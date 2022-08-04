«Нас прятали от шейхов»: откровенный рассказ
19-летней модели о закулисье конкурса «Мисс Россия — 2022»
Девушки изнуряли себя многочасовыми прогонами, тренировками и диетами
Звание главной красотки страны в этом году досталось 22-летней студентке из Оренбурга Анне Линниковой — именно она стала «Мисс Россия — 2022». Вместе с ней в финал вышли еще девять девушек, с одной из них — 19-летней моделью Ольгой Пыну — мы и поговорили о закулисье конкурса. Она честно рассказала, через какие испытания пришлось пройти участницам.
Как студентка из глубинки оказалась на «Мисс Россия»
Ольга Пыну родом из Тольятти. Девушка родилась в обычной семье, далекой от модельного бизнеса, но родители не возражали, когда Оля выбрала для себя модельную стезю и начала учиться в агентстве Ra-Fashion. Дальше — больше. Сначала Олю отобрали для участия в «Мисс Россия — 2022», потом по итогам зрительского голосования — а голосовали жители всей России — девушка дошла до финала.
Ольга Пыну получает высшее образование в Самарском государственном экономическом университете по направлению «экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Рост модели — 181 см, вес — 53 кг.
В этой победе, вероятно, сыграла роль редкая и яркая красота студентки. Внешность (как и необычная фамилия Пыну) досталась ей от папы — по паспорту россиянина, а по происхождению молдаванина. Кровей у Оли намешано много — есть румынские, венгерские, украинские, русские корни. Должно быть, именно такая «гремучая смесь» в итоге и привела к рождению экзотической по меркам средней полосы России красотки. Выделялась наша Ольга и на фоне остальных участниц. Девушки съехались из разных регионов России, но все-таки большинство из них были блондинками.
— Большинство конкурсанток были светловолосыми. Из 25 участниц темненьких было всего четверо, включая меня, — поделилась Ольга Пыну с TOLYATTY.RU.
Блондинки, шатенки, рыжие, брюнетки... Все без исключения красивые, длинноногие и юные. Многие едва окончили школу, только-только сдали ЕГЭ, а ради конкурса пожертвовали поступлением в институты.
— Моя соседка по комнате, участница из Иваново, очень переживала, что не успеет поступить в этом году в институт. Но, насколько мне известно, всё закончилось хорошо, ее приняли, — делится Ольга Пыну.
Сам факт быть приглашенной в Москву на финал престижного конкурса — событие, к которому модели готовятся годами, а потом уже на месте продолжают изнурять себя многочасовыми прогонами, тренировками в спортзале и диетами.
Конкурс проходил в Москве в формате онлайн. Основную площадку события и место, где жили красотки, организаторы держали в строгом секрете от широкой общественности. Во-первых, для того, чтобы защитить девушек от внимания прессы, во-вторых, оградить от назойливых поклонников.
— Родители поначалу боялись меня отпускать на конкурс. Все-таки вокруг подобных мероприятий всегда много разговоров, часто неприятных и даже грязных. Например, говорят, что девушек прямо с подиумов крадут себе шейхи в гаремы пятой или седьмой женой. Так вот, скажу честно, от посягательств шейхов нас надежно прятали, организация была достойная и на самом высоком уровне, — говорит Ольга Пыну.
Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит под патронатом Министерства культуры Российской Федерации.
Жили девушки в респектабельном отеле далеко за МКАД. Внутри, кроме роскошных номеров с дизайнерским ремонтом, был собственный спа-кабинет, тренажерный зал с бассейном, вокруг комплекса — модные локации, и у каждой хотелось сделать селфи на память.
В итоге участницы фотографировались, а потом не могли удержаться от желания выложить фотографии в социальные сети. Так что самые проницательные фолловеры всё же могли вычислить место обитания красоток. Но все-таки главной цели — сделать так, чтобы ничто не отвлекало конкурсанток от подготовки к финалу, — организаторы добились.
«После прохода ноги хотелось отстегнуть»
Расслабляться, несмотря на отличные условия и фешенебельную обстановку, участницам конкурса было некогда. Режим дня расписан до минуты. Нагрузка — с утра до вечера. К финалу участницы готовились две недели подряд, и всем катастрофически не хватало
— Мой день начинался в 05:30. Я просыпалась, приводила себя в порядок, делала красивую прическу, макияж, а потом спускалась к завтраку. Поели, потом спортзал, немного отдохнули — и дефиле. Они длились с утра до позднего вечера, но не меньше
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Многочасовые дефиле, тренировки, выездные фотосессии, бесконечные примерки нарядов, макияж, прически... И так каждый день, без выходных. Напряжение — громадное, тем более что и погода на улице стояла суровая — 34 градуса жары.
