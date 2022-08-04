«Нас прятали от шейхов»: откровенный рассказ 19-летней модели о закулисье конкурса «Мисс Россия — 2022»

Расслабляться, несмотря на отличные условия и фешенебельную обстановку, участницам конкурса было некогда. Режим дня расписан до минуты. Нагрузка — с утра до вечера. К финалу участницы готовились две недели подряд, и всем катастрофически не хватало 24 часов в сутках.

— Мой день начинался в 05:30. Я просыпалась, приводила себя в порядок, делала красивую прическу, макияж, а потом спускалась к завтраку. Поели, потом спортзал, немного отдохнули — и дефиле. Они длились с утра до позднего вечера, но не меньше 7 часов в день. Проходы в купальниках, платьях, на высоких шпильках — обувь была удобной, с высоким, очень высоким каблуком. К концу дня ноги хотелось отстегнуть — так они ныли. Кстати, уже здесь, в Тольятти, долго приходила в себя, сгоняла отеки, — поделилась Ольга Пыну.

Высота каблуков у моделей на показах моды должна быть как минимум 11 сантиметров .



Многочасовые дефиле, тренировки, выездные фотосессии, бесконечные примерки нарядов, макияж, прически... И так каждый день, без выходных. Напряжение — громадное, тем более что и погода на улице стояла суровая — 34 градуса жары.