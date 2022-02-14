С обложек журналов — на зимние Игры: 7 самых красивых спортсменок этой Олимпиады

Эйлин Гу неоднократно появлялась на обложках глянцевых журналов (например, Vogue и Elle) и сотрудничает с модными брендами (среди них Victoria’s Secret и Louis Vuitton), но известна она не только этим. В три года Эйлин встала на лыжи, в девять лет стала чемпионом Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров, а в 13 лет перешла во взрослый разряд. Первую серьезную победу она одержала в возрасте 15 лет на Кубке мира по фристайлу. В 2021 году девушка вошла в историю, выиграв три медали на дебютных для себя X Games. Также на ее счету две медали на чемпионате мира. На Олимпиаде в Пекине Эйлин стала победительницей турнира в биг-эйре. Спортсменка стабильнее остальных исполнила все три свои финальные попытки. Причем, уже имея гарантированную бронзу, она пошла на риск в третьей попытке и, получив почти максимально возможную оценку, вырвала золото у сильных конкуренток.