— От софитов и оборудования становилось еще жарче, кондиционеры спасали мало. Косметика плыла, прически «падали», мы валились без сил. Но в кадре все были молодцы, улыбались. Только потом в номере падали от усталости, — рассказала Ольга Пыну.
А вот и дефиле в купальнике.
«На грудку смотреть больше не могу»
А как же диета? По признанию Ольги Пыну, никто не заставлял моделей сидеть на диете и не диктовал, что есть на завтрак, обед или ужин. Шведский стол в ресторане отеля ломился от вкусняшек: каждый день были овощи, фрукты, ягоды, сыры нескольких сортов, мясная нарезка, каши, омлеты, кофе, соки, несколько видов чаев. Были и пирожные, например корзиночки с клубникой.
— Некоторые девочки их ели, а потом сгоняли калории в тренажерном зале. Рано или поздно все добровольно переходили на ПП. Тем более что на обед и ужин всегда подавали «классику жанра»: мясо на пару и брокколи или другие овощи на гарнир. Красная рыба, куриная грудка, всё паровое. Кстати, это правда очень вкусно! Но только первое время. Потом на такую еду я смотреть не могла — соскучилась по домашним маминым котлеткам, — рассказала Ольга Пыну.
Впрочем, за пару лишних килограммов попросить собрать чемодан конкурсанток не могли. Более того, как заметила тольяттинская модель, некоторые девочки были стройными, но с формами.
— В некотором роде тренд на plus size отразился на российской индустрии красоты, в нашем случае на требованиях к конкурсанткам, — рассказала Ольга Пыну.
«Костюмы шили сами себе»
Если модель — не обязательно наряды от Гуччи и Версаче. Если конкурс «Мисс Россия» — не факт, что эксклюзив от Юдашкина. Некоторые наряды девушки мастерили самостоятельно, кстати, из бросовых материалов. Ольга Пыну сшила наряд из обычной пищевой пленки, который девушка назвала костюмом для похудения.
— Нам дали творческое задание: подготовить фешен-костюм из подручных материалов. Методом жеребьевки мы определили дизайнеров, моделей, членов жюри (выбирали из участниц конкурса). Мне выпала роль модели, и вместе с моим дизайнером мы придумывали костюм. Решили, почему бы не обмотаться пищевой пленкой? И сделали. Кто-то обматывается пищевой пленкой, чтобы похудеть, а кто-то делает из нее платье, — рассказала модель.
Понятно, что такие задания были скорее исключением. Все-таки в большинстве случаев одевали девушек в известные дорогие бренды. Обувь, одежда, косметика — их предоставляли организаторы. Некоторые наряды отдали потом девушкам в безвозмездное пользование. Например, купальники — те, в которых девушки прохаживались по подиуму и участвовали в фотосетах. Стоимость такого купальника, для понимания, — от
И шпильки, те, что очень-очень высокие, тоже подарили моделям.
Был выход и традиционный для таких конкурсов — в национальном костюме. Ольга, как жительница Тольятти, города на Волге, выбрала наряд в темно-синем «речном» цвете. Кстати, с музыкальным сопровождением помогал гость фестиваля Дмитрий Маликов. По словам Ольги, известный композитор — интеллигент и умница, который поддерживал участниц словом и делом.
Вот видео ее наряда.
«По подиуму шла на ватных ногах»
Кульминационный день «Мисс Россия — 2022», по признанию Ольги Пыну, пролетел как миг. От волнения, перегрузки впечатлениями, смеси напряжения и страха совершить ошибку ноги участниц подкашивались, сердце стучало, в глазах стояла пелена. Среди жюри девушки заметили своих кумиров, обладательниц заветного титула.
— Запомнила Алину Санько, остальных не разглядела, — рассказала Ольга Пыну.
Алина Станиславовна Санько (род. 31 декабря 1998 года, Азов, Ростовская область) — обладательница титула «Мисс Россия — 2019», участница конкурсов «Мисс мира — 2019», «Мисс Вселенная — 2020».
Когда всё прошло и огласили итоги, многие участницы расплакались. От радости, что всё закончилось.
— Многие из нас к концу конкурса вымотались от этой гонки. Хотя еще мы успели между собой подружиться, — рассказала Ольга Пыну.
В этом году, как мы уже говорили, победа досталась Анне Линниковой из Оренбурга. Новой «Мисс Россия» 22 года, она учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. За победу девушке подарили приз —
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