чак Слиден». Менеджер артиста считал, что его имя слишком экзотическое, поэтому придумал для него псевдоним.

Начиная с 1990 года, актеру начало поступать всё больше предложений на роли в высокобюджетных фильмах. Но при этом Киану тщательно выбирал для себя роли в кино — если ему не нравился предложенный персонаж, он отказывался от съемок. В 1994 году Ривз снялся в фильме «Скорость», но отказался участвовать в продолжении, даже несмотря на то, что ему пообещали за эту роль 11 миллионов долларов. В этот период он начал работу над фильмом «Адвокат дьявола» совместно с Аль Пачино.

Киану Ривз в фильме «Джонни Мнемоник»

Киану Ривз в фильме «Джонни Мнемоник»

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Особенно популярным Киану Ривз стал в 1999 году после появления в культовой киноленте «Матрица». Роль хакера Нео принесла актеру несметное богатство и большую известность. После «Матрицы» Киану снимался и в других фильмах, но они не принесли ему такого успеха.

Личная жизнь Киану оказалась не такой гладкой, как его творческая биография. В 24 года он познакомился с актрисой Дженнифер Сайм, в которую влюбился с первого взгляда. В 1999 году у них должна была появиться на свет дочь, но ребенок умер за неделю до родов — причиной стал оторванный от пуповины тромб. А через два года произошло еще одно несчастье — Дженнифер погибла в автоаварии, когда ехала на вечеринку и не справилась с управлением. После этого Киану долгое время не мог ни о чем думать, а тем более работать, у него началась серьезная депрессия. Актер жил в недорогом по голливудским меркам доме, не давал интервью и большую часть времени проводил в одиночестве. Но несмотря на все несчастья, Киану не озлобился на весь мир. Все, кто знаком с актером, описывают его как самого скромного и доброго человека, которого они встречали.

Поклонники часто могут поймать Киану на мотофестивалях

Поклонники часто могут поймать Киану на мотофестивалях

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По прошествии нескольких лет у него были романы с Холли Мейерс-Шайер, Паркер Поузи и Тринити Вудолл, но все они не имели серьезного продолжения. Киану замечали в компании с актрисой Шарлиз Терон, «женили» на российской модели Анне Скидановой и актрисе Ане де Армас, но официально он по-прежнему оставался один. Так продолжалось до 4 ноября 2019 года, пока его не заметили на благотворительном вечере с художницей Александрой Грант. Оказалось, что они знакомы еще с 2001 года (тогда Александра иллюстрировала книгу актера), и со временем дружеские отношения переросли в романтические. Позднее выяснилось, что Киану сделал возлюбленной предложение, но сама свадьба была отложена из-за пандемии.

Леонардо Ди Каприо

Настоящий дебют в кинематографической биографии Ди Каприо состоялся в 1991 году. Леонардо снялся в комедийном фильме ужасов «Зубастики-3». Спустя 2 года актеру предложили воплотить на экране в картине «Что гложет Гилберта Грейпа» умственно отсталого мальчика Арни, брата главного героя. Самого брата сыграл Джонни Депп. За эту работу Ди Каприо впервые был номинирован на «Оскар».

По-настоящему известным Ди Каприо стал после съемок в «Титанике»

По-настоящему известным Ди Каприо стал после съемок в «Титанике»

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Ярким в творческой карьере актера стал фильм «Ромео + Джульетта», созданный на основе шекспировской трагедии. Режиссер Баз Лурман решил перенести действие в современность, но постарался сохранить в фильме то, что напоминало бы о шедевре Уильяма Шекспира. Но картиной, которая сделала Леонардо всемирно известным, стал «Титаник» Джеймса Кэмерона. При этом сам актер отказывался от предложений сняться в этой ленте, но Кэмерону удалось его уговорить. Фильм получил высокие оценки критиков, выиграл 11 статуэток «Оскар», но сам Лео даже не стал номинантом. Этот факт обидел актера — он проигнорировал церемонию вручения наград. Тем не менее журнал People включил Ди Каприо в список 50 красивейших людей планеты.

В дальнейшем фильмография американца пополнилась такими яркими проектами, как детективная трагикомедия «Поймай меня, если сможешь», триллер «Остров проклятых», черная комедия «Волк с Уолл-стрит» от Мартина Скорсезе, комедийный вестерн «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино и, конечно же, драма «Великий Гэтсби» База Лурмана. А в 2016 году Ди Каприо наконец получил долгожданный «Оскар» за фильм «Выживший». В 2019 году Леонардо появился на большом экране после четырехлетнего перерыва. Проектом, в котором снялся актер, стала драма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», посвященная «фабрике грез» конца 60-х годов.

Ди Каприо занимается благотворительностью и основал свой фонд по защите окружающей среды

Ди Каприо занимается благотворительностью и основал свой фонд по защите окружающей среды

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Личная жизнь Ди Каприо — предмет постоянного и пристального внимания медиа. Лео до сих пор не женат и считается завидным голливудским холостяком. В ранней молодости артист встречался с датчанкой — моделью Хеленой Кристенсен. Многие предполагали, что красавица станет женой актера. Героиней второго романа знаменитости была еще одна модель — бразильянка Жизель Бюндхен. Свою любовь к девушкам модельной внешности мужчина подтвердил последующими романами. В разное время он встречался с манекенщицами Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Ниной Агдал. А в конце лета 2022 года СМИ написали о расставании Леонардо и его нынешней девушки Камилы Морроне, однако официального подтверждения информации не было.

Джордж Клуни

Удивительно, что Джордж Клуни получил титул самого сексуального мужчины всех времен и народов от журнала People не после выхода фильма «От заката до рассвета» и не за роль таинственного Брюса Уэйна в «Бэтмене и Робине», а за роль доктора Дугласа Росса с его хрестоматийной фразой «Мы его теряем». Впрочем, это и неудивительно — в то время к сериалу «Скорая помощь» были прикованы взгляды миллионов зрителей, сам он был номинирован на 124 премии «Эмми» и стал первой серьезной работой Джорджа Клуни.

В свое время Джорджу Клуни пришлось извиняться за своего Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин»

В свое время Джорджу Клуни пришлось извиняться за своего Бэтмена в фильме «Бэтмен и Робин»

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В середине 80-х начинающий актер бесконечно ходил на прослушивания, параллельно трудившись грузчиком и помощником на строительной площадке. Тогда Клуни даже не мог подумать, что его карьера получится настолько оглушительной — Джордж завоевал все самые престижные награды, связанные с миром киноискусства, а в 2006 году журнал People повторно вынес на обложку его фото. Кроме того, актер известен еще и как «Мистер Декафинато» после участия в рекламной кампании Nespresso. Став лицом бренда, Джордж принес компании известность на международном рынке.

Джордж Клуни активно продолжает сниматься — это кадр из трейлера к новому фильму «Билет в рай», где он сыграл с Джулией Робертс

Джордж Клуни активно продолжает сниматься — это кадр из трейлера к новому фильму «Билет в рай», где он сыграл с Джулией Робертс

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О личной жизни актера известно немного. У мужчины идеальная репутация, он никогда не был замешан в скандалах, часто жертвует свои деньги на благотворительность. Первой женой Клуни стала актриса Талия Болсам. В 53 года актер женился во второй раз — на юристе Амале Аламуддин, которая младше него на семнадцать лет. Через три года у пары появилось двое детей (близняшки Александр и Элла).

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