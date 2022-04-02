Zara и Hugo Boss за копейки! Стилист раскрыла пять секретов шопинга в секонд-хенде

Секонд-хенды в России вновь набирают популярность. Во-первых, цены на одежду в обычных магазинах серьезно подскочили, а во-вторых, там всё еще можно найти (порой абсолютно новые) вещи известных брендов вроде Zara или H&M и приодеться за копейки.
Стилисты призывают не стесняться и время от времени заглядывать в секонд-хенды. Так вы сможете не только сэкономить, но и поддержать осознанное потребление. Но идти на такой шопинг нужно подготовленным, чтобы не нарваться на заношенный ширпотреб. Вместе со стилистом Аленой Реш мы отправились в один из таких магазинов, чтобы составить чек-лист успешных покупок. Посмотрите наш видеогид.
Вот пять советов от стилиста для шопинга в секонд-хенде:
1. Выделяйте не менее двух часов на поиски хороших вещей.
2. Ищите вещи из натуральной кожи (их здесь можно купить за копейки).
3. Присмотритесь к новым вещам из массмаркета: Zara, H&M.
4. Откажитесь от покупки трикотажа и нижнего белья.
СЮЖЕТ
5. Приходите в секонд-хенд за детскими и взрослыми карнавальными костюмами.
Это лишь отрывок из большого гида по секонд-хенду. Посмотрите его полную версию, где Алена Реш подобрала несколько образов для журналиста E1.RU.