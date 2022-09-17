«Свобода или здоровье?»: ученые рассказали, чем грозит женщинам отказ от бюстгальтеров
Анатом, маммолог и пластический хирург напомнили о последствиях освобождения груди
Среди девушек, как совсем юных, так и тех, кто уже получил свою первую пенсию, набирает популярность движение Free the Nipple (в переводе с английского — «освободи соски»). Его сторонницы считают, что наравне с мужчинами имеют полное право если не оголять грудь, то как минимум отказаться от ношения бюстгальтеров. Свою точку зрения по поводу бюстгальтеров и последствий отказа от них высказали анатом, маммолог и пластический хирург.
Это уверенность и свобода!
Принципиально отказавшиеся от ношения бюстгальтеров девушки уверяют, что сделанный ими выбор, во-первых, означает свободу от навязываемого мужчинами мнения, а во-вторых — придает им уверенности:
— Я работала в Америке три месяца в общепите и видела ежедневно сотни людей. И среди них были удивительные девушки. Разные. Полные и худые, высокие и низкие, но они все выглядели стильно и буквально излучали уверенность, — рассказывает больше не скрывающая за бюстгальтером задорно торчащую «почти двойку» студентка Алёна Сапункова. — Чем больше я изучала их стиль и одежду, тем чаще замечала — никто из них не носит бюстгальтер. Это не выглядело вульгарно и не носило какой-либо сексуальный подтекст. Я часто проецировала эту ситуацию на наш русский менталитет. И стала понимать, что у нас женщин обычно осуждают за подобный вид. Хотя на самом деле это удобно, полезно для здоровья и красиво.
По словам Алёны, именно пример свободных американских женщин привел к волевому решению: отказаться от бюстгальтера как обязательного элемента одежды.
— Да, я отказалась от дискомфортного белья и не ношу лифчик уже более чем два года, — говорит Алёна. — И я отлично себя чувствую. Иногда среди представителей мужского пола находятся любители указать на «недостаток» или просто спросить в лоб — не забыла ли я его надеть? Но мне уже всё равно.
Я за этим спором слежу уже больше 20 лет
Знакомые с женской грудью не понаслышке профессионалы тем временем не склонны считать увлечение девушек действительно новым и свежим.
— Помню, еще лет 20 назад в свободной российской прессе уже разворачивалась достаточно долгая и активная дискуссия на эту тему. Казалось, что вся страна разделилась на лагеря за бюстгальтер и против, — вспоминает врач — онколог-маммолог, профессор кафедры онкологии ВолгГМУ Дмитрий Сперанский, — Помню, как я с улыбкой это читал, оценивая аргументы сторон не как дилетант, а как знающий предмет спора специалист.
По словам профессора Сперанского, за прошедшие десятилетия к однозначному решению общество так и не пришло. Но непосредственно вопросы медицины в нем стоят явно на самом последнем месте. Хотя реальных причин для отказа от подобного белья на самом деле немного: дискомфорт, мировые тренды, сексуализация и высокая стоимость.
— В первую очередь это высокая стоимость белья. Цена на хороший бюстгальтер начинается от 5000 рублей, — рассуждает профессор Сперанский. — Во-вторых, это феминизм. Девушки хотят такую же свободу, как у мужчины. Но, думаю, на самом деле
Цензор у женской свободы есть — гравитация!
Впрочем, специалисты настаивают: многие женщины физически не могут комфортно ходить без лифчика, особенно если грудь у них большого размера, а возраст вышел из подросткового.
— Лифы удерживают молочные железы в необходимом положении, препятствуют провисанию и предупреждают возможные другие осложнения, трудности, с которыми может столкнуться женщина в более зрелом возрасте или в возрасте, когда грудь имеет выраженный объем, — объясняет пластический хирург Игорь Романов. — Этот элемент женского гардероба в принципе необходим. В том случае, если грудь имеет размер больше одного или значительно больше двух, уже стоит использовать этот девайс, чтобы молочные железы не так быстро опускались из-за действующих на них сил гравитации.
Маммолог Дмитрий Сперанский напоминает, что освобождению женщин от постоянного ношения бюстгальтеров мешает не только гравитация, но и элементарное физическое неудобство.
— Им физически неудобно ходить без лифчика, особенно в жару. Да и эстетически некомфортно, когда надеваешь платье или футболку без бюстгальтера, а грудь у тебя трется где-то в области пупка, — объясняет маммолог Дмитрий Сперанский. — Это ведь всё дань моде, причем давней. Еще в
Хотите взять пример? Сначала посмотрите на грудь африканских женщин
Ученые и медики уверяют, что перед тем, как в сиюминутном порыве отбросить бюстгальтер в сторону, необходимо как минимум проконсультироваться со специалистом. Нужно учитывать возраст, рост и вес, прошедшие кормления и операции. Иначе это может привести к необратимым последствиям:
— Это всё может вылиться в катастрофу, и в итоге этим должен заниматься психиатр, — считает профессор кафедры анатомии человека ВолгГМУ Александр Краюшкин. — С одной стороны, это стирание гендерных различий — посягательство на возможность продления нашей жизни. С другой — это подчеркивание сексуальности. При помощи бюстгальтера грудь удерживается, а без него она начинает потихоньку растягиваться и опускаться. В среднем масса груди составляет по 250 граммов, а у беременных по 500 граммов и более. Конечно же, без поддержки она начинает обвисать, а образовавшиеся деформации будут выглядеть как явные признаки старения.
Помимо деформаций, обвисания и ускоренного старения, «освобожденной» груди могут угрожать и более серьезные проблемы.
— Отказ от поддержки часто приводит к застою жидкости в протоках молочных желез и отечности, которая сохраняется по всей молочной железе в режиме каждого из циклов. А чем больше отечность, тем еще больше грудь стремится к земле, — говорит пластический хирург Игорь Романов. — Соответственно, применение белья препятствует растяжимости этих тканей. А если ткани не поддерживаются и продолжают растягиваться, то возникает опущение груди — птоз. Это уже потребует хирургической коррекции. Чтобы понять всю суть этой проблемы, достаточно посмотреть на девушек из африканских племен, которые никогда не пользуются бюстгальтерами, и на европейские женские груди. Возможны и другие проблемы — это кисты, которые могут не рассасываться в режиме «от цикла к циклу», а только увеличиваться из-за нарастающей отечности. А так как ткани груди из-за растяжения не получают адекватного кровоснабжения, то это приводит к деградации железы в сторону жировой инволюции или фиброзированию.
А вот загорать без бюстгальтера специалисты не запрещают. Считают, что получение красивого ровного и бронзового загара на всём теле больше угрожает коже, а не молочным железам:
— Дяденьки загорают на пляже без бюстгальтера? Дяденьки же не носят бюстгальтер. Анатомически у дяденек и тетенек груди одни и те же, — объясняет на пальцах маммолог Дмитрий Сперанский. — И там и там есть молочная железа. И у тех и у тех есть сосок и ореол. Дяденьки же идут на пляж, не заклеивая соски стиками или только в футболках. Загар — это вопрос о воздействии солнца на кожу, а не на ткань молочной железы. Но женщины всё равно носят бюстгальтер. И совсем не потому, что боятся воздействия солнца и возможного рака молочной железы.