А «Чистая линия» — наша? Тест: какую привычную косметику на самом деле делают в России

В условиях роста курса валют, а значит, и цен на импортную косметику, а также санкций, из-за которых в России прекращают продажу тех или иных товаров, российские бренды стали вызывать особый интерес. Мы сходили в магазин и посмотрели, какие кремы, шампуни, декоративную косметику производят в России, и удивились: часть марок, которые считают отечественными, на самом деле ими не являются, а часть средств, дизайн которых напоминает корейские, сделаны в РФ. Пройдите наш тест и узнайте, сможете ли вы по упаковке определить местную косметику.