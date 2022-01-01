«В 8 лет меня превратили в живой манекен»: как из детей растят звезд, ломая им судьбы

С трех лет — на работу



3 года официально можно назвать стартом карьеры манекенщика. Обычно в таком возрасте родители приводят ребенка в детское модельное агентство. Обучение стоит там денег, и немалых. В «модельное» направление входят сразу несколько дисциплин, но основа всегда одна — хореография и актерское мастерство. В модельные школы берут всех подряд, и начало обучения ни в коем случае не стоит считать безоговорочным стартом карьеры.



На первых порах придется платить за всё. Чтобы сделать из ребенка рабочую единицу, которая станет конкурентоспособной частью рынка, родителям предстоит озаботиться составлением портфолио, поиском материнского агентства и желанием пройти с малышом добрую сотню кастингов.



— Предсказать карьеру ребенка-модели в какой-то степени можно. Есть европейские стандарты внешности — это правильно посаженные глазки, носик, губки бантиком, но его судьба в индустрии зависит не только от внешности. Здесь свою роль играют коммуникативные навыки и обстановка в семье. Мы не раз работали в Италии, и там, на контрасте, это особенно заметно. Российские малыши более суровые. Европейцы растят своих детей в большом количестве любви и вечной похвале, — рассказывает руководитель детской модельной школы Олеся Шамарина.