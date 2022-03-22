«Как я ноготки делал». Журналист НГС испытал, что такое мужской маникюр, — показываем, что вышло

Есть и хорошие новости — жизнь в любом случае продолжается, люди ходят на работу, едят, пьют, пользуются различными услугами. Недавно в Новосибирске появилась новая услуга — открылся салон мужского маникюра, где дяденькам не только обрабатывают ногти, но могут их еще залакировать и даже нанести какой-нибудь рисунок. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко, поскольку любит испытывать различные вещи на себе, решил проверить — а что это такое и есть ли реальная польза.
Вкратце объясним для мужчин, что такое маникюр, леди могут пока сходить на перекур. Это не только подстригание ногтей и выравнивание их пилочкой (маленький напильник по-мужскому), но и обработка кожи у основания ногтя, удаление всяких зазубрин, заусенцев, дефектов (кутикулы по-женскому). Вот проблемы с последним доставляют немало дискомфорта, и дело даже не в «красоте», тут уже вопрос медицинского характера.
Лично у меня такие ногти, будто срезанные ножом или топором, плюс эти окаянные заусеницы, которые пытаешься откусить щипцами, но задеваешь здоровую кожу — в итоге вечно руки наполовину в крови. Поэтому я подумал, что можно избавиться от этих неприятностей и что «ну теперь наведу красоту, все девки мои».
Как это происходит: вы кладете руки на специальный аппарат, типа пылесос, который втягивает в себя всю пыль от шлифования. Девушка-мастер выравнивает ногти пилкой, потом переходит к обработке кожи. Тщательно удаляются все зазубрины, выравнивается общий контур кожи вокруг пальца, потом всё это полируется, смазывается специальным маслом. Шлифуются и боковые части пальцев вокруг ногтя, так называемые валики. В конце вам обрабатывают руки кремом и массируют ладошки, что тоже приятно.
В принципе, час времени прошел достаточно быстро, чего я не ожидал. Сам процесс не болезненный, а наоборот, как и говорю, приятный. Можно еще покрыть ногти лаком, покрасить их хоть в фиолетовый, нанести какой-нибудь рисунок, хоть «Вася» или «Толян». Но я решил ограничиться приведением пальцев просто в порядок — это действительно важная медицинская процедура, которая позволяет избавиться от зазубрин, заусенцев, «кровищи» и болезненных ощущений.
Что же касается отношения людей к процедуре — ну а чем отличается подстригание ногтей от подстригания волос, мужчины же ходят в парикмахерские. В целом опрошенные мною граждане одобрили процедуру, хотя, что характерно, были и шутливые мнения в стиле «иди картошек покопай, чтоб руки опять нормальные стали».