«Свобода или здоровье?»: ученые рассказали, чем грозит женщинам отказ от бюстгальтеров

Знакомые с женской грудью не понаслышке профессионалы тем временем не склонны считать увлечение девушек действительно новым и свежим.

— Помню, еще лет 20 назад в свободной российской прессе уже разворачивалась достаточно долгая и активная дискуссия на эту тему. Казалось, что вся страна разделилась на лагеря за бюстгальтер и против, — вспоминает врач — онколог-маммолог, профессор кафедры онкологии ВолгГМУ Дмитрий Сперанский, — Помню, как я с улыбкой это читал, оценивая аргументы сторон не как дилетант, а как знающий предмет спора специалист.