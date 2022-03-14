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А «Чистая линия» — наша? Тест: какую привычную косметику на самом деле делают в России

Сможете ли вы по упаковке и названию определить, где произведено это средство

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В магазинах сейчас множество разной косметики, но какая ее часть произведена в России?

В магазинах сейчас множество разной косметики, но какая ее часть произведена в России?

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В условиях роста курса валют, а значит, и цен на импортную косметику, а также санкций, из-за которых в России прекращают продажу тех или иных товаров, российские бренды стали вызывать особый интерес. Мы сходили в магазин и посмотрели, какие кремы, шампуни, декоративную косметику производят в России, и удивились: часть марок, которые считают отечественными, на самом деле ими не являются, а часть средств, дизайн которых напоминает корейские, сделаны в РФ. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы по упаковке определить местную косметику.

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