«Как я ноготки делал». Журналист НГС испытал, что такое мужской маникюр, — показываем, что вышло

Есть и хорошие новости — жизнь в любом случае продолжается, люди ходят на работу, едят, пьют, пользуются различными услугами. Недавно в Новосибирске появилась новая услуга — открылся салон мужского маникюра, где дяденькам не только обрабатывают ногти, но могут их еще залакировать и даже нанести какой-нибудь рисунок. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко, поскольку любит испытывать различные вещи на себе, решил проверить — а что это такое и есть ли реальная польза.

Вкратце объясним для мужчин, что такое маникюр, леди могут пока сходить на перекур. Это не только подстригание ногтей и выравнивание их пилочкой (маленький напильник по-мужскому), но и обработка кожи у основания ногтя, удаление всяких зазубрин, заусенцев, дефектов (кутикулы по-женскому). Вот проблемы с последним доставляют немало дискомфорта, и дело даже не в «красоте», тут уже вопрос медицинского характера.