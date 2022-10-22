По этим красавчикам в 90-е сходили с ума все женщины. Смотрите, как они выглядят сейчас

Ричард Гир — один из самых известных американских актеров современности, его неоднократно называли самым сексуальным мужчиной Америки. Кроме того, Ричард — первый человек, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной в мире. Актера высоко ценят и коллеги по цеху, называя его ответственным и надежным партнером, который серьезно относится к каждой роли. Например, чтобы сыграть в мюзикле «Чикаго», Ричард обучался танцам более полугода.



Ричард Гир — буддист, активно занимается спортом и старается есть только здоровую пищу. Прекрасно играет на музыкальных инструментах, но его любимое увлечение — фотография. Актер активно занимается благотворительностью и социально значимыми проектами.

