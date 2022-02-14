С обложек журналов — на зимние Игры: 7 самых красивых спортсменок этой Олимпиады

Половина зимней Олимпиады в Пекине позади, и мы уже видели в деле достаточно спортсменов. Настало время познакомиться с ними поближе. Мы нашли личные фото девушек, которые сделали эти Игры немного горячее. Пусть не все они завоевали медали, но сердца нашей редакции определенно принадлежат им!
Ютта Лердам. Конькобежный спорт, Голландия
Ютту Лердам называют самой красивой чемпионкой по конькобежному спорту. На взрослом уровне девушка начала выступать с 2019 года, но уже три раза побеждала на чемпионате мира и других соревнованиях. В 2021 году на коронной дистанции в километр она смогла добиться лишь серебра, но затем реабилитировалась в спринтерском многоборье. Специализация Ютты — бег на 500, 1000 и 1500 метров. На чемпионатах она бегает соло и участвует в командных спринтах.
Елена Никитина. Скелетон, Россия
Олимпиада в Пекине для двукратного бронзового призера чемпионата
— Часть команды каталась на старых скелетонах одного производителя, потом в команду пришел новый производитель, и руководство сказало, что мы будем кататься только на этом скелетоне, — сказала спортсменка.
Луна Хендрикс. Фигурное катание, Бельгия
Луна Хендрикс — бельгийская фигуристка, выступающая в одиночном катании. На этапе Гран-при Gran Premio d'Italia 2021 Луна взяла бронзу, а на чемпионате Европы в этом сезоне — серебро. Четырехкратная чемпионка Бельгии и участница Олимпийских игр.
Эйлин Гу. Фристайл, Китай
Эйлин Гу неоднократно появлялась на обложках глянцевых журналов (например, Vogue и Elle) и сотрудничает с модными брендами (среди них Victoria’s Secret и Louis Vuitton), но известна она не только этим. В три года Эйлин встала на лыжи, в девять лет стала чемпионом Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров, а в 13 лет перешла во взрослый разряд. Первую серьезную победу она одержала в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу. В 2021 году девушка вошла в историю, выиграв три медали на дебютных для себя X Games. Также на ее счету две медали на чемпионате мира. На Олимпиаде в Пекине Эйлин стала победительницей турнира в биг-эйре. Спортсменка стабильнее остальных исполнила все три свои финальные попытки. Причем, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток.
Екатерина Ефременкова. Шорт-трек, Россия
К 24 годам у Екатерины есть золото чемпионата Европы, призовые места двух чемпионатов мира, победа на Универсиаде. Но выступление в Пекине не заладилось — из-за неправильной передачи эстафеты женскую сборную России в составе Екатерины Ефременковой, Софьи Просвирновой, Анны Востриковой и Елены Серегиной дисквалифицировали в утешительном финале.
Микаэла Шиффрин. Горные лыжи, США
Микаэла Шиффрин начала свою карьеру в 16 лет. Тогда она выиграла чемпионат США и стала самой молодой победительницей этого турнира. В 2011 году спортсменка впервые начала занимать места на Кубке мира, а затем последовал титул олимпийской чемпионки и шестикратная победа на чемпионате мира.
Александра Степанова. Фигурное катание, Россия
СЮЖЕТ
Пекинская Олимпиада для Александры — первые Игры, куда она отправилась с партнером Иваном Букиным. Сезон для них начался удачно: второй раз подряд они стали чемпионами России и завоевали серебро на чемпионате Европы. А вот на Олимпийских играх в танцах на льду Степанова и Букин набрали в сумме 205,07 балла и заняли шестое место.
Кстати, не только девушки способны поразить и пленить зрителей Олимпиады. Недавно лыжник Александр Терентьев стал новым крашем зимних соревнований — смотрите, на кого запали зрительницы Игр.